Незваный гость хуже Кулебы: глава МИД Украины затесался в чужую компанию

Война без мира. Глава МИД Украины Кулеба о том, как с помощью дипломатии убить свою страну

Сейчас очевидно, что Запад подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией. Причём подталкивает довольно грубо – вплоть до намёков на возможную безвременную кончину инициатора войны Владимира Зеленского. Украинский президент явно нервничает, но на попятный пока не идёт. Во всяком случае официальная позиция Киева переговоров не допускает