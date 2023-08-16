Незваный гость хуже Кулебы: глава МИД Украины затесался в чужую компанию
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба выступил с видеообращением на общем собрании послов Молдавии. Об этом сообщил Sputnik Молдова 16 августа
Речь главного дипломата Украины была обычной для всех украинских политиков, которые выступают перед иностранцами. Кулеба твердил про "российскую агрессию" и "защиту территориальной целостности" Украины.
Почему именно ему дали слово на этом мероприятии осталось непонятным.
"С какого перепуга глава МИД чужого государства выступает на общем собрании послов Республики Молдова?У нас точно Николае Попеску начальник в МИД? А президента в Молдове точно зовут не [Владимир] Зеленский?", - недоумевают журналисты.
В начале августа Дмитрий Кулеба, комментируя намерение Белого дома профинансировать покупку оружия для Тайваня в рамках бюджета для Украины, выразил надежду, что это никак не уменьшит военную поддержку ВСУ.
11 августа, 12:34Война без мира. Глава МИД Украины Кулеба о том, как с помощью дипломатии убить свою странуСейчас очевидно, что Запад подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией. Причём подталкивает довольно грубо – вплоть до намёков на возможную безвременную кончину инициатора войны Владимира Зеленского. Украинский президент явно нервничает, но на попятный пока не идёт. Во всяком случае официальная позиция Киева переговоров не допускает