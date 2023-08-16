https://ukraina.ru/20230816/1048732829.html

Забыть о Крыме и не только. Почему в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины

Забыть о Крыме и не только. Почему в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины - 16.08.2023 Украина.ру

Забыть о Крыме и не только. Почему в НАТО заговорили о территориальных уступках Украины

Во вторник, 15 августа, норвежское издание Verdens Gang процитировало слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена. Он заявил, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на уступку части территорий России — будто бы это может быть частью сделки по прекращению конфликта

2023-08-16T16:39

2023-08-16T16:39

2023-08-16T17:09

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По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины идут и вопрос об уступке части территорий поднимает не только он.Идея об отказе от своих земель вызвала негодование на Украине. Власти тут же заявили, что не торгуют своими территориями, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что "разменять территории на зонтик НАТО – странно".В то же время очевидно, что украинское общественное мнение готовят к тому, что жизнь без Крыма возможна. Мирная жизнь.Что меняется в вопросе поиска мира и как Запад начинает принуждать Украину пойти на компромисс – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политик и журналист Дмитрий Василец:Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ, и это может быть частью сделки по прекращению войны.О, от блока НАТО пошли предложения в медийное пространство. Вполне логично после провала НАТОвского контрнаступления, ведь воевать вечно не выгодно для США.Украинский политолог Виталий Портников:Слова руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиена Йенсена про то, что Украина могла бы стать членом Североатлантического союза отказавшись от части своей территории стали настоящей сенсацией. И не только в украинском медиапространстве.На это заявление отреагировали в МИД Украины и подчеркнули, что Украина исходит из того, что ни сама она, ни страны-члены североатлантического альянса не торгуют своими территориями.Между тем нужно понимать, что слова руководителя аппарата генерального секретаря НАТО прозвучали не в качестве официального заявления, а во время дискуссии в норвежском городе, во время конференции, на которой обсуждались возможности евроатлантической интеграции Украины.Таким образом, по большому счету это даже не точка зрения Йенсена, который сказал, что именно Украина должна решать, сможет ли отказ от территорий стать ценой за ее членство в НАТО.Для меня важно, что страны обсуждают присоединение Украины к НАТО. Еще несколько месяцев назад такая дискуссия могла казаться политической фантастикой. Тем более стоит напомнить, что большинство стран-членов НАТО и большинство их лидеров всегда подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО может состояться только после окончания войны Украины с Россией.И вместе с тем появились более реалистичные мнения, что сама идея, что Украина присоединится к НАТО только после окончания войны, является сигналом для российского президента Путина. Если он хочет, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, он должен продолжать войну столько, сколько это будет необходимо, чтобы стран-члены НАТО отказались от самой идеи интеграции.Вот вам и война на истощение, вот вам и российские планы воевать столько, сколько понадобиться, чтобы уничтожить украинскую государственность.Так что сами дискуссии о присоединении Украины к НАТО во время войны – это уже благо для нас. Они создают шанс не просто для победы, которая связана с восстановлением территориальной целостности, они создают шанс, что Украина сохранится реально как государство и нация, а не на страницах учебников истории.Нам с вами нужен не учебник истории, а живые люди, которые после этой войны будут способны отстраивать реальное украинское государство. Нам с вами нужно искать пути присоединения к НАТО. Причем не после войны, а во время.Очевидно, что отказ Украины от территориальной целостности – это серьезный удар по не только национальным интересам нашей страны, а и по международному праву. Это откроет дорогу к новым территориальным конфликтами и в конце концов приведет к третьей мировой войне с применением ядерного компонента.Но вместе с тем нужно осознать, что Украина должна использовать любой шанс, в том числе и перемирие с Россией, для возможной интеграции с Альянсом.Конечно, сейчас говорить об этом рано. Продолжается наступление ВСУ и нужно дождаться первых его результатов, чтобы говорить, какой будет ситуация на российско-украинском фронте.Может ли Украина в такой ситуации отказаться от своих территорий? Конечно, нет. Но когда мы говорим про гарантии безопасности, которые нам будут предоставлены после приглашения в альянс, они могут быть предоставлены на те территории, которые будут контролироваться легитимным украинским правительством.И если в этот момент будет сохраняться перемирие на российско-украинском фронте, то атака России на территорию, которую контролирует Украина, это будет считаться атакой если не на НАТО, то на те страны (я надеюсь, это будут США и Великобритания), которые предоставят нам гарантии безопасности.Таким образом, Россия утратит возможность возобновить большую войну по уничтожению украинской государственности. И тогда возникнет политическая возможность возврата тех территорий, которые к тому моменту будут оставаться под РФ.Это всего лишь один из вариантов. Но такие варианты нужно рассматривать. Потому что разговоры про долговременную войну, войну на истощение, которую Украина может выдержать, по сути есть трансляция российского нарратива в украинском обществе.Война на истощение – это именно то, что необходимо президенту Путину, для того, чтобы раз и навсегда решить украинский вопрос. Много лет войны – это жертвы и разрушения, горе и смерть, катастрофа и безнадежность.Конечно, можно жить и в таким условиях, пример – Афганистан. Но я не уверен, что это вариант для нас.Политтехнолог Карл Волох:Власти в очередной раз облажались, обвиняя натовского чиновника в попытке торговать украинской землей взамен на членство в Альянсе. Оказалось, что говорил он не то и не так, а если разобраться по сути, то совершенно противоположное.Но подоляки-даниловы уже успели бодро попиариться на патриотическую тему. Все это не так невинно, как кажется. Мы снова выглядим в глазах союзников неблагодарными, безответственными лжецами. И это нам точно не помогает в отношениях со стратегическими партнерами, от помощи которых мы зависим сегодня немного больше, чем полностью.Как все будет выглядеть после завершения боевых действий, когда помощь нам будет не столь ультимативной, я боюсь даже думать.Российский политолог Максим Жаров:Сенсационные новации из офиса генсека НАТО: глава канцелярии Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что решением Украинского конфликта может быть формула "членство в НАТО в обмен на территории"."Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — сказал Йенсен.О каких территориях идет речь, он не уточнил.Реакция Кремля и Украины на такие неожиданности от НАТО пока неизвестна. Блогер Медведев лишь назвал эту идею "любопытной" и предался рассуждениям, по какую часть территории Украина может быть принята в НАТО.По сути же идея "членство Украины в НАТО в обмен на территории" может стать тем стоп-краном, который остановит Украинский конфликт в его военной составляющей.При том обязательном условии, что США и Великобритания откажутся от прокси-войны с Россией. И этот отказ должен быть официально и письменно зафиксирован в договоре между крупнейшими странами мира-обладателями ядерного оружия.Прокси-войны между ядерными державами должны быть официально поставлены под запрет. Только в этом случае пятая статья устава НАТО надежно заблокирует попытки самостоятельных прокси-атак Киева на Россию.Поэтому сейчас Кремлю в рамках дискуссии вокруг предложения Йенсена стоило бы выступить с инициативой разработки и заключения договора о запрете прокси-войн между ядерными державами. Момент для выдвижения такой инициативы сейчас самый подходящий, другого может уже и не случиться.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, украина, нато, сша, великобритания, россия, владимир путин, михаил подоляк