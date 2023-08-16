"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки - 16.08.2023 Украина.ру
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"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки
"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки - 16.08.2023 Украина.ру
"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки
В Верховную Раду Украины 16 августа внесли законопроект, который позволит работникам коммунальных служб и владельцам домов раздавать повестки военнообязанным
2023-08-16T14:18
2023-08-16T14:18
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новости украины
украина
законопроект
коммунальщики
повестки
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В тексте документа уточняется, что коммунальщики будут также наделены правом собирать информацию о мужчинах, подлежащих призыву на военную службу, и помогать организовать их прибытие в военкомат.Тема мобилизации на Украине стала одной из самых острых. В прессе регулярно появляется информация о том, что военкомы силой забирают людей с улиц. Потенциальные призывники в ответ придумывают все новые и новые способы "откосить".Так, во вторник, 15 июля, СБУ сообщило об аресте главаря преступной группы, торговавшей поддельными свидетельствами о рождении. Всем желающим за сумму от четырех тысяч долларов организовывали статус многодетного отца, позволяющий получить отсрочку.На днях британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.В среду, 16 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении. По его словам, эти люди "устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230815/1048689312.html
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новости, новости украины, украина, законопроект, коммунальщики, повестки
Новости, Новости Украины, Украина, законопроект, коммунальщики, повестки

"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки

14:18 16.08.2023
 
© Украина.руКиев коммунальная служба коммунальщики дворник уборка мусор
Киев коммунальная служба коммунальщики дворник уборка мусор
© Украина.ру
Читать в
В Верховную Раду Украины 16 августа внесли законопроект, который позволит работникам коммунальных служб и владельцам домов раздавать повестки военнообязанным
В тексте документа уточняется, что коммунальщики будут также наделены правом собирать информацию о мужчинах, подлежащих призыву на военную службу, и помогать организовать их прибытие в военкомат.
Тема мобилизации на Украине стала одной из самых острых. В прессе регулярно появляется информация о том, что военкомы силой забирают людей с улиц. Потенциальные призывники в ответ придумывают все новые и новые способы "откосить".
Так, во вторник, 15 июля, СБУ сообщило об аресте главаря преступной группы, торговавшей поддельными свидетельствами о рождении. Всем желающим за сумму от четырех тысяч долларов организовывали статус многодетного отца, позволяющий получить отсрочку.
СБУ
Вчера, 10:28
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На днях британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
В среду, 16 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении. По его словам, эти люди "устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".
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"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступленияПорядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил 16 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
 
НовостиНовости УкраиныУкраиназаконопроекткоммунальщикиповестки
 
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