Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом - 16.08.2023 Украина.ру
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Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом
Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом - 16.08.2023 Украина.ру
Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом
Из одесского порта по открытому Киевом временному коридору в Черном море 16 августа уплыло первое судно с более чем 30 тысячами тонн груза на борту. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в соцсетях
2023-08-16T12:19
2023-08-16T12:19
новости
одесса
порт
судно
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"Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", - отметил Кубраков.Украинский министр добавил, что контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года. Сейчас он движется в сторону Босфора.Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.
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новости, одесса, порт, судно
Новости, Одесса, порт, судно

Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом

12:19 16.08.2023
 
© РИА Новости . Свет / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Свет
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Из одесского порта по открытому Киевом временному коридору в Черном море 16 августа уплыло первое судно с более чем 30 тысячами тонн груза на борту. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в соцсетях
"Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", - отметил Кубраков.
Украинский министр добавил, что контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года. Сейчас он движется в сторону Босфора.
Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.
В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 18:25
Проход по морскому коридору, ожидание облав в Харькове. Итоги 13 августа на УкраинеПервое судно прошло в Измаил по объявленному ВМС Украины морскому коридору. В Харьков направят военкомов с Западной Украины
 
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12:26Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
12:19Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом
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