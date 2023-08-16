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Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом

Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом - 16.08.2023 Украина.ру

Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом

Из одесского порта по открытому Киевом временному коридору в Черном море 16 августа уплыло первое судно с более чем 30 тысячами тонн груза на борту. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в соцсетях

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

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"Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", - отметил Кубраков.Украинский министр добавил, что контейнеровоз находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года. Сейчас он движется в сторону Босфора.Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.

https://ukraina.ru/20230813/1048662410.html

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новости, одесса, порт, судно