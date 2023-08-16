https://ukraina.ru/20230816/1048718947.html

"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления

"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления - 16.08.2023 Украина.ру

"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления

Порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил 16 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий

2023-08-16T11:11

2023-08-16T11:11

2023-08-16T11:11

потери

всу

евгений балицкий

новости

запорожское направление

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"Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", - написал он.Балицкий уточнил, что это "500 человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".

https://ukraina.ru/20230812/1048645021.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

потери, всу, евгений балицкий, новости, запорожское направление