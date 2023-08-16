"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления
Порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил 16 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
"Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", - написал он.
Балицкий уточнил, что это "500 человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".
"Ведь только за ночь на Запорожском направлении полегли еще 132 человека из числа солдат ВСУ. И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции и отдают свои жизни в угоду западным командирам", - отметил он.