"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления - 16.08.2023 Украина.ру
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"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления
"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления - 16.08.2023 Украина.ру
"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления
Порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил 16 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
2023-08-16T11:11
2023-08-16T11:11
потери
всу
евгений балицкий
новости
запорожское направление
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"Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", - написал он.Балицкий уточнил, что это "500 человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".
https://ukraina.ru/20230812/1048645021.html
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потери, всу, евгений балицкий, новости, запорожское направление
потери, ВСУ, Евгений Балицкий, Новости, Запорожское направление

"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления

11:11 16.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Порядка 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил 16 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
"Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", - написал он.
Балицкий уточнил, что это "500 человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом".
"Ведь только за ночь на Запорожском направлении полегли еще 132 человека из числа солдат ВСУ. И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции и отдают свои жизни в угоду западным командирам", - отметил он.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 09:27
Запад оценил потери ВСУ с начала спецоперацииЗападные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных. Об этом 11 августа сообщила газета New York Times
 
потериВСУЕвгений БалицкийНовостиЗапорожское направление
 
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