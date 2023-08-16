https://ukraina.ru/20230816/1048718842.html

Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео

Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео - 16.08.2023 Украина.ру

Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в эфире Украина.ру рассказал, почему Россия в ходе СВО перешла к тактике выматывания противника, о реакции Запада на... Украина.ру, 16.08.2023

2023-08-16T11:03

2023-08-16T11:03

2023-08-16T11:03

видео

россия

украина

сво

всу

казахстан

кремль

наступление

оборона

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048718390_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_258979294a4dc8e73a354785d2465905.jpg

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в эфире Украина.ру рассказал, почему Россия в ходе СВО перешла к тактике выматывания противника, о реакции Запада на провал украинского наступления, а также о том, на что рассчитывает Россия: 00:25 – Почему Россия отказалась от блицкрига на Украине? 09:40 – К каким опасным для России решениям может прийти Запад? 12:30 – Что будет, если СВО затянется на долгое время? 19:22 – На что рассчитывает Польша? 24:30 – Что будет делать Россия, если западное прозрение так и не наступит?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, всу, казахстан, кремль, наступление, оборона, нато, турция, польша, видео