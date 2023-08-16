https://ukraina.ru/20230816/1048718842.html
Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео
Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео - 16.08.2023 Украина.ру
Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в эфире Украина.ру рассказал, почему Россия в ходе СВО перешла к тактике выматывания противника, о реакции Запада на... Украина.ру, 16.08.2023
2023-08-16T11:03
2023-08-16T11:03
2023-08-16T11:03
видео
россия
украина
сво
всу
казахстан
кремль
наступление
оборона
нато
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Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в эфире Украина.ру рассказал, почему Россия в ходе СВО перешла к тактике выматывания противника, о реакции Запада на провал украинского наступления, а также о том, на что рассчитывает Россия: 00:25 – Почему Россия отказалась от блицкрига на Украине? 09:40 – К каким опасным для России решениям может прийти Запад? 12:30 – Что будет, если СВО затянется на долгое время? 19:22 – На что рассчитывает Польша? 24:30 – Что будет делать Россия, если западное прозрение так и не наступит?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, казахстан, кремль, наступление, оборона, нато, турция, польша, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Казахстан, Кремль, наступление, Оборона, НАТО, Турция, Польша
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в эфире Украина.ру рассказал, почему Россия в ходе СВО перешла к тактике выматывания противника, о реакции Запада на провал украинского наступления, а также о том, на что рассчитывает Россия:
00:25 – Почему Россия отказалась от блицкрига на Украине?
09:40 – К каким опасным для России решениям может прийти Запад?
12:30 – Что будет, если СВО затянется на долгое время?
19:22 – На что рассчитывает Польша?
24:30 – Что будет делать Россия, если западное прозрение так и не наступит?