https://ukraina.ru/20230816/1048718522.html

ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины

ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины - 16.08.2023 Украина.ру

ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины

Российские военные уничтожили полковника Главного управления разведки (ГУР) Украины Владимира Камуза. Об этом 16 августа сообщил Sputnik Ближнее зарубежье

2023-08-16T11:16

2023-08-16T11:16

2023-08-16T11:16

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уничтожение

полковник

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Обстоятельства его ликвидации не сообщаются. Известно только, что старший офицер родом из Львовской области, воевать против жителей Донбасса начал еще в 2014 года, а с 2018-го "продолжил службу" в ГУР Минобороны Украины.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно. В числе последних уничтоженных - боевой медик ВСУ Дарья Филипьева.За пару дней до этого в прессе появилась информация об уничтожении в ходе СВО грузина Ачико Деврашвили, колумбийца Эдисона Гиральдо, перуанца Мигеля Яя и американца Ланса Лоуренсе.Также в середине июля во время боевых действий был ликвидирован украинский спортсмен, чемпион страны по фехтованию Денис Борейко. Еще через пару дней в СМИ появилась информация об уничтожении известного на Украине театрального актера Филиппа Виннера, ушедшего воевать. Оба они в свое время вступили в ВСУ.В начале июля под Артемовском был уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации журналистов, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя.

https://ukraina.ru/20230808/1048551511.html

https://ukraina.ru/20230807/1048522387.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, уничтожение, полковник, гур моу, украина