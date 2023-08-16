ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины - 16.08.2023 Украина.ру
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ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины
ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины - 16.08.2023 Украина.ру
ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины
Российские военные уничтожили полковника Главного управления разведки (ГУР) Украины Владимира Камуза. Об этом 16 августа сообщил Sputnik Ближнее зарубежье
2023-08-16T11:16
2023-08-16T11:16
новости
вс рф
уничтожение
полковник
гур моу
украина
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Обстоятельства его ликвидации не сообщаются. Известно только, что старший офицер родом из Львовской области, воевать против жителей Донбасса начал еще в 2014 года, а с 2018-го "продолжил службу" в ГУР Минобороны Украины.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно. В числе последних уничтоженных - боевой медик ВСУ Дарья Филипьева.За пару дней до этого в прессе появилась информация об уничтожении в ходе СВО грузина Ачико Деврашвили, колумбийца Эдисона Гиральдо, перуанца Мигеля Яя и американца Ланса Лоуренсе.Также в середине июля во время боевых действий был ликвидирован украинский спортсмен, чемпион страны по фехтованию Денис Борейко. Еще через пару дней в СМИ появилась информация об уничтожении известного на Украине театрального актера Филиппа Виннера, ушедшего воевать. Оба они в свое время вступили в ВСУ.В начале июля под Артемовском был уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации журналистов, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя.
https://ukraina.ru/20230808/1048551511.html
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+7 495 645 66 01
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452
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новости, вс рф, уничтожение, полковник, гур моу, украина
Новости, ВС РФ, уничтожение, полковник, ГУР МОУ, Украина

ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины

11:16 16.08.2023
 
© Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram
© Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram
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Российские военные уничтожили полковника Главного управления разведки (ГУР) Украины Владимира Камуза. Об этом 16 августа сообщил Sputnik Ближнее зарубежье
Обстоятельства его ликвидации не сообщаются. Известно только, что старший офицер родом из Львовской области, воевать против жителей Донбасса начал еще в 2014 года, а с 2018-го "продолжил службу" в ГУР Минобороны Украины.
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно. В числе последних уничтоженных - боевой медик ВСУ Дарья Филипьева.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Также в середине июля во время боевых действий был ликвидирован украинский спортсмен, чемпион страны по фехтованию Денис Борейко. Еще через пару дней в СМИ появилась информация об уничтожении известного на Украине театрального актера Филиппа Виннера, ушедшего воевать. Оба они в свое время вступили в ВСУ.
В начале июля под Артемовском был уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации журналистов, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя.
 
НовостиВС РФуничтожениеполковникГУР МОУУкраина
 
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