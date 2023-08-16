Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048706321.html
Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад - 16.08.2023 Украина.ру
Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
Изначально Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров на условиях Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-08-16T16:01
2023-08-16T16:01
новости
германия
россия
украина
сво
капитуляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/98/1018349879_0:73:3381:1975_1920x0_80_0_0_6df57311f1bd415d19ffd5098473737c.jpg
Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров по итогам продолжающегося уже 2,5 месяца наступления ВСУ, но на условиях Украины. А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа, отметил политолог.По условиям Украины Россия должна быть разгромлена и разоружена, к ней должно отойти российское ядерное оружие. А политическая, экономическая и военная элита России должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.В случае своей победы Запад хочет разделить и взять под контроль все активы России, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/98/1018349879_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_87979ae75fa4c9c297f6404879abef16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, украина, сво, капитуляция
Новости, Германия, Россия, Украина, СВО, капитуляция

Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад

16:01 16.08.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВиды Берлина
Виды Берлина - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
Изначально Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров на условиях Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров по итогам продолжающегося уже 2,5 месяца наступления ВСУ, но на условиях Украины. А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа, отметил политолог.
По условиям Украины Россия должна быть разгромлена и разоружена, к ней должно отойти российское ядерное оружие. А политическая, экономическая и военная элита России должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.
"Тут есть философский смысл. Распад Советского Союза прошел не так, как хотелось некоторым на Западе. То есть Россия должна быть заменена Украиной. Вопрос с Россией нужно снять, иначе потом будут проблемы с Китаем", - подчеркнул Суздальцев.
В случае своей победы Запад хочет разделить и взять под контроль все активы России, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 12:49
Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в УкраинеНе исключено, что немцам вскоре в жанре геополитической эстетики придется решать, что им слушать. Возможны "Дойче зольдатен унд официрен, дюрх Унтер ден Линден марширен..." или, как уже было в истории, "Едут, едут по Берлину наши казаки..."
 
НовостиГерманияРоссияУкраинаСВОкапитуляция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов
16:07Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
16:01Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
15:54Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке
15:49Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
15:48ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
15:45Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ
14:59Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники
14:59"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
14:58"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском
14:57На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель
14:54Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
14:39Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету
14:18"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки
14:13Мэр Кременчуга шокировал украинцев тратой почти 1,5 млн бюджетных гривен
14:05ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
14:00Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
13:59Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты
13:53Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту
13:49Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Лента новостейМолния