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Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад - 16.08.2023 Украина.ру
Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
Изначально Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров на условиях Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-08-16T16:01
2023-08-16T16:01
2023-08-16T16:01
новости
германия
россия
украина
сво
капитуляция
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Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров по итогам продолжающегося уже 2,5 месяца наступления ВСУ, но на условиях Украины. А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа, отметил политолог.По условиям Украины Россия должна быть разгромлена и разоружена, к ней должно отойти российское ядерное оружие. А политическая, экономическая и военная элита России должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.В случае своей победы Запад хочет разделить и взять под контроль все активы России, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, россия, украина, сво, капитуляция
Новости, Германия, Россия, Украина, СВО, капитуляция
Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
Изначально Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров на условиях Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров по итогам продолжающегося уже 2,5 месяца наступления ВСУ, но на условиях Украины. А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа, отметил политолог.
По условиям Украины Россия должна быть разгромлена и разоружена, к ней должно отойти российское ядерное оружие. А политическая, экономическая и военная элита России должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.
"Тут есть философский смысл. Распад Советского Союза прошел не так, как хотелось некоторым на Западе. То есть Россия должна быть заменена Украиной. Вопрос с Россией нужно снять, иначе потом будут проблемы с Китаем", - подчеркнул Суздальцев.
В случае своей победы Запад хочет разделить и взять под контроль все активы России, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь