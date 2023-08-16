https://ukraina.ru/20230816/1048706321.html

Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад

Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад - 16.08.2023 Украина.ру

Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад

Изначально Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров на условиях Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-08-16T16:01

2023-08-16T16:01

2023-08-16T16:01

новости

германия

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капитуляция

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Германия рассчитывала на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров по итогам продолжающегося уже 2,5 месяца наступления ВСУ, но на условиях Украины. А условия Украины – это капитуляция РФ, уничтожение нашего государства и российского народа, отметил политолог.По условиям Украины Россия должна быть разгромлена и разоружена, к ней должно отойти российское ядерное оружие. А политическая, экономическая и военная элита России должна быть подвергнута суду в Гааге, добавил эксперт.В случае своей победы Запад хочет разделить и взять под контроль все активы России, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, россия, украина, сво, капитуляция