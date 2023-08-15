Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев - 15.08.2023 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев - 15.08.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
Черноморский флот пока не обладает силами и средствами, чтобы самостоятельно уничтожить береговые войска Украины и освободить Одессу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-08-15T10:40
2023-08-15T10:40
новости
одесса
николаев
херсон
черноморский флот
сво
наступление
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Одесса и Харьков имеют важное стратегическое значение в ходе СВО. Если ВС РФ заблокируют Харьков, группировка ВСУ в Днепропетровске и Одесса останется без снабжения, рассказал эксперт.Если российские войска вернут Харьков, то Днепропетровск и Одесса будут заблокированы с точки зрения логистики. Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница-Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы, добавил он.Поэтому российские силы войска будут действовать комплексно, наступая с воздуха, моря, и земли. Это означает, что для взятия Одессы нужно освобождать Херсон и Николаев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230813/1048643542.html
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новости, одесса, николаев, херсон, черноморский флот, сво, наступление
Новости, Одесса, Николаев, Херсон, Черноморский флот, СВО, наступление

Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев

10:40 15.08.2023
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Черноморский флот пока не обладает силами и средствами, чтобы самостоятельно уничтожить береговые войска Украины и освободить Одессу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Одесса и Харьков имеют важное стратегическое значение в ходе СВО. Если ВС РФ заблокируют Харьков, группировка ВСУ в Днепропетровске и Одесса останется без снабжения, рассказал эксперт.
Если российские войска вернут Харьков, то Днепропетровск и Одесса будут заблокированы с точки зрения логистики. Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница-Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы, добавил он.
"Это (освобождение Одессы. - Ред.) очень тяжелая задача. К сожалению, Черноморский флот пока еще не обладает силами и средствами, чтобы нейтрализовать береговые войска Украины. У противника есть противокорабельные ракеты. И мы уже потеряли крейсер "Москва", - подчеркнул Самойлов.
Поэтому российские силы войска будут действовать комплексно, наступая с воздуха, моря, и земли. Это означает, что для взятия Одессы нужно освобождать Херсон и Николаев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиОдессаНиколаевХерсонЧерноморский флотСВОнаступление
 
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