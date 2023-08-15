https://ukraina.ru/20230815/1048674756.html

Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев

Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев - 15.08.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев

Черноморский флот пока не обладает силами и средствами, чтобы самостоятельно уничтожить береговые войска Украины и освободить Одессу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-08-15T10:40

2023-08-15T10:40

2023-08-15T10:40

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одесса

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сво

наступление

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Одесса и Харьков имеют важное стратегическое значение в ходе СВО. Если ВС РФ заблокируют Харьков, группировка ВСУ в Днепропетровске и Одесса останется без снабжения, рассказал эксперт.Если российские войска вернут Харьков, то Днепропетровск и Одесса будут заблокированы с точки зрения логистики. Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница-Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы, добавил он.Поэтому российские силы войска будут действовать комплексно, наступая с воздуха, моря, и земли. Это означает, что для взятия Одессы нужно освобождать Херсон и Николаев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230813/1048643542.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, одесса, николаев, херсон, черноморский флот, сво, наступление