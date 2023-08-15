https://ukraina.ru/20230815/1048674756.html
Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев - 15.08.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
Черноморский флот пока не обладает силами и средствами, чтобы самостоятельно уничтожить береговые войска Украины и освободить Одессу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-08-15T10:40
2023-08-15T10:40
2023-08-15T10:40
новости
одесса
николаев
херсон
черноморский флот
сво
наступление
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Одесса и Харьков имеют важное стратегическое значение в ходе СВО. Если ВС РФ заблокируют Харьков, группировка ВСУ в Днепропетровске и Одесса останется без снабжения, рассказал эксперт.Если российские войска вернут Харьков, то Днепропетровск и Одесса будут заблокированы с точки зрения логистики. Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница-Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы, добавил он.Поэтому российские силы войска будут действовать комплексно, наступая с воздуха, моря, и земли. Это означает, что для взятия Одессы нужно освобождать Херсон и Николаев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230813/1048643542.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, николаев, херсон, черноморский флот, сво, наступление
Новости, Одесса, Николаев, Херсон, Черноморский флот, СВО, наступление
Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
Черноморский флот пока не обладает силами и средствами, чтобы самостоятельно уничтожить береговые войска Украины и освободить Одессу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Одесса и Харьков имеют важное стратегическое значение в ходе СВО. Если ВС РФ заблокируют Харьков, группировка ВСУ в Днепропетровске и Одесса останется без снабжения, рассказал эксперт.
Если российские войска вернут Харьков, то Днепропетровск и Одесса будут заблокированы с точки зрения логистики. Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница-Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы, добавил он.
"Это (освобождение Одессы. - Ред.) очень тяжелая задача. К сожалению, Черноморский флот пока еще не обладает силами и средствами, чтобы нейтрализовать береговые войска Украины. У противника есть противокорабельные ракеты. И мы уже потеряли крейсер "Москва", - подчеркнул Самойлов.
Поэтому российские силы войска будут действовать комплексно, наступая с воздуха, моря, и земли. Это означает, что для взятия Одессы нужно освобождать Херсон и Николаев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь