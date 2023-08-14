Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев - 14.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230814/1048670287.html
Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев
Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев - 14.08.2023 Украина.ру
Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев
В настоящее время нет угрозы наступления ЧВК "Вагнер" с территории Белоруссии на Киев. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев 14 августа в интервью РБК-Украина
2023-08-14T13:41
2023-08-14T13:41
новости
киев
чвк "вагнер"
наступление
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102075/90/1020759064_0:0:610:343_1920x0_80_0_0_dde6099e907a7687430d5b828be3ed4d.jpg
Тем не менее, нельзя исключить вероятность такого нападения, подчеркнул он.По словам Наева, украинская разведка постоянно наблюдает за ситуацией, а военная команда "делает все, чтобы не допустить успешных действий противника"."Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами", - заявил Наев.По его мнению, все будет зависит от принятия решений и наличия сил и средств для такого наступления.Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Польши 29 июля распорядился усилить присутствие польской армии на границе с Белоруссией из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
https://ukraina.ru/20230809/1048577107.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102075/90/1020759064_85:0:542:343_1920x0_80_0_0_4eba456e98e986fa5791b2ca0d8c2a8d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, чвк "вагнер", наступление, белоруссия
Новости, Киев, ЧВК "Вагнер", наступление, Белоруссия

Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев

13:41 14.08.2023
 
© Министерство обороны Украины / Перейти в фотобанккомандующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
командующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
© Министерство обороны Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
В настоящее время нет угрозы наступления ЧВК "Вагнер" с территории Белоруссии на Киев. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев 14 августа в интервью РБК-Украина
Тем не менее, нельзя исключить вероятность такого нападения, подчеркнул он.
По словам Наева, украинская разведка постоянно наблюдает за ситуацией, а военная команда "делает все, чтобы не допустить успешных действий противника".
"Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами", - заявил Наев.
По его мнению, все будет зависит от принятия решений и наличия сил и средств для такого наступления.
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Польши 29 июля распорядился усилить присутствие польской армии на границе с Белоруссией из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
ВС Белоруссии и бойцы ЧВК Вагнер
9 августа, 10:01
"Вагнер" в Белоруссии. Где расположился, чем занимается и к чему готовитсяВокруг ЧВК Евгения Пригожина, особенно той его части, которая была выведена в Белоруссию, на Западе в последнее время раскручивается настоящая информационная буря. Или дезинформационная? А что происходит на самом деле?
 
НовостиКиевЧВК "Вагнер"наступлениеБелоруссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения
13:41Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев
13:33Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву
13:32Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии
13:14Позиция по Украине и России меняется. Зачем Шольц превращается в"голубя мира"
13:09"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле
13:08Опасения по поводу Киева, бригады беглецов-неудачников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 августа
13:05Война – это путь обмана. Зачем тайваньский политик поехал в США
12:49Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в Украине
12:05Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео
12:05Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом
12:04Британская газета назвала число уклонистов на Украине
11:46Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины
11:10Украинского дирижера затравили за "силу Вагнера"
10:55Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе
10:47Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР
10:37Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры
10:20Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
10:12Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО
09:53Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августа
Лента новостейМолния