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Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев
Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев - 14.08.2023 Украина.ру
Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев
В настоящее время нет угрозы наступления ЧВК "Вагнер" с территории Белоруссии на Киев. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев 14 августа в интервью РБК-Украина
2023-08-14T13:41
2023-08-14T13:41
2023-08-14T13:41
новости
киев
чвк "вагнер"
наступление
белоруссия
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Тем не менее, нельзя исключить вероятность такого нападения, подчеркнул он.По словам Наева, украинская разведка постоянно наблюдает за ситуацией, а военная команда "делает все, чтобы не допустить успешных действий противника"."Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами", - заявил Наев.По его мнению, все будет зависит от принятия решений и наличия сил и средств для такого наступления.Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Польши 29 июля распорядился усилить присутствие польской армии на границе с Белоруссией из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
https://ukraina.ru/20230809/1048577107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, чвк "вагнер", наступление, белоруссия
Новости, Киев, ЧВК "Вагнер", наступление, Белоруссия
Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев
В настоящее время нет угрозы наступления ЧВК "Вагнер" с территории Белоруссии на Киев. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев 14 августа в интервью РБК-Украина
Тем не менее, нельзя исключить вероятность такого нападения, подчеркнул он.
По словам Наева, украинская разведка постоянно наблюдает за ситуацией, а военная команда "делает все, чтобы не допустить успешных действий противника".
"Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами", - заявил Наев.
По его мнению, все будет зависит от принятия решений и наличия сил и средств для такого наступления.
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Польши 29 июля распорядился усилить присутствие польской армии на границе с Белоруссией из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".