Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий" - 14.08.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"
Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий" - 14.08.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"
Если конфликт на Украине будет "заморожен" на нынешней линии соприкосновения войск, то в Киеве может начаться политический кризис и президент Владимир Зеленский будет отстранён от власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-14T04:30
2023-08-14T04:30
новости
украина
сша
китай
индия
владимир зеленский
политический кризис
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Саммит в Саудовской Аравии показал, что США сбрасывают с себя ответственность за Украину и пытаются переложить ее на Китай и Индию, чтобы были выработаны более взвешенные подходы, рассказал политолог.Таким образом, США намекают Киеву, что после форума в Джидде за Украину будет отвечает целый пул стран. А там действуют совершенно другие подходы, уточнил эксперт.Но это все возможно только в том случае, если у России будут военные успехи. Если российское командование сможет показать, что готово пойти дальше. Поэтому даже временная заморозка тоже может отвечать интересам РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230810/1048594568.html
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новости, украина, сша, китай, индия, владимир зеленский, политический кризис
Новости, Украина, США, Китай, Индия, Владимир Зеленский, политический кризис

Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"

04:30 14.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Если конфликт на Украине будет "заморожен" на нынешней линии соприкосновения войск, то в Киеве может начаться политический кризис и президент Владимир Зеленский будет отстранён от власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Саммит в Саудовской Аравии показал, что США сбрасывают с себя ответственность за Украину и пытаются переложить ее на Китай и Индию, чтобы были выработаны более взвешенные подходы, рассказал политолог.
Таким образом, США намекают Киеву, что после форума в Джидде за Украину будет отвечает целый пул стран. А там действуют совершенно другие подходы, уточнил эксперт.

"Лично я против "корейского сценария". Но даже если мы остановимся на нынешней линии соприкосновения войск, то в Киеве может начаться политический кризис. И в ходе политического кризиса могут быть разные сценарии, в ходе которых [президент Украины Владимир] Зеленский так или иначе может быть отстранен от власти", - подчеркнул Баранчик.

Но это все возможно только в том случае, если у России будут военные успехи. Если российское командование сможет показать, что готово пойти дальше. Поэтому даже временная заморозка тоже может отвечать интересам РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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10 августа, 05:20
Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и СШАТеррористические атаки безэкапижных катеров организует не Украина, а США и Великобритания и по этому поводу Россия должна предпринимать конкретные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков
 
НовостиУкраинаСШАКитайИндияВладимир Зеленскийполитический кризис
 
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