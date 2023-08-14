Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"

Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США

Террористические атаки безэкапижных катеров организует не Украина, а США и Великобритания и по этому поводу Россия должна предпринимать конкретные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков