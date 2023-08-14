Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Если конфликт на Украине будет "заморожен" на нынешней линии соприкосновения войск, то в Киеве может начаться политический кризис и президент Владимир Зеленский будет отстранён от власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Саммит в Саудовской Аравии показал, что США сбрасывают с себя ответственность за Украину и пытаются переложить ее на Китай и Индию, чтобы были выработаны более взвешенные подходы, рассказал политолог.
Таким образом, США намекают Киеву, что после форума в Джидде за Украину будет отвечает целый пул стран. А там действуют совершенно другие подходы, уточнил эксперт.
"Лично я против "корейского сценария". Но даже если мы остановимся на нынешней линии соприкосновения войск, то в Киеве может начаться политический кризис. И в ходе политического кризиса могут быть разные сценарии, в ходе которых [президент Украины Владимир] Зеленский так или иначе может быть отстранен от власти", - подчеркнул Баранчик.
Но это все возможно только в том случае, если у России будут военные успехи. Если российское командование сможет показать, что готово пойти дальше. Поэтому даже временная заморозка тоже может отвечать интересам РФ, заключил собеседник издания.
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