https://ukraina.ru/20230813/1048652750.html

Что происходит на правом берегу, атака дронов. Главное на Украине на утро 13 августа

Что происходит на правом берегу, атака дронов. Главное на Украине на утро 13 августа - 13.08.2023 Украина.ру

Что происходит на правом берегу, атака дронов. Главное на Украине на утро 13 августа

Украина может готовить силы для атаки на левобережную Херсонщину. Несколько украинских беспилотников попытались атаковать Белгородскую область

2023-08-13T09:25

2023-08-13T09:25

2023-08-13T09:25

хроники

эксклюзив

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Украинские войска в Снигирёвке накапливают силы для штурма Днепра, заявил РИА "Новости" глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов."Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигирёвке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра. Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды", - отметил он.Барбашов рассказал, что все сведения уже переданы командованию российской армии."Сейчас Снигирёвка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, там проводятся работы для организации штаба группировки войск", - добавил глава администрации.В комментарии другому информационному агентству Барбашов также сообщил об облавах, которые прошли в этом населённом пункте. По его словам, украинские власти задержали 19 человек. При этом среди задержанных не было тех, кто поддерживал контакт с российской администрацией Синигрёвки."Ищут именно тех, <...> у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают", - отметил он.По словам Барбашова, это свидетельствует о том, что Снигирёвка "будет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра".Примечательно, что за несколько часов до этого замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не раздувать ажиотаж вокруг обстановки в Херсонской области."Опять начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест. Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и ещёи закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережём людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определённыеподразделения выполнили определённуюзадачу. Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть <...> территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность", - заявила Маляр.За три дня до этого — 9 августа — в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские силы якобысовершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области. Однако там же сообщили, что непонятно, удалось ли украинским военным закрепиться на левом берегу реки.Маляр не подтвердила эту информацию.Также 12 августа стали известны подробности боя под Антоновским мостом, что у Херсона. О них рассказал популярный телеграм-канал "Старше Эдды"."Вчера в районе Антоновского моста состоялся крайне интересный бой, по сути прообраз той войны, которую мы увидим в недалёком будущем. Группа нашего спецназа работала в районе дач, зачищая оные от противника. С противоположного высокого берега, то есть из Херсона, группу обнаружил противник и открыл огонь из танка. Двое парней было ранено, группа с ранеными укрылась, но хохол вывесил над укрытием птички, которые менялись по мере израсходования батарей и на каждую попытку покинуть укрытие, отвечал из минометов. По сути наши парни оказались заперты и выйти практически не представлялось возможным", - описывал он обстановку.По его словам, украинские военные уже находились в предвкушении того, что уничтожит российских военных, сбрасывали на них гранаты с коптера.Российским военным оставалось либо пробежать с ранеными на руках несколько сот метров под беспрерывным огнём, либо оставаться на месте до темноты, без предоставления нормальной медицинской помощи. Миномёты противника обнаружить не удавалось, украинцы продолжали работать."В этот момент группа наших операторов дронов-камикадзе подойдя как можно ближе к срезу воды, начала атаку с целью если не уничтожить, то хотя бы подавить минометный огонь врага и дать парням возможность выскочить из смертельной ловушки. Дроны-камикадзе полетели, в радейке раздался хриплый голос: над нами дроны, почему то идут на север. Это наши, ответили с другого конца провода, сейчас они вас прикроют и вы выскочите, держитесь мужики. Знаете, радость парней была похожа на ту, про которую читаешь в книжках про Великую Отечественную, когда после бесконечных немецких бомбежек, в небе появляются самолёты с красными звёздами на крыльях. Наши, наши! Первые три дрона прошли по местам возможного местонахождения наблюдателей противника на нашем берегу Днепра, затем остальные птицы полетели в Херсон, один залетел под северную часть Антоновского моста и прозвучал мощнейший взрыв, видимо как раз там и находился один из миномётных расчётов с БК", - сообщалось в телеграм-канале.Одновременно начали работать российские миномёты. И российские военные парни вместе с ранеными на руках, смогли выскочить из ловушки, после чего были подобраны группой эвакуации. С военными всё хорошо, раненые идут на поправку.Также в канале "Старше Эдды" анализировалась роль дров "Упырь" в этом бою.Атака дронов на Белгородскую областьУтром 13 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью."Сегодня в районе 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - отмечалось в сообщении.Там же указывалось, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.За несколько часов до этого над регионом был сбит другой беспилотник."Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.О сбитом беспилотнике также сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлёте к городу. Информация о последствиях на земле не поступала", - написал он в своём телеграм-канале.Между этими двумя сообщениями появилась информация о стрельбе в регионе."Жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов. Официальной информации пока не было. Что именно произошло, выясняется", - сообщил в 23:25 телеграм-канал Baza.Позже канал уточнил, что по предварительным данным звуки были связаны с работой российских военных.

https://ukraina.ru/20230812/1048651095.html

https://ukraina.ru/20230812/1048648274.html

https://ukraina.ru/20230812/1048645275.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив