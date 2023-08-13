Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ - 13.08.2023 Украина.ру
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Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ
Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ - 13.08.2023 Украина.ру
Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ
Российские войска должны ликвидировать Авдеевский и Марьинский выступ, чтобы ВСУ не могли обстреливать мирных жителей Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-08-13T08:28
2023-08-13T08:28
новости
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В Авдеевке Украина восемь лет возводила мощные опорные пункты и ВСУ всеми силами будут удерживать посёлок. Утрата Авдеевки нанесет серьезный моральный ущерб противнику, рассказал Мягков.При этом, если ВСУ потеряют укрепрайон, они не смогут каждый день терроризировать мирных жителей Донецка. Россия держит здесь большую группировку. Но Украина тратит на удержание Авдеевки гораздо больше сил и несет гораздо больше потерь, добавил эксперт.Сегодня тактика и оперативное искусство российских войск находится на большой высоте. Время работает на Россию и мы с нетерпением будем ждать успешных решений, которые наше командование примет в ближайшее время, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230607/1046961382.html
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новости, марьинка, авдеевка, днр, сво, всу
Новости, Марьинка, Авдеевка, ДНР, СВО, ВСУ

Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ

08:28 13.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Разрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российские войска должны ликвидировать Авдеевский и Марьинский выступ, чтобы ВСУ не могли обстреливать мирных жителей Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
В Авдеевке Украина восемь лет возводила мощные опорные пункты и ВСУ всеми силами будут удерживать посёлок. Утрата Авдеевки нанесет серьезный моральный ущерб противнику, рассказал Мягков.
При этом, если ВСУ потеряют укрепрайон, они не смогут каждый день терроризировать мирных жителей Донецка. Россия держит здесь большую группировку. Но Украина тратит на удержание Авдеевки гораздо больше сил и несет гораздо больше потерь, добавил эксперт.
"Поэтому тактика наших войск представляется верной. Враг больше теряет в оперативном плане. Другое дело, что мы должны ликвидировать Авдеевский и Марьинский выступ, чтобы ВСУ не могли обстреливать Донецк", - почеркнул Мягков.
Сегодня тактика и оперативное искусство российских войск находится на большой высоте. Время работает на Россию и мы с нетерпением будем ждать успешных решений, которые наше командование примет в ближайшее время, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 12:03
Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"
 
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