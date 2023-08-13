https://ukraina.ru/20230813/1048637307.html
Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ
Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ - 13.08.2023 Украина.ру
Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ
Российские войска должны ликвидировать Авдеевский и Марьинский выступ, чтобы ВСУ не могли обстреливать мирных жителей Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-08-13T08:28
2023-08-13T08:28
2023-08-13T08:28
новости
марьинка
авдеевка
днр
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/43/1018274399_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_dc0fa58612704692e57b1c64c1b193bb.jpg
В Авдеевке Украина восемь лет возводила мощные опорные пункты и ВСУ всеми силами будут удерживать посёлок. Утрата Авдеевки нанесет серьезный моральный ущерб противнику, рассказал Мягков.При этом, если ВСУ потеряют укрепрайон, они не смогут каждый день терроризировать мирных жителей Донецка. Россия держит здесь большую группировку. Но Украина тратит на удержание Авдеевки гораздо больше сил и несет гораздо больше потерь, добавил эксперт.Сегодня тактика и оперативное искусство российских войск находится на большой высоте. Время работает на Россию и мы с нетерпением будем ждать успешных решений, которые наше командование примет в ближайшее время, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230607/1046961382.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/43/1018274399_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3260b473fef823b208fb86a0428a991b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, марьинка, авдеевка, днр, сво, всу
Новости, Марьинка, Авдеевка, ДНР, СВО, ВСУ
Военный историк объяснил, почему потеря укрепрайонов в Марьинке и Авдеевке сломает моральный дух ВСУ
Российские войска должны ликвидировать Авдеевский и Марьинский выступ, чтобы ВСУ не могли обстреливать мирных жителей Донецка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
В Авдеевке Украина восемь лет возводила мощные опорные пункты и ВСУ всеми силами будут удерживать посёлок. Утрата Авдеевки нанесет серьезный моральный ущерб противнику, рассказал Мягков.
При этом, если ВСУ потеряют укрепрайон, они не смогут каждый день терроризировать мирных жителей Донецка. Россия держит здесь большую группировку. Но Украина тратит на удержание Авдеевки гораздо больше сил и несет гораздо больше потерь, добавил эксперт.
"Поэтому тактика наших войск представляется верной. Враг больше теряет в оперативном плане. Другое дело, что мы должны ликвидировать Авдеевский и Марьинский выступ, чтобы ВСУ не могли обстреливать Донецк", - почеркнул Мягков.
Сегодня тактика и оперативное искусство российских войск находится на большой высоте. Время работает на Россию и мы с нетерпением будем ждать успешных решений, которые наше командование примет в ближайшее время, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь