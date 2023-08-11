https://ukraina.ru/20230811/1048620427.html

Фиктивная реальность. Псевдо-прорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС

Фиктивная реальность. Псевдо-прорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС - 11.08.2023 Украина.ру

Фиктивная реальность. Псевдо-прорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС

В подконтрольном Киеву городе Запорожье местные власти и СМИ в эти дни разгоняют информацию о том, что ВСУ якобы на этом направлении прорвали первую линию обороны ВС РФ.

2023-08-11T05:16

2023-08-11T05:16

2023-08-11T05:17

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047667051_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_796a91338ff9e71ac6c605f5008e34a9.jpg.webp

Информация полностью противоречит даже западным отчетам, которые утверждают, что контрнаступление ВСУ тормозит, а к первой линии обороны они даже не приблизились. Скептические публикации относительно успехов ВСУ на юге регулярно выходят в последнее время в западной прессе.Тем не менее, украинцев продолжают кормить бравурными отчетами, согласно которым ВСУ вот-вот зайдет в Крым. Такие отчеты раздражают даже самих боевиков ВСУ. На днях военнослужащий 3-й штурмовой бригады ВСУ Виктор Розовый призвал украинцев трезвее смотреть на вещи, признавая, что украинская пропаганда сильно промыла людям мозги. "У них есть "Краснополи", "Ланцеты", коптеры, которые это все корректируют, ZALA, Орлан-10. Когда я людям про это все рассказывал, знаете что они мне сказали? "Та все равно, они дебилы, они этим не умеют пользоваться". Я снимаю шляпу перед нашими СМИ, которые сумели так наврать людям", - говорит украинский военнослужащий. Telegram-канал "Резидент", комментируя его слова, пишет, что на Банковой сознают, что нужно продолжать создавать иллюзию победы на всех фронтах или власть снесут.По информации украинских националистических пабликов региона, в подконтрольном РФ Бердянске, на улицах стоят виселицы для устрашения, а на площадях сжигают трупы. Украинский "Энергоатом" также распространяет информацию, что россияне якобы похищают и пытают его сотрудников в Энергодаре, так как сами не в состоянии справится с атомной станцией.Украинская националистическая пропаганда, конечно, бессмысленна и беспощадна, но особенные всплески русофобии происходят тогда и в тех ведомствах, которых ловят на краже или коррупции. Это как защитный рефлекс, который должен отвести любые подозрения в экономических преступлениях. Во вторник 8 августа украинские депутаты заметили, что "Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на обслуживание Запорожской АЭС, которая ему неподконтрольна с весны прошлого года. Согласно данным из Prozorro, на ЗАЭС украинский "Энергоатом" с прошлого года провел тендеров на 566 млн грн. Например, состоялся тендер на 3 млн грн на закупку 3021 пар ботинок для сотрудников станции, причем закуплены они были по цене в вдвое выше рыночной."Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете и тоже самое продается за 475 грн в Эпицентре (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)", - пишет украинский депутат Ярослав Железняк.Кроме того, уже после марта 2022 года 210 млн грн. было потрачено на организацию персонала станции. Еще 28 млн гр. - на услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС (чем занимались российские структуры в этот период). И 12,5 млн - на проведение государственной экспертизы документации на самой ЗАЭС. Впрочем, это не единичный случай. На Украине целые конторы получают зарплату и делают вид, что управляют Крымом. Кто-то до сих пор получает бюджетные средства за уборку снега в Мариуполе или за ремонт Ханского дворца в Бахчисарае.Тем временем обычных жителей Запорожья волнуют не вопросы пропаганды и продвижения ВСУ, а собственные экономические проблемы. В среду 9 августа перед горсоветом Запорожья на стихийный митинг вышли местные предприниматели, недовольные начислением им огромных сумм за отопление. Они возмущены тем, что предприятие "Городские тепловые сети" уже не первый год несправедливо взимает с них оплату за теплоэнергию. Даже если люди вообще не пользовались отоплением, и счетчики показывают "0", им все равно приходят платежки с заоблачными суммами. А вместе с тем предприятие пытается еще и в судебном порядке взимать штрафы с абонентов. Насчитывают им за отопление даже сейчас, когда на улице +30 в тени."Претензии эти появились не сегодня. Они появились еще 2 года назад, когда предприятие начало начислять за тепло предпринимателям по позорной методике, разработанной специально под олигархов, а конечная цель, внедрения этой методики, это сделать предпринимателей бомжами", - рассказал журналистам один из участников протестной акции Павел Бовкун.Главное требование протестующих – либо получить возможность отказаться от услуг предприятия, либо изменить методику начисления и сделать ее прозрачной и справедливой. Предприниматели на митинге выразили недоверие и.о. мэра Анатолию Куртеву. Сам Куртев назвал протестующих "провокаторами, которые выполняли политический заказ".В целом же в Запорожье властями создается некая фиктивная реальность. В этой реальности ВСУ уже прорвали российскую линию обороны и двигаются в сторону Крыма, в то время как на подконтрольной РФ территории региона на площадях сжигают груды трупов. Украинский "Энергоатом" за бюджетные миллионы закупает товары и услуги для Запорожской АЭС, которую давно не контролирует, а поставщики тепла продолжают насчитывать огромные суммы за отопление летом, хотя отопления нет, но отказаться от этой услуги нельзя.

https://ukraina.ru/20230725/1048252483.html

https://ukraina.ru/20230708/1047894586.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив