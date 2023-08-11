https://ukraina.ru/20230811/1048619669.html

"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперации

"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперации - 11.08.2023 Украина.ру

"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперации

На Украине власти задумались над тем, что надо бы ограничить выезд за границу для тех, кто пока еще может ее пересекать. Сначала прозвучала скандальная идея относительно запрета для мужчин выезжать в течение трех лет после войны. Теперь раздумывают, как прямо сейчас удержать в стране подростков.

2023-08-11T04:31

2023-08-11T04:31

2023-08-11T05:00

эксклюзив

украина

мобилизация

эксперты

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Комментируя новость о том, что украинские власти хотят запретить подросткам от 16 до 18 лет выезжать из страны (соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду), украинский общественный деятель Энрике Менендес назвал вмешательство государства в жизнь украинцев слишком активным."Очевидно, что очень многие семьи стараются до 18 лет своих мужчин вывезти из Украины. Чтобы не попасть под мобилизацию", - сказал эксперт в интервью ютуб-каналу "ДА ЭТО ТАК". Он продолжил: государство поясняет намерение ввести запрет беспокойством о том, чтобы не было конфликта с европейским законодательством по поводу лишения родительских прав."Но мы все прекрасно понимаем, что есть здесь и скрытая сторона — чтобы в 18 лет молодого человека можно было призвать в армию", - сказал он.Семьям, в которых есть подростки, действительно есть о чем беспокоиться. Что с ними будет, если их отправят в зону конфликта? Судя по всему, ничего хорошего ожидать не приходится. Изгнанный из президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил о "колоссальных проблемах" на фронте. По его словам, ВСУ дали противнику семь месяцев на то, чтобы все заминировать — и теперь танки бесполезны, они не могут идти по минным полям."Пехота без рук, без ног, их заставляют просто ногами проходить", - пожаловался политик в эфире ютуб-канала "Дикий Live".В свою очередь, Менендес высказал предположение, что после войны между теми, кто воевал и теми, кто нет — будет пропасть, в украинском обществе возникнут новые противоречия."Даже если мы выиграем войну, то есть большой риск, что мир мы проиграем", - отметил эксперт, добавив, что в обществе возникнут дополнительные конфликты — вернувшиеся с фронта люди со своими комплексами будут требовать к себе повышенного внимания, а общество будет пытаться отмахнуться от них, поскольку у общества есть свои проблемы — экономические, демографические, культурные и пр.Среди этих проблем эксперт отметил и проблему русскоязычных граждан — сейчас под запретом даже русские книги."У нас получается, что политический класс - он как бы очень увлекся строительством нации, очень увлекся какими-то своими конструкциями, которые часто искусственные", - констатировал Менендес. Он продолжил: "От того, что там государство ущемляет активно права русскоязычных, у нас русскоязычных меньше не станет, у нас весь Восток Украины — он как говорил на русском, так и будет говорить".Языковую проблему эксперт назвал "бомбой замедленного действия" для Украины, ведь русскоязычные из-за недальновидной и глупой политики государства "вынуждены чувствовать себя немножко гражданами второго сорта".Чувствовать свою второсортность многим гражданам Украины приходится уже сейчас. Обычных людей хватают на улицах и отправляют в зону боев, тогда как политический класс от конфликта никак не пострадал, а многие его представители даже многое приобрели.Говоря об этом, украинский бизнесмен и публицист Андрей Пальчевский ранее заявил, выступая на канале Шелеста, что война, которую ведет сейчас Украины - это "классовая война"."У нас политический класс вообще потерь не несет. Более того, десятки, сотни людей стали миллиардерами во время войны", - подчеркнул публицист, добавив, что он даже знает их фамилии, но сейчас не может назвать - "презумпция невиновности". При этом, по его мнению, стержнем коррупции на Украине является СБУ.Отвечая на вопрос в чате, "сколько будут еще держать закрытыми границы для простых людей, мужчин - мы не рабы и не заключенные?", Пальчевский сказал: "Это вы так думаете, простые люди. А люди вверху думают иначе. Вот мой очень грустный ответ".Он добавил, что конфликт развивается по классической схеме — паны дерутся, а у холопов чубы трещат.Что касается языковой и национальной проблем, то Украина пошла по пути создания национального государства - и если этот курс не изменить, то "будут чистки точно такие же, как это было в Хорватии, как это было в Косово...", считает публицист. По его словам, на Украине слишком увлеклись националистической составляющей - "настолько увлеклись ею, что если, не дай Бог, еще более буйные придут..." - то все возможно.Пальчевский напомнил, что два года назад они (украинские власти — Ред.) запретили русский язык. "Ладно, прошло. Только война началась после этого", - констатировал он, добавив, что запретители "не понимают, что это - взаимосвязанные вещи".

https://ukraina.ru/20230811/1048620153.html

https://ukraina.ru/20230810/1048616826.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, мобилизация, эксперты