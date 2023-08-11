https://ukraina.ru/20230811/1048606919.html

Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье

Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье - 11.08.2023 Украина.ру

Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье

Фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский

2023-08-11T06:15

2023-08-11T06:15

2023-08-11T06:15

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польша

белоруссия

безопасность

милитаризация

граница

армия

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Польша и Литва объявили о переброске дополнительных сил на границу с Белоруссией, но присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" является лишь поводом. Поляки проводили политику по милитаризации всей общественно-государственной жизни и до прибытия "вагнеровцев", рассказал Шпаковский.Программа по модернизации вооруженных сил Польши предусматривает наращивание военных расходов, закупку новой техники и вооружений и увеличение численности армии. Она была принята в 2012 году, а разрабатывалась еще раньше, добавил Шпаковский.Фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Под предлогом мнимой угрозы со стороны ЧВК происходит накапливание сил и средств польской армии в приграничье, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048564445.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, белоруссия, безопасность, милитаризация, граница, армия