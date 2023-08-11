Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье - 11.08.2023 Украина.ру
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Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье - 11.08.2023 Украина.ру
Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
Фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
2023-08-11T06:15
2023-08-11T06:15
новости
польша
белоруссия
безопасность
милитаризация
граница
армия
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Польша и Литва объявили о переброске дополнительных сил на границу с Белоруссией, но присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" является лишь поводом. Поляки проводили политику по милитаризации всей общественно-государственной жизни и до прибытия "вагнеровцев", рассказал Шпаковский.Программа по модернизации вооруженных сил Польши предусматривает наращивание военных расходов, закупку новой техники и вооружений и увеличение численности армии. Она была принята в 2012 году, а разрабатывалась еще раньше, добавил Шпаковский.Фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Под предлогом мнимой угрозы со стороны ЧВК происходит накапливание сил и средств польской армии в приграничье, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048564445.html
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новости, польша, белоруссия, безопасность, милитаризация, граница, армия
Новости, Польша, Белоруссия, безопасность, милитаризация, граница, армия

Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье

06:15 11.08.2023
 
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
- РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
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Фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Польша и Литва объявили о переброске дополнительных сил на границу с Белоруссией, но присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" является лишь поводом. Поляки проводили политику по милитаризации всей общественно-государственной жизни и до прибытия "вагнеровцев", рассказал Шпаковский.
"Это долгосрочный курс и программа по модернизации вооруженных сил предусматривала наращивание военных расходов, закупку новой техники и вооружений и увеличения численности армии была принята в 2012 году, а разрабатывалась еще раньше", - отметил эксперт.
Программа по модернизации вооруженных сил Польши предусматривает наращивание военных расходов, закупку новой техники и вооружений и увеличение численности армии. Она была принята в 2012 году, а разрабатывалась еще раньше, добавил Шпаковский.
Фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Под предлогом мнимой угрозы со стороны ЧВК происходит накапливание сил и средств польской армии в приграничье, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 16:01
Армия Белоруссии проводит маневры вблизи границы с Польшей и ЛитвойВооруженные силы Белоруссии начинают военные учения у границы с Польшей и Литвой в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба министерства обороны республики
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
06:00Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
05:50Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
05:45Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
05:30Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
05:16Фиктивная реальность. Псевдо-прорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС
05:15Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
05:00Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
04:56Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев
04:50"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому
04:45Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине
04:31"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперации
04:30TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина
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04:00Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии
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