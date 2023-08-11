Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
Фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский
Польша и Литва объявили о переброске дополнительных сил на границу с Белоруссией, но присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" является лишь поводом. Поляки проводили политику по милитаризации всей общественно-государственной жизни и до прибытия "вагнеровцев", рассказал Шпаковский.
"Это долгосрочный курс и программа по модернизации вооруженных сил предусматривала наращивание военных расходов, закупку новой техники и вооружений и увеличения численности армии была принята в 2012 году, а разрабатывалась еще раньше", - отметил эксперт.
Программа по модернизации вооруженных сил Польши предусматривает наращивание военных расходов, закупку новой техники и вооружений и увеличение численности армии. Она была принята в 2012 году, а разрабатывалась еще раньше, добавил Шпаковский.
Фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Под предлогом мнимой угрозы со стороны ЧВК происходит накапливание сил и средств польской армии в приграничье, заключил собеседник издания.
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