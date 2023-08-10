На Дубинского надели электронный браслет
Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения для депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского в виде личного обязательства, передают 10 августа местные СМИ
Дубинскому запрещено без разрешения покидать Киевскую область, нужно носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
На прошлой неделе в отношении Дубинского возбудили уголовное дело по двум статьям - "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".
На прошлой неделе в отношении Дубинского возбудили уголовное дело по двум статьям - "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".
Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
Позже Дубинского допросили в киевском офисе Госбюро расследований. Депутат заявил, что никаких вопросов по существу ему там не задали, а только "пытались изъять черновики протокола допроса по делу о госизмене Деркача". Он заверил, что таким образом лично президент Владимир Зеленский хочет ему "закрыть рот".
Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на украинские власти. Также депутат Рады обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера при его работе в украинской компании Burisma.
В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его подозревают в "связях с Россией" и "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.
13:02Суд над Дубинским, коридор для судов, обстрел. Главное на Украине на 13:00 10 августаВоенно-морские силы Украины объявили коридоры для судов, идущих в украинские порты. В Киеве суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому. Украинские военные продолжают наносить удары по территории Украины