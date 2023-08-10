https://ukraina.ru/20230810/1048604782.html

На Дубинского надели электронный браслет

На Дубинского надели электронный браслет - 10.08.2023 Украина.ру

На Дубинского надели электронный браслет

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения для депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского в виде личного обязательства, передают 10 августа местные СМИ

2023-08-10T13:30

2023-08-10T13:30

2023-08-10T13:30

дубинский

суд

обязательства

новости

украина

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Дубинскому запрещено без разрешения покидать Киевскую область, нужно носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.На прошлой неделе в отношении Дубинского возбудили уголовное дело по двум статьям - "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.Позже Дубинского допросили в киевском офисе Госбюро расследований. Депутат заявил, что никаких вопросов по существу ему там не задали, а только "пытались изъять черновики протокола допроса по делу о госизмене Деркача". Он заверил, что таким образом лично президент Владимир Зеленский хочет ему "закрыть рот".Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на украинские власти. Также депутат Рады обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера при его работе в украинской компании Burisma.В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его подозревают в "связях с Россией" и "попытках повлиять на американские выборы" путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.

https://ukraina.ru/20230810/1048604433.html

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дубинский, суд, обязательства, новости, украина