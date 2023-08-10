Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях - 10.08.2023 Украина.ру
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Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях
Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях - 10.08.2023 Украина.ру
Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 10 августа РИА Новости
2023-08-10T07:42
2023-08-10T07:50
су-34
истребители
новости
авиация
уничтожение
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"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на Лисичанском, Соледаро-артемовском и Александро-калиновском направлениях", - перечислил он.Кроме того, российская штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, экипажи вертолетов армейской авиации ударами противотанковых управляемых ракет уничтожили бронетехнику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР).
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су-34, истребители, новости, авиация, уничтожение
Су-34, истребители, Новости, авиация, уничтожение

Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях

07:42 10.08.2023 (обновлено: 07:50 10.08.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 10 августа РИА Новости
"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на Лисичанском, Соледаро-артемовском и Александро-калиновском направлениях", - перечислил он.
Кроме того, российская штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, экипажи вертолетов армейской авиации ударами противотанковых управляемых ракет уничтожили бронетехнику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР).
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Су-34истребителиНовостиавиацияуничтожение
 
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