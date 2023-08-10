Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях
07:42 10.08.2023 (обновлено: 07:50 10.08.2023)
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 10 августа РИА Новости
"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на Лисичанском, Соледаро-артемовском и Александро-калиновском направлениях", - перечислил он.
Кроме того, российская штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, экипажи вертолетов армейской авиации ударами противотанковых управляемых ракет уничтожили бронетехнику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР).