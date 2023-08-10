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Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях

Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях - 10.08.2023 Украина.ру

Российские истребители поразили объекты ВСУ на трех направлениях

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, передает 10 августа РИА Новости

2023-08-10T07:42

2023-08-10T07:42

2023-08-10T07:50

су-34

истребители

новости

авиация

уничтожение

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"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на Лисичанском, Соледаро-артемовском и Александро-калиновском направлениях", - перечислил он.Кроме того, российская штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, экипажи вертолетов армейской авиации ударами противотанковых управляемых ракет уничтожили бронетехнику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР).

https://ukraina.ru/20230731/1048368855.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

су-34, истребители, новости, авиация, уничтожение