https://ukraina.ru/20230810/1048595559.html

САУ "Коалиция- СВ". Оружие, которое изменит ход спецоперации

САУ "Коалиция- СВ". Оружие, которое изменит ход спецоперации - 10.08.2023 Украина.ру

САУ "Коалиция- СВ". Оружие, которое изменит ход спецоперации

По мнению военных самоходная артиллерийская установка внесет перелом в контрбатарейной борьбе в зоне СВО

2023-08-10T07:50

2023-08-10T07:50

2023-08-10T07:50

чем воюют на украине

эксклюзив

украина

геннадий алехин

спецоперация

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Артиллерия украинской армии до начала специальной военной операции была в основном представлена советскими разработками. Но с середины минувшего года на оснащение ВСУ стали поступать самоходные и буксируемые артиллерийские установки, выполненные по стандартам НАТО.Ракетные войска и артиллерия российской армии до недавнего времени были оснащены главным образом следующими орудиями: САУ 2С1 "Гвоздика" (122-мм), САУ 2СЗ "Акация" (152-мм), САУ 2С19 "Мста-С" (152-мм), "Мста-Б" (152-мм), пушками 2С5 "Гиацинт" (152-мм) и 2С7 "Пион" (203-мм).При этом следует особо подчеркнуть, что дальность стрельбы орудий 2С1 "Гвоздика" составляет 15,1 км, 2С3 "Акация" – 17,3 км, "Мста-С" – чуть более 24 км, "Гиацинт-Б (С)" – 28,5 км. Однако ситуация на линии боевого соприкосновения начала постепенно меняться с поступлением на оснащение ВСУ орудий западного образца. Еще в начале 1990-х годов странами-участницами НАТО был принят "Совместный меморандум о баллистике", определявший новый стандарт для 155-мм гаубиц и устанавливавший максимальную дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами в 30 км, а активно-реактивными – в 40 км. То есть дальность стрельбы гаубиц НАТО с принятием этого документа стала больше, чем у большинства российских орудий.США отправили на Украину 90 гаубиц M777, в то время как Австралия – шесть, а Канада – четыре орудия этого типа. M777 – буксируемые гаубицы, которые в настоящее время используются армией США и корпусом морской пехоты. В войсках группировки такое орудие сразу окрестили просто- "три топора". Это орудие отличается от других гаубиц наличием высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнем Towed Artillery Digitization, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные от беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести точный огонь на большие расстояния. Особым преимуществом M777 является совместимость с управляемыми снарядами М172 c лазерным наведением и М982 с GPS и инерциальным наведением. Максимальная дальность стрельбы М777 обычными снарядами составляет 24,7 км, специальными – 40 км.Поляки поставляют Украине самоходную гаубицу AHS Krab калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. AHS Krab представляет собой самоходную гаубицу на базе лицензионного шасси южнокорейской гаубицы K9 Thunder, производимой в Польше, с использованием английской башенной системы AS-90, также выпускаемой по лицензии. Максимальная дальность стрельбы AHS Krab достигает 40 км. Словакия поставляет ВСУ самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Орудие размещается на колесном шасси TATRA 8X8. САУ оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Бортовой компьютер САУ обеспечивает автоматическую привязку к местности. Машины могут обмениваться информацией между собой и получать данные из командного пункта. Французы передали Украине колесные самоходные артиллерийские установки 155-мм CAESAR с длиной ствола в 52 калибра разработки фирмы GIAT Industries. Максимальная дальность стрельбы САУ CAESAR достигает 42 км, по другим источникам – 46 км.У нас еще в 1989 году на вооружение артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий Советской армии была принята 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" с дальностью стрельбы свыше 24 км. По своим характеристикам на момент принятия на вооружение "Мста-С" приблизительно соответствовала своим зарубежным аналогам, однако после принятия странами Североатлантического альянса, упомянутого выше "баллистического меморандума" стала отставать по своим данным от самоходных артиллерийских установок стран НАТО. Хотя, весьма эффективно применялась во время локальных конфликтов во время второй чеченской кампании и в августе 2008 года в Южной Осетии.Возникала необходимость разработки нового орудия, превосходящего по своим характеристикам гаубицы стран НАТО. Официально работы по созданию перспективной САУ, получившей название 2С35 "Коалиция-СВ", стартовали в 2006 году. В 2011 году был завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. К 2013 году Уральским заводом транспортного машиностроения были изготовлены первые два опытных образца САУ "Коалиция-СВ", а в 2014 году сдана серия из 10 единиц 2С35, принявших участие в Параде победы на Красной площади."Коалиция-СВ" представляет собой российский 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс на базе танка Т-90 с максимальной дальностью стрельбы до 80 км, максимальным возимым боезапасом до 70 выстрелов и скорострельностью до 16 выстрелов в минуту. Это значительно выше, чему у образцов НАТО.Кстати, ещё в 2015 году гендиректор Центрального НИИ "Буревестник" (разработчик САУ) Георгий Закаменных назвал ключевые отличия нового орудия не только от отечественной, но и от зарубежной техники. По его словам, характеристики немецкой самоходки PzH2000 и американской M109A6 "Паладин" значительно ниже, чем у новой российской самоходной пушки. Закаменных отметил, что немецкой гаубице принадлежит рекорд по дальности выстрела на 56 километров, однако такого показателя удалось достичь применением специального активно-реактивного снаряда с улучшенной аэродинамикой. Дальность стрельбы обычными снарядами у PzH-2000 составляет около 35 километров, что не так фантастически, как того требуют современные боевые действия.Ключевой особенностью "Коалиции" стала дальность стрельбы: САУ поражает объекты серийными 152-миллиметровыми снарядами с дистанции в 40 километров. Это на десять километров больше, чем у уже используемых ВС РФ на Украине САУ "Мста-С" и "Гиацинт-С". При стрельбе реактивным снарядом "Краснополь" САУ "Коалиция-СВ" установила негласный рекорд: цель на полигоне была поражена с дальности в 70 километров.Гусеничный вариант 2С35 базируется на доработанном шасси основного танка Т-90. В результате эта самоходка с немалой боевой массой 48 тонн сохраняет подвижность и проходимость на уровне танка. Рабочие места всех трех членов экипажа размещены внутри корпуса; боевое отделение выполнено полностью необитаемым (как на танке Т-14 "Армата") и работает автоматически по командам экипажа. В колесном варианте названная САУ отличается от гусеничной большей простотой. Может использоваться на дорогах общего назначения, показывает лучшую мобильность и имеет увеличенный ресурс. Но главное — конструкторам удалось несколько сократить ее общую массу. Поэтому такая "Коалиция" способна быстро перебрасываться в любой район самолетами военно-транспортной авиации.У многих возникает закономерной вопрос-почему "Коалиция" до сих пор не на фронте? И в войска опытно-промышленная партия поступила в начале 2020 года. Во-первых, артиллерийское дело – наука далеко не такая простая, как может показаться. С одной стороны, вроде, кидай снаряды в пушку и знай себе лупи по противнику. С другой – для успешного поражения противника нужен расчёт массы разного рода поправок с учётом влияющих на огонь факторов. Среди них особое место занимает начальная скорость снаряда, которую частенько приходится регулировать с помощью разнотипных по навесу пороха метательных зарядов в гильзах, как для обеспечения нужной дальности стрельбы, так и исходя из специфики снарядов.Во-вторых, всё это изначально – в рамках самоходной артиллерии – было реализовано на первом варианте "Коалиции-СВ" под индексом 2С36. Да-да, в той самой монструозной машине с двумя пушками и необитаемой башней. Благодаря раздельно-модульному заряжанию, двум стволам и быстродействующему автомату заряжания с пневматическим механизмом и маятниковым перегружателем выстрелов, обеспечивающим заряжание орудия на любых углах, эта машина выдавала поистине чудовищную для отечественных САУ скорострельность до 16 выстрелов в минуту. Причём в некоторых источниках её темп стрельбы и возможности "огневого налёта" сравнивались с реактивными системами залпового огня.Конструкторы, разработчики, специалисты пришли к нынешнему варианту САУ "Коалиция-СВ" с одной пушкой. Орудие полностью сохранило конструкционные особенности своих предшественниц, особенно по части модульного заряжания, но уже в одиночку могло выдать ту же скорострельность как минимум до 16 выстрелов в минуту за счёт переработанного автомата заряжания и активного охлаждения ствола быстроиспаряющейся жидкостью (по открытым данным). К слову, именно с этой пушкой "Коалиция" сейчас и блистает на парадах и полигонах перед объективами телекамер."Коалиция-СВ" – это про перевооружение всей самоходной артиллерии и перевод её на качественно новый уровень. Причём перевооружение и по части снабжения новыми боеприпасами, которые будут отвечать возложенным на САУ задачам. К тому же военные учитывали важнейший нюанс. Он заключается в том, что сегодня огромное значение для целеуказания получили беспилотные летательные аппараты. Это дает дальнобойной артиллерии даже с обычными снарядами свойства высокоточного оружия.В этом плане следует заметить, что если батареи, дивизионы и самоходные артиллерийские полки гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" не будут комплектоваться БЛА как средствами разведки и корректировки огня, замкнутыми в единый разведывательно-огневой контур, функционирующий в режиме реального времени, то в полном объеме использовать высокие тактико-технические характеристики "Коалиции-СВ" не удастся. Артиллерийская установка также может работать в режиме серийного обстрела целей. Если возникает необходимость поразить крупный укреплённый район, экипаж переводит орудие в специальный режим, благодаря которому 12—14 снарядов выстреливаются под разными углами возвышения орудия. Эта особенность позволяет накрывать огнём большие площади, а все снаряды падают на землю практически одновременно, не позволяя противнику сменить позицию.К тому же государственные испытания САУ начались незадолго до решения о проведении специальной военной операции на Украине, а завершить их военные и разработчики планировали к концу минувшего года. Недавно врио начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский отметил, что САУ "Коалиция-СВ" пока еще не принимала участия в СВО, она продолжает госиспытания,которые успешно завершаются, остается провести некоторые работы по совершенствованию ходовой части. По мнению авторитетных специалистов новая артиллерийская самоходная установка в ближайшее время поступит на фронт и сыграет большую роль в решении самых сложных задач на поле боя.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, украина, геннадий алехин, спецоперация