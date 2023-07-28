Владимир Попов: Мы перестали экономить боеприпасы для авиации, F-16 посыплются с неба как горох - 28.07.2023 Украина.ру
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Владимир Попов: Мы перестали экономить боеприпасы для авиации, F-16 посыплются с неба как горох
Владимир Попов: Мы перестали экономить боеприпасы для авиации, F-16 посыплются с неба как горох - 28.07.2023 Украина.ру
Владимир Попов: Мы перестали экономить боеприпасы для авиации, F-16 посыплются с неба как горох
Сколько самолетов нужно ВСУ для перелома ситуации в небе? Чем мы будем уничтожать F-16 в бою? Где Россия черпает боеприпасы, чтобы воевать с Западом? Почему США Украина.ру, 28.07.2023
2023-07-28T09:58
2023-07-28T09:58
интервью
россия
украина
запад
сша
владимир попов
авиация
самолеты
f-16
миг-29
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Сколько самолетов нужно ВСУ для перелома ситуации в небе? Чем мы будем уничтожать F-16 в бою? Где Россия черпает боеприпасы, чтобы воевать с Западом? Почему США все время откладывают поставки истребителей на Украину? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов.Украина может получить около 50 истребителей F-16, сообщил 24 июля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.— Владимир Александрович, сколько самолётов F-16 нужно вооруженным силам Украины (ВСУ) для перелома ситуации в небе? Какова цена вопроса? Одна эскадрилья истребителей, по словам экспертов, с учетом всех затрат, обойдется примерно в 500 миллионов долларов. Получается счёт может пойти на миллиарды…— Абсолютно верно. Военная авиация — очень дорогое удовольствие. И не так много средств уйдет на сам самолет, боеприпасы, средства поражения, которые можно разместить как платформу и направлять на противника. Львиная доля денег (половина указанной вами суммы) требуется на обеспечение авиационных нужд: логистика, доставка, обслуживание, подготовка наземной инфраструктуры и так далее.Цена самолета, если взять его на вторичном рынке, может доходить до 4–6 миллионов долларов — считай копейки на фоне общих сумм на авиацию. Но какое у него качество, мы понимаем: самолет эксплуатировали ранее, а теперь он стоит на хранении, его восстановят и используют. Можно купить F-16 с конвейера — американцы же их выпускают до сих пор для третьих стран мира. В этом случае одна машина будет стоить 25–30 миллионов долларов.Американцы умеют продавать и презентовать эту технику. Они говорят: мы вам ее отдадим по демпинговым ценам. Вы покупаете самолет, а потом узнаете, что нужна так называемая начинка к нему — ракеты, бомбы, другие боеприпасы и комплектующие, запчасти. Все это идет уже по другой стоимости — это отдельный договор. Они дают клюнуть на крючочек: наживочку красивую насаживают, а когда начинает то или иное государство это все заглатывать, вот тут-то они свое и берут. Так объединенный Запад всегда жил и будет жить.— По количеству все-таки хотелось бы прояснить: сколько самолетов нужно ВСУ?— Буду, как говориться, "на их стороне воевать" и предположу, что для перелома хода событий ВСУ необходимо по крайней мере 200 самолетов. И то, не решится вопрос.Я всегда такой пример привожу: когда страны "расходились", Советский Союз распадался, по экстерриториальному признаку делили имеющуюся технику. На Украине остаются арсеналы хранения, в Казахстане, в России. Так вот мы оставили там [на Украине] только самолетов МиГ-29 более 240 единиц — то есть целую воздушную армию истребительной, легкой авиации. На сегодняшний день половина этих машин вышли из строя — когда самолеты не эксплуатируют, они стареют, нуждаются в замене агрегатов, деталей. Это автомашину можно сохранить в гараже, а самолет, если не летает, разрушается сам по себе. Если же его технически и технологически обслуживать, он будет летать практически до бесконечности.Можно предположить, что часть советских самолетов на Украине осталась жива, а остальную часть машин они доделывают: можно же взять 3–4 разрушенных самолета, которые "гнили у забора", перебрать их и сделать полтора. Однако им не хватает промышленного и людского потенциала, профессионалов высокого класса, чтобы все это реализовать. И, конечно, самолеты выходят из строя по ресурсу, годам, налету часов; выходят из строя, потому что их поражают наши ракеты, бьют и на земле, и воздухе.Поэтому, уточню ответ на ваш вопрос о том, сколько нужно F-16 украинской армии для перелома ситуации на фронте: даже если 200–250 истребителей окажутся на аэродромах Украины, мы будем их перемалывать. При этом, обратите внимание, что в раз такое количество истребителей ВСУ не получат: это будет в два-три приема, а то и в четыре. То есть, сегодня им дадут, например, 20 штук, потом через 3 месяца поставят еще и так далее. Но, повторюсь, все это мы будем уничтожать.Я знаю, что украинские летчики хорошие, но их осталось единицы, а молодых надо год-два готовить — они не бойцы. Времени на это у Украины нет: ни в экономическом, ни в технологическом, ни даже в методическом плане – она ограничена в своих ресурсах. Поэтому и возможности у ВСУ крайне низкие, и результативность от F-16 ожидать большую не следует.— Почему США и НАТО затягивают поставки F-16 и говорят то "да", то "нет"?— Они боятся. Потому что если F-16 посыплются с неба как горох из стакана, это будет антиреклама всей американской технике. Более 4000 самолетов F-16 существует сегодня в мире; они летают и работают в той или иной степени. Вы представляете, что будет, если сейчас ВКС России разгромит всю западную авиацию в пух и прах?! Будут ли дальше покупать хваленые F-16 с такой же охотой и за такие большие деньги? Нет, конечно!Поэтому американцы политически говорят "да, мы все дадим", а фактически — мы видим, какие трудности они преодолевают, чтобы принять такое решение.— Чем мы будем уничтожать F-16, если украинцы их получат? Достаточно ли у нас боеприпасов?— Резервы были. Россия ведь не только географически одна из самых больших и великих стран, но и боевой потенциал на складах у нас был, в том числе старые ресурсы, которые остались в наследство от Советского Союза. Военно-промышленный комплекс (ВПК) России безостановочно работал.Мы, конечно, упустили гражданскую авиацию (у нас практически нет сегодня своих вертолетов и самолетов, мировых брэндов в гражданской авиации), а в военной авиации мы все сохранили. У нас в наличии вся линейка боевой авиации: легкие штурмовики-истребители, фронтовые бомбардировщики, дальние бомбардировщики. Мы имеем стратегическую, морскую авиацию, вертолеты всех типов и классов.Опыт есть, производственные мощности есть, технологии отработаны, конструкторские предприятия работают — ВПК живет. Ему только политическую задачу сейчас поставили — работать в три смены, и он работает.Спустя год СВО мы видим, как изменился структурный подход к этой операции: мы перестали экономить снаряды и боеприпасы для авиации (бомбы, ракеты), и спокойно, планово работаем, перемалываем машину объединенного Запада.Мы восстановили боевой потенциал своих вооруженных сил практически через год после участия в спецоперации и теперь планируем комплексно использовать средства поражения. Важно понять, что означает "комплексно" — сегодня это существенный фактор в оперативно-тактическом искусстве применения сил и средств с нашей стороны.Это значит, что будут работать ствольная артиллерия, в том числе пушки-гаубицы Д-20, Д-30; самоходные артиллерийские установки — "Акации"; будут работать реактивные системы залпового огня — "Грады", "Тайфуны", "Ураганы" — каждый на своем рубеже. Чем больше боеприпас, ракета, тем дальше она летит.Потом начинаются оперативно-тактические действия: работают ракеты, армейская авиация; задействована вся система ПВО, которая прикрывает наземную инфраструктуру; работает авиация, вплоть до использования стратегической авиации — пускают мощные ракеты дальнего действия.Понятно, что при таком нашем комплексном ударе противнику выжить достаточно тяжело. Тем более, что сил и средств ПВО у украинской армии сейчас значительно меньше, чем было на начальном этапе нашей СВО — даже с учетом поставок западной помощи. Сейчас этого очень мало.И теперь не столько Украина против нас воюет, сколько объединенный Запад. Вспомните, мы ждали "Леопарды", "Брэдли" — казалось, что вот-вот украинская перемога получится. Но нет, оказалось иначе: не так страшен черт, как его малюют (слово "малюют" украинское, кстати). Поэтому не так все просто [у ВСУ] и с F-16 будет.А то, что эти самолеты придут на Украину, я думаю, решение уже почти принято западными политиками. Но мы знаем, как с ними бороться, знаем их слабые и сильные стороны.
https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html
https://ukraina.ru/20230726/1048277190.html
https://ukraina.ru/20230708/1047881100.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, россия, украина, запад, сша, владимир попов, авиация, самолеты, f-16, миг-29, цена, фронт, всу, сво, впк, боеприпасы, вооружения, артиллерия, ракеты, военный летчик
Интервью, Россия, Украина, Запад, США, Владимир Попов, авиация, самолеты, F-16, МиГ-29, цена, фронт, ВСУ, СВО, ВПК, боеприпасы, вооружения, артиллерия, ракеты, военный летчик

Владимир Попов: Мы перестали экономить боеприпасы для авиации, F-16 посыплются с неба как горох

09:58 28.07.2023
 
© arms-expo.ruВладимир Попов интервью
Владимир Попов интервью
© arms-expo.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сколько самолетов нужно ВСУ для перелома ситуации в небе? Чем мы будем уничтожать F-16 в бою? Где Россия черпает боеприпасы, чтобы воевать с Западом? Почему США все время откладывают поставки истребителей на Украину? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Украина может получить около 50 истребителей F-16, сообщил 24 июля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
— Владимир Александрович, сколько самолётов F-16 нужно вооруженным силам Украины (ВСУ) для перелома ситуации в небе? Какова цена вопроса? Одна эскадрилья истребителей, по словам экспертов, с учетом всех затрат, обойдется примерно в 500 миллионов долларов. Получается счёт может пойти на миллиарды…
— Абсолютно верно. Военная авиация — очень дорогое удовольствие. И не так много средств уйдет на сам самолет, боеприпасы, средства поражения, которые можно разместить как платформу и направлять на противника. Львиная доля денег (половина указанной вами суммы) требуется на обеспечение авиационных нужд: логистика, доставка, обслуживание, подготовка наземной инфраструктуры и так далее.
Цена самолета, если взять его на вторичном рынке, может доходить до 4–6 миллионов долларов — считай копейки на фоне общих сумм на авиацию. Но какое у него качество, мы понимаем: самолет эксплуатировали ранее, а теперь он стоит на хранении, его восстановят и используют. Можно купить F-16 с конвейера — американцы же их выпускают до сих пор для третьих стран мира. В этом случае одна машина будет стоить 25–30 миллионов долларов.
Американцы умеют продавать и презентовать эту технику. Они говорят: мы вам ее отдадим по демпинговым ценам. Вы покупаете самолет, а потом узнаете, что нужна так называемая начинка к нему — ракеты, бомбы, другие боеприпасы и комплектующие, запчасти. Все это идет уже по другой стоимости — это отдельный договор. Они дают клюнуть на крючочек: наживочку красивую насаживают, а когда начинает то или иное государство это все заглатывать, вот тут-то они свое и берут. Так объединенный Запад всегда жил и будет жить.
Владимир Попов
29 мая, 23:42
Владимир Попов: кто он Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт
— По количеству все-таки хотелось бы прояснить: сколько самолетов нужно ВСУ?
— Буду, как говориться, "на их стороне воевать" и предположу, что для перелома хода событий ВСУ необходимо по крайней мере 200 самолетов. И то, не решится вопрос.
Я всегда такой пример привожу: когда страны "расходились", Советский Союз распадался, по экстерриториальному признаку делили имеющуюся технику. На Украине остаются арсеналы хранения, в Казахстане, в России. Так вот мы оставили там [на Украине] только самолетов МиГ-29 более 240 единиц — то есть целую воздушную армию истребительной, легкой авиации.
На сегодняшний день половина этих машин вышли из строя — когда самолеты не эксплуатируют, они стареют, нуждаются в замене агрегатов, деталей. Это автомашину можно сохранить в гараже, а самолет, если не летает, разрушается сам по себе. Если же его технически и технологически обслуживать, он будет летать практически до бесконечности.
Можно предположить, что часть советских самолетов на Украине осталась жива, а остальную часть машин они доделывают: можно же взять 3–4 разрушенных самолета, которые "гнили у забора", перебрать их и сделать полтора. Однако им не хватает промышленного и людского потенциала, профессионалов высокого класса, чтобы все это реализовать. И, конечно, самолеты выходят из строя по ресурсу, годам, налету часов; выходят из строя, потому что их поражают наши ракеты, бьют и на земле, и воздухе.
Поэтому, уточню ответ на ваш вопрос о том, сколько нужно F-16 украинской армии для перелома ситуации на фронте: даже если 200–250 истребителей окажутся на аэродромах Украины, мы будем их перемалывать. При этом, обратите внимание, что в раз такое количество истребителей ВСУ не получат: это будет в два-три приема, а то и в четыре. То есть, сегодня им дадут, например, 20 штук, потом через 3 месяца поставят еще и так далее. Но, повторюсь, все это мы будем уничтожать.
Я знаю, что украинские летчики хорошие, но их осталось единицы, а молодых надо год-два готовить — они не бойцы. Времени на это у Украины нет: ни в экономическом, ни в технологическом, ни даже в методическом плане – она ограничена в своих ресурсах. Поэтому и возможности у ВСУ крайне низкие, и результативность от F-16 ожидать большую не следует.
Почему США и НАТО затягивают поставки F-16 и говорят то "да", то "нет"?
— Они боятся. Потому что если F-16 посыплются с неба как горох из стакана, это будет антиреклама всей американской технике. Более 4000 самолетов F-16 существует сегодня в мире; они летают и работают в той или иной степени. Вы представляете, что будет, если сейчас ВКС России разгромит всю западную авиацию в пух и прах?! Будут ли дальше покупать хваленые F-16 с такой же охотой и за такие большие деньги? Нет, конечно!
Поэтому американцы политически говорят "да, мы все дадим", а фактически — мы видим, какие трудности они преодолевают, чтобы принять такое решение.
Владимир Попов интервью
26 июля, 17:14
Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУСкорее всего, F-16 разместят на Западной Украине, откуда самолеты будут оперативно перелетать на аэродромы к белорусской границе в Луцк, к Харьковщине, Виннице, чтобы базироваться в 200–300 километрах от линии соприкосновения с нашими войсками и наносить удары. Однако мы не будем ждать, пока ВСУ получат истребители
— Чем мы будем уничтожать F-16, если украинцы их получат? Достаточно ли у нас боеприпасов?
— Резервы были. Россия ведь не только географически одна из самых больших и великих стран, но и боевой потенциал на складах у нас был, в том числе старые ресурсы, которые остались в наследство от Советского Союза. Военно-промышленный комплекс (ВПК) России безостановочно работал.
Мы, конечно, упустили гражданскую авиацию (у нас практически нет сегодня своих вертолетов и самолетов, мировых брэндов в гражданской авиации), а в военной авиации мы все сохранили. У нас в наличии вся линейка боевой авиации: легкие штурмовики-истребители, фронтовые бомбардировщики, дальние бомбардировщики. Мы имеем стратегическую, морскую авиацию, вертолеты всех типов и классов.
Опыт есть, производственные мощности есть, технологии отработаны, конструкторские предприятия работают — ВПК живет. Ему только политическую задачу сейчас поставили — работать в три смены, и он работает.
Спустя год СВО мы видим, как изменился структурный подход к этой операции: мы перестали экономить снаряды и боеприпасы для авиации (бомбы, ракеты), и спокойно, планово работаем, перемалываем машину объединенного Запада.
Мы восстановили боевой потенциал своих вооруженных сил практически через год после участия в спецоперации и теперь планируем комплексно использовать средства поражения. Важно понять, что означает "комплексно" — сегодня это существенный фактор в оперативно-тактическом искусстве применения сил и средств с нашей стороны.
Это значит, что будут работать ствольная артиллерия, в том числе пушки-гаубицы Д-20, Д-30; самоходные артиллерийские установки — "Акации"; будут работать реактивные системы залпового огня — "Грады", "Тайфуны", "Ураганы" — каждый на своем рубеже. Чем больше боеприпас, ракета, тем дальше она летит.
Потом начинаются оперативно-тактические действия: работают ракеты, армейская авиация; задействована вся система ПВО, которая прикрывает наземную инфраструктуру; работает авиация, вплоть до использования стратегической авиации — пускают мощные ракеты дальнего действия.
Понятно, что при таком нашем комплексном ударе противнику выжить достаточно тяжело. Тем более, что сил и средств ПВО у украинской армии сейчас значительно меньше, чем было на начальном этапе нашей СВО — даже с учетом поставок западной помощи. Сейчас этого очень мало.
И теперь не столько Украина против нас воюет, сколько объединенный Запад. Вспомните, мы ждали "Леопарды", "Брэдли" — казалось, что вот-вот украинская перемога получится. Но нет, оказалось иначе: не так страшен черт, как его малюют (слово "малюют" украинское, кстати). Поэтому не так все просто [у ВСУ] и с F-16 будет.
А то, что эти самолеты придут на Украину, я думаю, решение уже почти принято западными политиками. Но мы знаем, как с ними бороться, знаем их слабые и сильные стороны.
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
8 июля, 09:30
"Мечта каждого офицера ПВО". Военный эксперт о том, почему ВСУ никогда не получат западные самолетыЗападные союзники Киева и не планировали выделять вооружения, которые позволили бы ВСУ победить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
ИнтервьюРоссияУкраинаЗападСШАВладимир ПоповавиациясамолетыF-16МиГ-29ценафронтВСУСВОВПКбоеприпасывооруженияартиллерияракетывоенный летчик
 
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