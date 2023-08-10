Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США - 11.08.2023 Украина.ру
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Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США
Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США - 11.08.2023 Украина.ру
Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США
Террористические атаки безэкапижных катеров организует не Украина, а США и Великобритания и по этому поводу Россия должна предпринимать конкретные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-08-10T05:20
2023-08-11T04:11
новости
черное море
дроны
атаки
безопасность
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сша
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США и Великобритания пользуются тем, что они выставили участником конфликта украинское государство, у которого фактически нет торгового флота. Поэтому в Чёрном море Вашингтон и Лондон играют на выгодном для себя поле, рассказал эксперт.Реальным ответом на террористические атаки морских дронов могли бы стать удары по странам, которые реально являются агрессорами, добавил Марков.Но Россия – гуманистическое государство. В отличие от США и Великобритании, которые рассматривают жителей Украины как своих рабов, чье предназначение – умереть за интересы Лондона и Вашингтона, указал Марков.Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что Россия может предпринять для защиты Крыма и Новороссийска, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, черное море, дроны, атаки, безопасность, флот, сша, великобритания, украина
Новости, Черное море, дроны, атаки, безопасность, флот, США, Великобритания, Украина

Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США

05:20 10.08.2023 (обновлено: 04:11 11.08.2023)
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Террористические атаки безэкапижных катеров организует не Украина, а США и Великобритания и по этому поводу Россия должна предпринимать конкретные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков
США и Великобритания пользуются тем, что они выставили участником конфликта украинское государство, у которого фактически нет торгового флота. Поэтому в Чёрном море Вашингтон и Лондон играют на выгодном для себя поле, рассказал эксперт.
Реальным ответом на террористические атаки морских дронов могли бы стать удары по странам, которые реально являются агрессорами, добавил Марков.
"Зато Лондон и Вашингтон имеют большой торговый флот. И удар по нему имел бы большой политический эффект и нанес бы ему реальный экономический ущерб. Но мы опасаемся задевать интересы США и Великобритании", - отметил эксперт.
Но Россия – гуманистическое государство. В отличие от США и Великобритании, которые рассматривают жителей Украины как своих рабов, чье предназначение – умереть за интересы Лондона и Вашингтона, указал Марков.
Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что Россия может предпринять для защиты Крыма и Новороссийска, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 07:19
Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФУкраина попыталась атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны России
 
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