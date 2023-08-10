https://ukraina.ru/20230810/1048594568.html

Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США

Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США - 11.08.2023 Украина.ру

Политический эксперт о том, почему для защиты Крыма Россия должна ударить по флоту Британии и США

Террористические атаки безэкапижных катеров организует не Украина, а США и Великобритания и по этому поводу Россия должна предпринимать конкретные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-08-10T05:20

2023-08-10T05:20

2023-08-11T04:11

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черное море

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США и Великобритания пользуются тем, что они выставили участником конфликта украинское государство, у которого фактически нет торгового флота. Поэтому в Чёрном море Вашингтон и Лондон играют на выгодном для себя поле, рассказал эксперт.Реальным ответом на террористические атаки морских дронов могли бы стать удары по странам, которые реально являются агрессорами, добавил Марков.Но Россия – гуманистическое государство. В отличие от США и Великобритании, которые рассматривают жителей Украины как своих рабов, чье предназначение – умереть за интересы Лондона и Вашингтона, указал Марков.Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что Россия может предпринять для защиты Крыма и Новороссийска, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, черное море, дроны, атаки, безопасность, флот, сша, великобритания, украина