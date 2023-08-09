https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html

Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании

Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании - 09.08.2023 Украина.ру

Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании

Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять для защиты Крыма и Новороссийска

2023-08-09T13:27

2023-08-09T13:27

2023-08-09T13:27

интервью

россия

украина

владимир зеленский

черное море

сша

великобритания

флот

терроризм

румыния

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Потому что большой ответ США и Британии грозит новым витком эскалации, которого Россия пока опасается, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.- Сергей Александрович, без флота мы, конечно, не останемся, но технически мы не можем полностью защититься от террористических атак противника, которые он осуществляет с помощью безэкипажных катеров. Какой сигнал и кому мы могли бы послать, чтобы Киев прекратил эти атаки?- Тут не сигналы надо посылать, а предпринимать конкретные действия.К сожалению, мы в какой-то мере оказались в ловушке. Потому что эти атаки осуществляет не Украина, а США и Великобритания. Они пользуются тем, что они выставили участником конфликта украинское государство, у которого фактически нет торгового флота. Поэтому Вашингтон и Лондон играют на выгодном для себя поле.Да, у Украины есть портовая инфраструктура, которая позволяет ей торговать зерном. Но Россия и так наносит по ней удары, существенно уменьшая возможности Киева вывозить это зерно. Поэтому здесь нам пока нечего противопоставить.Реальный ответ мог бы быть только в том случае, если бы мы стали наносить удары по странам, которые реально являются агрессорами. Мы же понимаем, что Украина – неоколониальное прокси-государство, а ВСУ – армия рабов, которая действует по приказу США и Великобритании. Зато Лондон и Вашингтон имеют большой торговый флот. И удар по нему имел бы большой политический эффект и нанес бы ему реальный экономический ущерб.Но мы опасаемся задевать интересы США и Великобритании.Более правильным и разумным решением со стороны России было бы создание своих прокси-государств, которые могли бы активно использовать диверсионные методы прямого насилия. Например, в Донбассе. Но Россия – гуманистическое государство. Мы на эти меры не пошли, поскольку хорошо относимся к жителям Донбасса. В отличие от США и Великобритании, которые рассматривают жителей Украины как своих рабов, чье предназначение – умереть за интересы Лондона и Вашингтона.Лично у меня нет интеллектуального ресурса, чтобы ответить на вопрос, как все это прекратить. Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять в данный момент. Потому что большой ответ США и Британии грозит новым витком эскалации.- Если наносить удар по торговому флоту США и Британии, где можно было бы это сделать?- Где угодно. Если бы нашлись силы, которые нанесли бы такой ответный удар, это привело бы к кардинальным изменениям. И атаки на российские корабли прекратились бы.- Почему мы боимся США и Великобританию? Что они могут нам сделать, кроме угрозы ядерной войны?- Они могут нанести еще более мощный удар по нашему торговому флоту. Наверняка у них есть подготовленный ответ на этот счет. Мы боимся эскалации, которая пока непредсказуема по своим военно-техническим характеристикам и которая еще больше вовлечет США и Великобританию в боевые действия против России.- А хотя бы Румынии или Болгарии мы можем намекнуть, чтобы они не предоставляли свою морскую инфраструктуру для террористических атак?- Наверное, можно. Но я не уверен, что именно они предоставляют инфраструктуру и разведданные Украине. Все равно это делают США и Великобритания. Румыния и Болгария – такие же колонии Запада. Просто США используют украинцев в еще более жестоком формате, чем румын и болгар. По отношению к ним подходит знаменитый советский анекдот: "Прошу расстрелять меня по собственному желанию".- Что должно произойти, чтобы мы перестали бояться еще более серьезной эскалации в отношениях с США и Великобритании?- Наверное, только убийство одного из высших российских руководителей или теракты на территории России, носящие массовый характер. Сейчас противник осуществляет индивидуальный террор против руководителей на новых территориях и лидеров общественного мнения из радикально-патриотического сектора. А если произойдут взрывы в метро или убийство одного из губернаторов, то это уже станет реальной "красной линией".

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20230809/1048562680.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, владимир зеленский, черное море, сша, великобритания, флот, терроризм, румыния, болгария, порт, зерновая сделка