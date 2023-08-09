Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании - 09.08.2023 Украина.ру
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Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании
Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании - 09.08.2023 Украина.ру
Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании
Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять для защиты Крыма и Новороссийска
2023-08-09T13:27
2023-08-09T13:27
интервью
россия
украина
владимир зеленский
черное море
сша
великобритания
флот
терроризм
румыния
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Потому что большой ответ США и Британии грозит новым витком эскалации, которого Россия пока опасается, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.- Сергей Александрович, без флота мы, конечно, не останемся, но технически мы не можем полностью защититься от террористических атак противника, которые он осуществляет с помощью безэкипажных катеров. Какой сигнал и кому мы могли бы послать, чтобы Киев прекратил эти атаки?- Тут не сигналы надо посылать, а предпринимать конкретные действия.К сожалению, мы в какой-то мере оказались в ловушке. Потому что эти атаки осуществляет не Украина, а США и Великобритания. Они пользуются тем, что они выставили участником конфликта украинское государство, у которого фактически нет торгового флота. Поэтому Вашингтон и Лондон играют на выгодном для себя поле.Да, у Украины есть портовая инфраструктура, которая позволяет ей торговать зерном. Но Россия и так наносит по ней удары, существенно уменьшая возможности Киева вывозить это зерно. Поэтому здесь нам пока нечего противопоставить.Реальный ответ мог бы быть только в том случае, если бы мы стали наносить удары по странам, которые реально являются агрессорами. Мы же понимаем, что Украина – неоколониальное прокси-государство, а ВСУ – армия рабов, которая действует по приказу США и Великобритании. Зато Лондон и Вашингтон имеют большой торговый флот. И удар по нему имел бы большой политический эффект и нанес бы ему реальный экономический ущерб.Но мы опасаемся задевать интересы США и Великобритании.Более правильным и разумным решением со стороны России было бы создание своих прокси-государств, которые могли бы активно использовать диверсионные методы прямого насилия. Например, в Донбассе. Но Россия – гуманистическое государство. Мы на эти меры не пошли, поскольку хорошо относимся к жителям Донбасса. В отличие от США и Великобритании, которые рассматривают жителей Украины как своих рабов, чье предназначение – умереть за интересы Лондона и Вашингтона.Лично у меня нет интеллектуального ресурса, чтобы ответить на вопрос, как все это прекратить. Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять в данный момент. Потому что большой ответ США и Британии грозит новым витком эскалации.- Если наносить удар по торговому флоту США и Британии, где можно было бы это сделать?- Где угодно. Если бы нашлись силы, которые нанесли бы такой ответный удар, это привело бы к кардинальным изменениям. И атаки на российские корабли прекратились бы.- Почему мы боимся США и Великобританию? Что они могут нам сделать, кроме угрозы ядерной войны?- Они могут нанести еще более мощный удар по нашему торговому флоту. Наверняка у них есть подготовленный ответ на этот счет. Мы боимся эскалации, которая пока непредсказуема по своим военно-техническим характеристикам и которая еще больше вовлечет США и Великобританию в боевые действия против России.- А хотя бы Румынии или Болгарии мы можем намекнуть, чтобы они не предоставляли свою морскую инфраструктуру для террористических атак?- Наверное, можно. Но я не уверен, что именно они предоставляют инфраструктуру и разведданные Украине. Все равно это делают США и Великобритания. Румыния и Болгария – такие же колонии Запада. Просто США используют украинцев в еще более жестоком формате, чем румын и болгар. По отношению к ним подходит знаменитый советский анекдот: "Прошу расстрелять меня по собственному желанию".- Что должно произойти, чтобы мы перестали бояться еще более серьезной эскалации в отношениях с США и Великобритании?- Наверное, только убийство одного из высших российских руководителей или теракты на территории России, носящие массовый характер. Сейчас противник осуществляет индивидуальный террор против руководителей на новых территориях и лидеров общественного мнения из радикально-патриотического сектора. А если произойдут взрывы в метро или убийство одного из губернаторов, то это уже станет реальной "красной линией".
https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html
https://ukraina.ru/20230809/1048562680.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, владимир зеленский, черное море, сша, великобритания, флот, терроризм, румыния, болгария, порт, зерновая сделка
Интервью, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Черное море, США, Великобритания, флот, терроризм, Румыния, Болгария, порт, зерновая сделка

Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и Великобритании

13:27 09.08.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков интервью
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять для защиты Крыма и Новороссийска
Потому что большой ответ США и Британии грозит новым витком эскалации, которого Россия пока опасается, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.
- Сергей Александрович, без флота мы, конечно, не останемся, но технически мы не можем полностью защититься от террористических атак противника, которые он осуществляет с помощью безэкипажных катеров. Какой сигнал и кому мы могли бы послать, чтобы Киев прекратил эти атаки?
- Тут не сигналы надо посылать, а предпринимать конкретные действия.
К сожалению, мы в какой-то мере оказались в ловушке. Потому что эти атаки осуществляет не Украина, а США и Великобритания. Они пользуются тем, что они выставили участником конфликта украинское государство, у которого фактически нет торгового флота.
Поэтому Вашингтон и Лондон играют на выгодном для себя поле.
Да, у Украины есть портовая инфраструктура, которая позволяет ей торговать зерном. Но Россия и так наносит по ней удары, существенно уменьшая возможности Киева вывозить это зерно. Поэтому здесь нам пока нечего противопоставить.
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 11:58
Сергей Марков: кто онПолитолог, директор Института политических исследований
Реальный ответ мог бы быть только в том случае, если бы мы стали наносить удары по странам, которые реально являются агрессорами. Мы же понимаем, что Украина – неоколониальное прокси-государство, а ВСУ – армия рабов, которая действует по приказу США и Великобритании.
Зато Лондон и Вашингтон имеют большой торговый флот. И удар по нему имел бы большой политический эффект и нанес бы ему реальный экономический ущерб.
Но мы опасаемся задевать интересы США и Великобритании.
Более правильным и разумным решением со стороны России было бы создание своих прокси-государств, которые могли бы активно использовать диверсионные методы прямого насилия. Например, в Донбассе.
Но Россия – гуманистическое государство. Мы на эти меры не пошли, поскольку хорошо относимся к жителям Донбасса. В отличие от США и Великобритании, которые рассматривают жителей Украины как своих рабов, чье предназначение – умереть за интересы Лондона и Вашингтона.
Лично у меня нет интеллектуального ресурса, чтобы ответить на вопрос, как все это прекратить. Пассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять в данный момент. Потому что большой ответ США и Британии грозит новым витком эскалации.
- Если наносить удар по торговому флоту США и Британии, где можно было бы это сделать?
- Где угодно. Если бы нашлись силы, которые нанесли бы такой ответный удар, это привело бы к кардинальным изменениям. И атаки на российские корабли прекратились бы.
- Почему мы боимся США и Великобританию? Что они могут нам сделать, кроме угрозы ядерной войны?
- Они могут нанести еще более мощный удар по нашему торговому флоту. Наверняка у них есть подготовленный ответ на этот счет. Мы боимся эскалации, которая пока непредсказуема по своим военно-техническим характеристикам и которая еще больше вовлечет США и Великобританию в боевые действия против России.
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- А хотя бы Румынии или Болгарии мы можем намекнуть, чтобы они не предоставляли свою морскую инфраструктуру для террористических атак?
- Наверное, можно. Но я не уверен, что именно они предоставляют инфраструктуру и разведданные Украине. Все равно это делают США и Великобритания.
Румыния и Болгария – такие же колонии Запада. Просто США используют украинцев в еще более жестоком формате, чем румын и болгар. По отношению к ним подходит знаменитый советский анекдот: "Прошу расстрелять меня по собственному желанию".
- Что должно произойти, чтобы мы перестали бояться еще более серьезной эскалации в отношениях с США и Великобритании?
- Наверное, только убийство одного из высших российских руководителей или теракты на территории России, носящие массовый характер.
Сейчас противник осуществляет индивидуальный террор против руководителей на новых территориях и лидеров общественного мнения из радикально-патриотического сектора. А если произойдут взрывы в метро или убийство одного из губернаторов, то это уже станет реальной "красной линией".
 
ИнтервьюРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЧерное мореСШАВеликобританияфлоттерроризмРумынияБолгарияпортзерновая сделка
 
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