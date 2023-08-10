Морскими дронами по своей экономике. Как Украина подняла цены на горючее - 10.08.2023 Украина.ру
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Морскими дронами по своей экономике. Как Украина подняла цены на горючее
Морскими дронами по своей экономике. Как Украина подняла цены на горючее - 10.08.2023 Украина.ру
Морскими дронами по своей экономике. Как Украина подняла цены на горючее
На прошлой неделе Украина атаковала с помощью морских дронов в Керченском проливе российский нефтяной танкер "Сиг", гражданское судно, стоявшее на причале. На поврежденный танкер ставят заплаты, а на Украине на этой неделе в рост пошли цены на бензин и прочие нефтепродукты.
2023-08-10T07:27
2023-08-10T07:27
эксклюзив
украина
дроны
экономика
цены
бензин
нефтепродукты
всу
сво
энергоресурсы
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Без горючего, как известно, не сдвинется с места ни один "Леопард" или пикап ВСУ. Таким образом, косвенно, Украина опять выстрелила себе в ногу.Украина и до начала СВО принадлежала к энергодефицитным странам. Собственная добыча покрывала 10–15 % потребностей в нефти и 20–25 % — в природном газе. Всё остальное импортировали (преимущественно из РФ, но обходными путями). С 2022 года собственная добыча и переработка к тому же резко сократились, в том числе и вследствие ударов по объектам инфраструктуры.Атака на танкер, впрочем, не единственная причина роста цены на нефть, которая перевалила уже $85 за баррель нефти марки Brent. Нефть российской марки Urals торгуется по цене 72 доллара, что на 12 выше предельной цены, которую установил Запад для нефти из России. Таким же выстрелом по украинской экономике можно считать и атаку на порт Новороссийска, через который идет также казахстанская нефть.В США уже выражают озабоченность ростом цен на нефть, что невыгодно нынешней администрации США. "Атака создала угрозу экспорту российской, а также казахской нефти, что может привести к росту цен на топливо, чего Байден пытается избежать накануне президентских выборов в США. США прилагают усилия, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и не нанести вред мировой экономике, поскольку администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году", - пишет Financial Times.Новороссийск – это главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) мощностью 1,2 млн баррелей в сутки, в котором свою долю в частности имеет американская нефтяная компания Chevron. Бывший аналитик ЦРУ, эксперт RBC Capital Markets Хелима Крофте утверждает, что западную поддержку Украине будет труднее поддерживать, если в результате действий Киева обострится энергетический кризис в мире.Эксперт украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук говорит, что выпадение с мирового рынка нефти, поставляемой через Новороссийск, резко отразится на мировых ценах на нефть. "Это довольно большие объемы. Даже выпадение с рынка нескольких сотен тысяч баррелей уже провоцирует шторм на биржах. А тут почти 2 млн. Если они пропадут с баланса, рост цен на нефть сильно ускорится", — говорит Корольчук.Украинский экономист Алексей Кущ говорит, что блокировка нефти из Новороссийска приведет к росту цен свыше 100 долларов за баррель, что может спровоцировать глобальный экономический кризис. "Для мировой экономики это приговор: она такой дорогой нефти сейчас просто не выдержит и быстро начнет скатываться в рецессию. 90-93 доллара за баррель - это потолок, при котором экономики могут работать без рисков глобального кризиса", - считает экономист.Для Украины удары по нефтяному танкеру и порту Новороссийска означают дальнейший рост цен на бензин. С 1 июля ценники и без того поднялись из-за возврата прежних налогов на бензин, дизель и газ. Бензин марки А-95 подорожал на 4 гривны, хотя пока торгуют еще запасами прошлых месяцев. В целом же эксперты прогнозировали рост цен до 11 гривен за литр бензина из-за возвращения ставок налогов, которые были до 2022 года. Сейчас к этому фактору присоединится и глобальный рост цен на нефть, которому Украина поспособствовала.Украинские эксперты прогнозируют при цене нефти 90 долларов за баррель цену на бензин на Украине в 60 гривен, то есть, приблизительно в 2,5 дороже, чем в РФ по официальному курсу валют. Экономист Алексей Кущ также напоминает, что рост цен на бензин автоматически означает рост цен на транспортировку товаров. "Подорожают транспортировка автотранспортом и железнодорожные перевозки. Доля логистической составляющей в стоимости товаров варьируется от 10 до 40%, а это значит, что будет дорожать в буквальном смысле все. Что, конечно же, добавит пару процентов к инфляции. Если нефть подорожает больше чем до 90 долларов, то удар будет еще сильнее", — говорит экономист.Кроме того, к цене на нефть традиционно привязаны и цены на газ. Для Украины это грозит либо срывом отопительного сезона, либо отменой "замороженных" тарифов для населения. Рост цен на нефть может привести к росту цены на электроэнергию в странах ЕС, откуда Украина периодически получает недостающие объемы, но отнюдь не бесплатно. Таким образом, пара ударов морских дронов в Черном море косвенно стоили украинской экономике несколько сотен миллионов долларов, а долгосрочные последствия на рынок газа и электроэнергии в отопительный период пока сложно оценить. Немногим удается с такой точностью добивать собственную экономику.
https://ukraina.ru/20230805/1048502057.html
https://ukraina.ru/20230808/1048546506.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, дроны, экономика, цены, бензин, нефтепродукты, всу, сво, энергоресурсы, сша
Эксклюзив, Украина, дроны, экономика, цены, бензин, нефтепродукты, ВСУ, СВО, энергоресурсы, США

Морскими дронами по своей экономике. Как Украина подняла цены на горючее

07:27 10.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС в Тамбове
Работа АЗС в Тамбове - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На прошлой неделе Украина атаковала с помощью морских дронов в Керченском проливе российский нефтяной танкер "Сиг", гражданское судно, стоявшее на причале. На поврежденный танкер ставят заплаты, а на Украине на этой неделе в рост пошли цены на бензин и прочие нефтепродукты.
Без горючего, как известно, не сдвинется с места ни один "Леопард" или пикап ВСУ. Таким образом, косвенно, Украина опять выстрелила себе в ногу.
Украина и до начала СВО принадлежала к энергодефицитным странам. Собственная добыча покрывала 10–15 % потребностей в нефти и 20–25 % — в природном газе. Всё остальное импортировали (преимущественно из РФ, но обходными путями). С 2022 года собственная добыча и переработка к тому же резко сократились, в том числе и вследствие ударов по объектам инфраструктуры.
Атака на танкер, впрочем, не единственная причина роста цены на нефть, которая перевалила уже $85 за баррель нефти марки Brent. Нефть российской марки Urals торгуется по цене 72 доллара, что на 12 выше предельной цены, которую установил Запад для нефти из России. Таким же выстрелом по украинской экономике можно считать и атаку на порт Новороссийска, через который идет также казахстанская нефть.
В США уже выражают озабоченность ростом цен на нефть, что невыгодно нынешней администрации США. "Атака создала угрозу экспорту российской, а также казахской нефти, что может привести к росту цен на топливо, чего Байден пытается избежать накануне президентских выборов в США. США прилагают усилия, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и не нанести вред мировой экономике, поскольку администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году", - пишет Financial Times.
Новороссийск – это главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) мощностью 1,2 млн баррелей в сутки, в котором свою долю в частности имеет американская нефтяная компания Chevron. Бывший аналитик ЦРУ, эксперт RBC Capital Markets Хелима Крофте утверждает, что западную поддержку Украине будет труднее поддерживать, если в результате действий Киева обострится энергетический кризис в мире.
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Эксперт украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук говорит, что выпадение с мирового рынка нефти, поставляемой через Новороссийск, резко отразится на мировых ценах на нефть. "Это довольно большие объемы. Даже выпадение с рынка нескольких сотен тысяч баррелей уже провоцирует шторм на биржах. А тут почти 2 млн. Если они пропадут с баланса, рост цен на нефть сильно ускорится", — говорит Корольчук.
Украинский экономист Алексей Кущ говорит, что блокировка нефти из Новороссийска приведет к росту цен свыше 100 долларов за баррель, что может спровоцировать глобальный экономический кризис. "Для мировой экономики это приговор: она такой дорогой нефти сейчас просто не выдержит и быстро начнет скатываться в рецессию. 90-93 доллара за баррель - это потолок, при котором экономики могут работать без рисков глобального кризиса", - считает экономист.
Для Украины удары по нефтяному танкеру и порту Новороссийска означают дальнейший рост цен на бензин. С 1 июля ценники и без того поднялись из-за возврата прежних налогов на бензин, дизель и газ. Бензин марки А-95 подорожал на 4 гривны, хотя пока торгуют еще запасами прошлых месяцев. В целом же эксперты прогнозировали рост цен до 11 гривен за литр бензина из-за возвращения ставок налогов, которые были до 2022 года. Сейчас к этому фактору присоединится и глобальный рост цен на нефть, которому Украина поспособствовала.
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Украинские эксперты прогнозируют при цене нефти 90 долларов за баррель цену на бензин на Украине в 60 гривен, то есть, приблизительно в 2,5 дороже, чем в РФ по официальному курсу валют.
Экономист Алексей Кущ также напоминает, что рост цен на бензин автоматически означает рост цен на транспортировку товаров. "Подорожают транспортировка автотранспортом и железнодорожные перевозки. Доля логистической составляющей в стоимости товаров варьируется от 10 до 40%, а это значит, что будет дорожать в буквальном смысле все. Что, конечно же, добавит пару процентов к инфляции. Если нефть подорожает больше чем до 90 долларов, то удар будет еще сильнее", — говорит экономист.
Кроме того, к цене на нефть традиционно привязаны и цены на газ. Для Украины это грозит либо срывом отопительного сезона, либо отменой "замороженных" тарифов для населения. Рост цен на нефть может привести к росту цены на электроэнергию в странах ЕС, откуда Украина периодически получает недостающие объемы, но отнюдь не бесплатно. Таким образом, пара ударов морских дронов в Черном море косвенно стоили украинской экономике несколько сотен миллионов долларов, а долгосрочные последствия на рынок газа и электроэнергии в отопительный период пока сложно оценить. Немногим удается с такой точностью добивать собственную экономику.
 
ЭксклюзивУкраинадроныэкономикаценыбензиннефтепродуктыВСУСВОэнергоресурсыСША
 
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