https://ukraina.ru/20230809/1048581221.html

Европровал Зеленского. ЕС тоже отказывается гарантировать безопасность Украины

Европровал Зеленского. ЕС тоже отказывается гарантировать безопасность Украины - 09.08.2023 Украина.ру

Европровал Зеленского. ЕС тоже отказывается гарантировать безопасность Украины

Фюрер украинского народа и неонацистский президент Украины Владимир Зеленский с начала августа 2023 года получил третий по счету, весьма прогнозируемый, но все равно неожиданный удар в политический пах.

2023-08-09T13:27

2023-08-09T13:27

2023-08-09T13:27

эксклюзив

украина-нато

владимир зеленский

евразийский союз

оружие спецоперации

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На этот раз – от Евросоюза, чей представитель внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕС не может дать гарантии безопасности Украине, поскольку он не является военной организацией. "Евросоюз поддерживает Украину по разным направлениям, в том числе в военной сфере. Мы предоставляем европейское финансирование для поставок оружия. Однако вопрос о гарантиях безопасности - это не вопрос к Евросоюзу, поскольку он не является военной организацией. Этот вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам. Мы можем их только поддержать", -- заявил безжалостный Петер.И сделал он это в ответ на вопрос о первом провале Зеленского на американском направлении. А именно 4 августа сего года, как известно, состоялись по видеосвязи переговоры между Киевом и Вашингтоном о гарантиях безопасности до тех пор, пока Украина не вступит полноценно, обеими, так сказать, ногами, в НАТО.Именно на консультациях с США Киев планировал создать модельный документ о таких гарантиях, который стал бы образцом для всех остальных стран Запада, взявших на себя обязательства всячески поддерживать Украину. Случилось это 11-12 июля сего года на саммите НАТО в Вильнюсе. Там страны "Большой семерки" приняли некую декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине.В этом документе и было обозначено, что Киев должен получить значительный военный потенциал. К "семерке" потом присоединились еще 12 государств: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Это преисполнило Зеленского вполне понятной эйфорией и надеждами самого перспективно-успокоительного свойства. После США в ближайшие недели Киев собирался начать консультации по гарантиям безопасности со странами-подписантами указанной декларации.Но геополитический облом с политическим отлупом случились уж буквально тогда же: США первыми не дали никаких гарантий.Тот же результат Украина Зеленского получила и гарантиями безопасности в виде давления на "агрессивную Россию" и на консультациях о мире в Джидде (Саудовская Аравия) 5-6 августа сего года. Без России там собрались представители стран Запада, Востока и Глобального Юга. Все. Все должно было быть чинно и в высшей степени представительно. Но именно там Украину фактически вынудили отказаться от "формулы мира" Зеленского, которая, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, была "набором ультиматумов к России", включающих вывод российских войск с территории Украины, возврат к границам 1991 года, репарации и контрибуции и т. д. и т. п.В Джидде было решено договариваться дальше, но за основу брать другие мирные планы. В частности, Саудовской Аравии и Китая, которые относятся к России более щадяще, потому что в противостоянии с Западом хотят видеть ее на своей стороне. И Россия отвечает им взаимностью – Запад во глав с США тоже надоели ей хуже горькой редьки.А Зеленский? А он переключился на Европу – ЕС и НАТО. И вот Евросоюз сказал, что надежды на него зряшные – денег даст, но в остальном – ничего. Как Шариков Швондеру: "на учет возьмусь, а воевать шиш с маслом".Теперь осталась НАТО, как вся целиком, так и ее члены по отдельности. В первую очередь США и Германия. Потому что Великобритания и Франция уже отметились на ниве смерти в Украине и предоставили неонацистским ВСУ дальнобойные ракеты StormShadow и SCALP-EG.У Германии Зеленский просит ее дальнобойные ракеты Taurus, которые по замыслу Киева, помогут ВСУ уничтожать важные военные объекты РФ, в первую очередь -- Крымский мост. Украинский инсайдерский Telegram-канал "Легитимный" так и пишет: "По нашим данным Офис президента просит разрешить применение немецких дальнобойных ракет по Крыму. Источник указывает, что Зеленский просит негласное разрешение, чтобы наносить удары в глубину российского тыла. Скорее всего немцы дадут согласие, как это сделали британцы и французы в кейсе применения ракет Storm Shadow/SCALP".А по данным придворного военного эксперта Павла Нарожного, если бы у Украины были ракеты с дальностью поражения более 300 километров, то Крымский мост якобы уже был бы уничтожен. "Точно до десятка ракет мы бы использовали, чтобы положить этот мост. Он очень важен для РФ с точки зрения логистики. Получение таких ракет — это история не об окончании войны. А история о системном уничтожении личного состава, военной техники, складов боеприпасов и инфраструктуры для логистики ВС РФ. Это — залог нашего наступления", — богател думкой этот эксперт.Немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Германия вероятнее всего примет решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. А это, по сути, те же Storm Shadow/SCALP, но с максимальной дальностью свыше 500 км. Они предназначены для поражения высокозащищенных и заглубленных тыловых целей противника, то есть России.Более того, некоторые украинские военные ТГ-каналы допускают, что немецкие Taurus уже на Украине. Потому что Германия-де поступила как США, которые начинают говорить о поставках чего-либо тогда, когда это уже в Украине.Сейчас это американская логистическая загадка касается танков Abrams, которые должны быть доставлены к осени. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, США в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии смертоносных железяк. "Они готовы. Теперь они должны быть доставлены в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что к ним прилагается", -- сказал это Буш CNN. Он разъяснил, что речь идет о "боеприпасах, запчастях, топливном оборудовании и ремонтных средствах". По его словам, он не знает, сколько танков поедут в Украину, но ранее газета Politico сообщила, что в первую партию войдут от 6 до 8 танков, а всего Вашингтон планирует передать Киеву 31 танк.И теперь Зеленский решил на всякий случай стелиться перед НАТО. И делает он это, как ему кажется, изобретательно – работает, что называется, от противного. Раз Россия своей главное претензией к Украине видит ее вступление в НАТО и приближение войск Альянса к российским границам, то Зеленский говорит, что такой шаг Киева – это благо как раз для… России. По Зеленскому она бы получила в этом случае гарантии ненападения. "Там, где НАТО — там нет войны. И все страны вступали в НАТО, потому что боялись, что Советский Союз ногами, руками и искушением Путина вернется назад. НАТО для Украины — это не наступательная миссия, мы никуда не наступали никогда. Везде, где мы наступаем, — это наша территория. Мы не наступаем. Украина ведет боевые действия на территории Украины, мы ее восстанавливаем. РФ должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так! Потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию", — заявил Зеленский.По его словам, выгодно это и НАТО. Особенно отдельным ее членам, которые находятся вблизи России. "Потому что все понимают, что у нас сильная армия и очень много военных", — разъяснил свою мысль Зеленский. По его словам, такие члены НАТО, как страны Балтии, были бы очень рады, если бы украинские боевики были размещены на их территории и охраняли бы их границу после окончания военного конфликта на Украине.Но и НАТО, в принципе, уже высказала свое отношение к Украине и к ее притязаниям: победите России в СВО – примем, не победите – вы сами будете себя искать в этом случае. И тут ни убавить, ни прибавить – очень точный прогноз.Согласна с ним и британская газета The Telegraph, которая написала: "Если позиции русских внезапно не схлопнутся, резкий рывок ВСУ вперед маловероятен. Через несколько коротких недель снова даст о себе знать так называемая rasputitsa, и земля превратится в липкую грязь, которая парализует все маневры и сделает непроходимыми все маршруты, кроме самых подготовленных. Поэтому есть реальный шанс, что значительных сдвигов в линии фронта в этом году мы так и не увидим. Каковы же будут глобальные последствия, если позиции окажутся скованы еще на год? Усилится давление со стороны самых амбициозных слоев общества в тех из стран-союзниц Украины, где предстоят выборы. Власти ощутят потребность продемонстрировать свои рычаги влияния на президента Зеленского (мы уже видели всплески напряжения из-за якобы неблагодарности Украины за оружие и дипломатическую поддержку). Те же, кто придерживаются русофильских убеждений, потребуют прекратить войну или пригрозят остановить передачу оружия".Американский журнал American Thinker с британцами согласен: "Страны, которые с самого начала конфликта выражали решительную поддержку Киеву, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для украинского правительства решениями. …Между тем отправка вооружений Киеву – это тема перманентная и больная. В условиях не самого простого контрнаступления украинские вооруженные силы требуют все больше боеприпасов и оружия. И наиболее интригующим является то, что очень скоро может наступить момент, когда у союзников попросту больше не будет ресурсов в том количестве, которое необходимо Украине для противостояния России".И в Украине это тоже понимаю, потому что даже упомянутый выше эксперт Нарожный призвал не думать о даже ракетах Taurus как о своеобразной "серебряной пуле", которая уничтожит все российские военные объекты и принесет победу.И ничто не принесет, уверены в российских войсках СВО. Вот только Зеленский не хочет этого понимать и коллекционирует провал за провалом. Карма у него такая, ибо заказ – победить Россию -- изначально был гнилым и невыполнимым.

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https://ukraina.ru/20230807/1048542568.html

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эксклюзив, украина-нато, владимир зеленский, евразийский союз, оружие спецоперации