https://ukraina.ru/20230809/1048577975.html

Немцы выступили против отправки Украине крылатых ракет Taurus - опрос

Немцы выступили против отправки Украине крылатых ракет Taurus - опрос - 09.08.2023 Украина.ру

Немцы выступили против отправки Украине крылатых ракет Taurus - опрос

Большинство немецких граждан (66%) против отправки Киеву крылатых ракет Taurus с дальностью полёта 500 километров. Это следует из опубликованного 8 августа опроса, который провёл институт общественного мнения Forsa для немецких телеканалов

2023-08-09T09:48

2023-08-09T09:48

2023-08-09T09:48

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Около половины респондентов вообще относятся к дальнейшим поставкам вооружений со скепсисом.Кроме того, 48% немцев сомневаются, что Украина сможет вернуть себе территории, присоединившиеся к России.Эти ракеты Украина запросила у западных помощников еще в мае. Однако в июле канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможности отправки крылатых ракет Taurus Киеву, заверил, что страна не хочет поставлять оружие, которое можно использовать для нападения на Россию.Запад продолжает пичкать вооружением Украину, несмотря на предупреждения российской стороны, что это только затянет конфликт.

https://ukraina.ru/20230605/1046917883.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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германия, россия, украина, новости, зарубежье, опрос