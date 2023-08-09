https://ukraina.ru/20230809/1048577975.html
Немцы выступили против отправки Украине крылатых ракет Taurus - опрос
Немцы выступили против отправки Украине крылатых ракет Taurus - опрос - 09.08.2023 Украина.ру
Немцы выступили против отправки Украине крылатых ракет Taurus - опрос
Большинство немецких граждан (66%) против отправки Киеву крылатых ракет Taurus с дальностью полёта 500 километров. Это следует из опубликованного 8 августа опроса, который провёл институт общественного мнения Forsa для немецких телеканалов
2023-08-09T09:48
2023-08-09T09:48
2023-08-09T09:48
германия
россия
украина
новости
зарубежье
опрос
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Около половины респондентов вообще относятся к дальнейшим поставкам вооружений со скепсисом.Кроме того, 48% немцев сомневаются, что Украина сможет вернуть себе территории, присоединившиеся к России.Эти ракеты Украина запросила у западных помощников еще в мае. Однако в июле канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможности отправки крылатых ракет Taurus Киеву, заверил, что страна не хочет поставлять оружие, которое можно использовать для нападения на Россию.Запад продолжает пичкать вооружением Украину, несмотря на предупреждения российской стороны, что это только затянет конфликт.
https://ukraina.ru/20230605/1046917883.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, россия, украина, новости, зарубежье, опрос
Германия, Россия, Украина, Новости, Зарубежье, опрос
Немцы выступили против отправки Украине крылатых ракет Taurus - опрос
Большинство немецких граждан (66%) против отправки Киеву крылатых ракет Taurus с дальностью полёта 500 километров. Это следует из опубликованного 8 августа опроса, который провёл институт общественного мнения Forsa для немецких телеканалов
Около половины респондентов вообще относятся к дальнейшим поставкам вооружений со скепсисом.
Кроме того, 48% немцев сомневаются, что Украина сможет вернуть себе территории, присоединившиеся к России.
Эти ракеты Украина запросила у западных помощников еще в мае.
Однако в июле канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможности отправки крылатых ракет Taurus Киеву, заверил, что страна не хочет поставлять оружие, которое можно использовать для нападения на Россию.
Запад продолжает пичкать вооружением Украину, несмотря на предупреждения российской стороны, что это только затянет конфликт.