"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ - 09.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230809/1048566331.html
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ - 09.08.2023 Украина.ру
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ
Украина активно подтягивает наёмников в ряды ВСУ, чтобы они смогли переломить ситуацию на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T05:15
2023-08-09T05:15
новости
наёмники
всу
сво
наступление
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg
Вероятно, у Украины хватит сил наступать только до сентября, после чего все сведется к позиционным боям. Чтобы переломить ситуацию на фронте, ВСУ активно вербуют иностранных наёмников, рассказал Насонов.Если раньше наёмники были только инструкторами и управляли высокотехнологичным западным оружием, то сейчас есть целые подразделения. Бригад как таковых нет, но батальонно-тактические группы они сформировали, отметил Насонов.В отличие от украинцев, которые понимают, что победить в этой ситуации они не смогут, у наёмников пока нет страха. Но они не смогут коренным образом повлиять на ситуацию на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230712/1047948292.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_17bf8f9560fb4aa99d666406eeb238b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наёмники, всу, сво, наступление, украина
Новости, наёмники, ВСУ, СВО, наступление, Украина

"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ

05:15 09.08.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
Читать в
Украина активно подтягивает наёмников в ряды ВСУ, чтобы они смогли переломить ситуацию на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Вероятно, у Украины хватит сил наступать только до сентября, после чего все сведется к позиционным боям. Чтобы переломить ситуацию на фронте, ВСУ активно вербуют иностранных наёмников, рассказал Насонов.
"Это бесшабашные люди, которые еще не отправляли с переднего края своих раненых и погибших бойцов, а также, вероятно, системно применяют соответствующие психотропные вещества", - подчеркнул эксперт.
Если раньше наёмники были только инструкторами и управляли высокотехнологичным западным оружием, то сейчас есть целые подразделения. Бригад как таковых нет, но батальонно-тактические группы они сформировали, отметил Насонов.
В отличие от украинцев, которые понимают, что победить в этой ситуации они не смогут, у наёмников пока нет страха. Но они не смогут коренным образом повлиять на ситуацию на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кристиан Ламеса интервью
12 июля, 03:51
Кристиан Ламеса о том, почему латиноамериканские наемники воюют за ВСУ, и на чьей стороне Аргентина
 
НовостинаёмникиВСУСВОнаступлениеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00"Актёр в роли президента". Политолог рассказал, как Запад может устранить Зеленского, не убивая его
06:30Военный эксперт объяснил, как российские корабли уничтожают украинские морские дроны
06:30Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины
06:15Александр Полищук: ВСУ растрезвонили на весь мир, как победили под Харьковом, а теперь умываются кровью
06:00Военный эксперт о том, когда Харьков и Сумы войдут в состав РФ и нужна ли "нейтральная Украина"
05:55Военно-политический эксперт объяснил, почему Франция стремительно теряет Африку
05:45"Можно запускать роем." Полковник Насонов рассказал про уникальную российскую разработку
05:30Эксперт рассказал, приведет ли военная интервенция в Нигер к большой африканской войне
05:15"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ
05:00"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море
04:40Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке
04:31Ускользающее господство. США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать Арктику
04:30Эксперт объяснил, почему за атакой надводных дронов могут стоять грузинские террористы и СБУ
04:29Что после войны. Украинские эксперты о том, кто будет строить новую Украину - пакистанцы и вьетнамцы
04:15Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ ломают график ротации и бьют по колоннам ВСУ под Красным Лиманом
03:56Спор мысли и дубины. Анатомия обвинения украинского журналиста Скворцова в госизмене Украине
03:45Быть или не быть? Что России дает членство в МВФ и почему мы там остаемся
03:30Враг не дремлет. Эксперт объяснил, какую хитрость придумали ВСУ чтобы "обмануть" российскую ПВО
03:22Петр Скоробогатый: У России есть два способа победить ВСУ и НАТО, потому что СВО поглотила ресурсы мира
03:20Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление
Лента новостейМолния