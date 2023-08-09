https://ukraina.ru/20230809/1048566331.html
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ - 09.08.2023 Украина.ру
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ
Украина активно подтягивает наёмников в ряды ВСУ, чтобы они смогли переломить ситуацию на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T05:15
2023-08-09T05:15
2023-08-09T05:15
новости
наёмники
всу
сво
наступление
украина
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Вероятно, у Украины хватит сил наступать только до сентября, после чего все сведется к позиционным боям. Чтобы переломить ситуацию на фронте, ВСУ активно вербуют иностранных наёмников, рассказал Насонов.Если раньше наёмники были только инструкторами и управляли высокотехнологичным западным оружием, то сейчас есть целые подразделения. Бригад как таковых нет, но батальонно-тактические группы они сформировали, отметил Насонов.В отличие от украинцев, которые понимают, что победить в этой ситуации они не смогут, у наёмников пока нет страха. Но они не смогут коренным образом повлиять на ситуацию на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230712/1047948292.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наёмники, всу, сво, наступление, украина
Новости, наёмники, ВСУ, СВО, наступление, Украина
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУ
Украина активно подтягивает наёмников в ряды ВСУ, чтобы они смогли переломить ситуацию на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Вероятно, у Украины хватит сил наступать только до сентября, после чего все сведется к позиционным боям. Чтобы переломить ситуацию на фронте, ВСУ активно вербуют иностранных наёмников, рассказал Насонов.
"Это бесшабашные люди, которые еще не отправляли с переднего края своих раненых и погибших бойцов, а также, вероятно, системно применяют соответствующие психотропные вещества", - подчеркнул эксперт.
Если раньше наёмники были только инструкторами и управляли высокотехнологичным западным оружием, то сейчас есть целые подразделения. Бригад как таковых нет, но батальонно-тактические группы они сформировали, отметил Насонов.
В отличие от украинцев, которые понимают, что победить в этой ситуации они не смогут, у наёмников пока нет страха. Но они не смогут коренным образом повлиять на ситуацию на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь