https://ukraina.ru/20230809/1048553231.html
Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление
Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление - 09.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление
Россия не будет долго отсиживаться в обороне и рано или поздно перейдет в наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T03:20
2023-08-09T03:20
2023-08-09T03:20
новости
наступление
удары
артиллерия
дроны
рэб
россия
вс рф
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ВС РФ готовятся перейти в масштабное наступление, об этом свидетельствует изменение тактических приемов, которые применяет российская группировка войск в зоне СВО, рассказал эксперт.Россия стала активно наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны. После этого они теряют возможность выхода в боевые порядки, добавил Насонов.За 1,5 года СВО Россия в разы нарастила применение дронов. Удалось усилить как их эффективность, так и способы защиты. Было поставлено на поток производство дронов-камикадзе "Гастелло", добавил Насонов.Россия отследила прямую зависимость между полётами американских дронов и активностью ВСУ. В Чёрном море беспилотники снимали необходимую разведывательную информацию, которая в онлайн-режиме передавалась Украине. После этого ВС РФ стали уничтожать аппараты или "отгонять" их на безопасное расстояние, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048535651.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, удары, артиллерия, дроны, рэб, россия, вс рф
Новости, наступление, удары, артиллерия, дроны, РЭБ, Россия, ВС РФ
Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление
Россия не будет долго отсиживаться в обороне и рано или поздно перейдет в наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
ВС РФ готовятся перейти в масштабное наступление, об этом свидетельствует изменение тактических приемов, которые применяет российская группировка войск в зоне СВО, рассказал эксперт.
Россия стала активно наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны. После этого они теряют возможность выхода в боевые порядки, добавил Насонов.
"Мы весьма эффективно гасим средствами РЭБ британские ракеты и американское оборудование, с помощью которого противник пытается нанести по нам дистанционные удары. Да, ВСУ успевают запустить ракету, но эта ракета теряется в пространстве и падает где-то в другом месте. Она не наносит нам эффективный урон, на который рассчитывал враг", - отметил эксперт.
За 1,5 года СВО Россия в разы нарастила применение дронов. Удалось усилить как их эффективность, так и способы защиты. Было поставлено на поток производство дронов-камикадзе "Гастелло", добавил Насонов.
Россия отследила прямую зависимость между полётами американских дронов и активностью ВСУ. В Чёрном море беспилотники снимали необходимую разведывательную информацию, которая в онлайн-режиме передавалась Украине. После этого ВС РФ стали уничтожать аппараты или "отгонять" их на безопасное расстояние, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь