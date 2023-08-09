https://ukraina.ru/20230809/1048553231.html

Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление

Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление - 09.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия поменяла тактику СВО и готовится идти в наступление

Россия не будет долго отсиживаться в обороне и рано или поздно перейдет в наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-08-09T03:20

2023-08-09T03:20

2023-08-09T03:20

новости

наступление

удары

артиллерия

дроны

рэб

россия

вс рф

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ВС РФ готовятся перейти в масштабное наступление, об этом свидетельствует изменение тактических приемов, которые применяет российская группировка войск в зоне СВО, рассказал эксперт.Россия стала активно наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны. После этого они теряют возможность выхода в боевые порядки, добавил Насонов.За 1,5 года СВО Россия в разы нарастила применение дронов. Удалось усилить как их эффективность, так и способы защиты. Было поставлено на поток производство дронов-камикадзе "Гастелло", добавил Насонов.Россия отследила прямую зависимость между полётами американских дронов и активностью ВСУ. В Чёрном море беспилотники снимали необходимую разведывательную информацию, которая в онлайн-режиме передавалась Украине. После этого ВС РФ стали уничтожать аппараты или "отгонять" их на безопасное расстояние, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048535651.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, наступление, удары, артиллерия, дроны, рэб, россия, вс рф