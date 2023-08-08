https://ukraina.ru/20230808/1048557539.html
Британия обучила десятки тысяч украинских военных
Британия обучила десятки тысяч украинских военных - 08.08.2023 Украина.ру
Британия обучила десятки тысяч украинских военных
Двадцать тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Британии. Об этом сообщил 8 августа в соцсетях Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ)
2023-08-08T13:23
2023-08-08T13:23
2023-08-08T13:23
британия
обучение
солдаты
украина
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_80de4f6f0cbd90ffa16b5e031426a2e4.jpg
"Двадцать тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании", - говорится в материале.Накануне пленный украинский солдат Юрий Романюк пожаловался, что украинские солдаты, прошедшие обучение в Британии, оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении. По его словам, эти военные показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух.В конце июля газета Express со ссылкой на источники писала, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ukraina.ru/20230725/1048238066.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_64c4859e8c57d948e2ca784cba453061.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
британия, обучение, солдаты, украина, зарубежье
Британия, обучение, солдаты, Украина, Зарубежье
Британия обучила десятки тысяч украинских военных
Двадцать тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Британии. Об этом сообщил 8 августа в соцсетях Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ)
"Двадцать тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании", - говорится в материале.
Накануне пленный украинский солдат Юрий Романюк пожаловался, что украинские солдаты, прошедшие обучение в Британии, оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении. По его словам, эти военные показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух.
В конце июля газета Express со ссылкой на источники писала, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.