https://ukraina.ru/20230808/1048557539.html

Британия обучила десятки тысяч украинских военных

Британия обучила десятки тысяч украинских военных - 08.08.2023 Украина.ру

Британия обучила десятки тысяч украинских военных

Двадцать тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Британии. Об этом сообщил 8 августа в соцсетях Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ)

2023-08-08T13:23

2023-08-08T13:23

2023-08-08T13:23

британия

обучение

солдаты

украина

зарубежье

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"Двадцать тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании", - говорится в материале.Накануне пленный украинский солдат Юрий Романюк пожаловался, что украинские солдаты, прошедшие обучение в Британии, оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении. По его словам, эти военные показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух.В конце июля газета Express со ссылкой на источники писала, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ukraina.ru/20230725/1048238066.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

британия, обучение, солдаты, украина, зарубежье