Британия обучила десятки тысяч украинских военных - 08.08.2023 Украина.ру
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Британия обучила десятки тысяч украинских военных
Британия обучила десятки тысяч украинских военных - 08.08.2023 Украина.ру
Британия обучила десятки тысяч украинских военных
Двадцать тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Британии. Об этом сообщил 8 августа в соцсетях Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ)
2023-08-08T13:23
2023-08-08T13:23
британия
обучение
солдаты
украина
зарубежье
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"Двадцать тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании", - говорится в материале.Накануне пленный украинский солдат Юрий Романюк пожаловался, что украинские солдаты, прошедшие обучение в Британии, оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении. По его словам, эти военные показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух.В конце июля газета Express со ссылкой на источники писала, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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британия, обучение, солдаты, украина, зарубежье
Британия, обучение, солдаты, Украина, Зарубежье

Британия обучила десятки тысяч украинских военных

13:23 08.08.2023
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Двадцать тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Британии. Об этом сообщил 8 августа в соцсетях Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ)
"Двадцать тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции Interflex под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины в Великобритании", - говорится в материале.
Накануне пленный украинский солдат Юрий Романюк пожаловался, что украинские солдаты, прошедшие обучение в Британии, оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении. По его словам, эти военные показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух.
В конце июля газета Express со ссылкой на источники писала, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
25 июля, 12:21
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БританияобучениесолдатыУкраинаЗарубежье
 
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