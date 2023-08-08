На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским - 08.08.2023 Украина.ру
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На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским
На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским - 08.08.2023 Украина.ру
На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскритиковала читателей Twitter за вброс о смерти собаки по кличке Патрон, которого ранее наградил Владимир Зеленский. Об этом 8 августа написала АфишаDaily
2023-08-08T12:49
2023-08-08T12:49
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новости украины
украина
пес
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В начале июля в украинских СМИ появилась информация о том, что пес попал под обстрел и, вероятнее всего, погиб. В ГСЧС отреагировали."Теперь на твиттерян напала болезнь "Патрон умер". Хоть бери и фотографируйся каждый день со свежим выпуском "Бульвар Гордона". Им это приносит лайки и охват, а мне весь день отписываний. Я жив!" - такая запись появилась на странице Патрона в социальных сетях.8 мая Владимир Зеленский наградил пса Патрона медалью "За самоотверженную службу" за помощь в работе пиротехника."[Хочу сегодня наградить] прекрасного маленького сапера Патрона, который помогает не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и обучать наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза", — сказал Зеленский.Очеловечивание животных часто используется пиарщиками, в том числе для создания "правильного" образа хозяина или даже главы государства. Эту технологию с помощью Патрона и отыграли на Украине, сказала в интервью изданию Украина.ру кинолог Елена Супрун."От ее имени пса там, например, писали всякие послания. Пес интервью "давал", представляете? То есть на Украине собака даже "разговаривает" с народом и лично президентом. Зеленский наградил Патрона якобы за поиск снарядов, что в принципе невозможно с породой джек-рассел-терьер... но кого это волнует", - уточнила кинолог.
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Новости
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новости, новости украины, украина, пес, владимир зеленский
Новости, Новости Украины, Украина, пес, Владимир Зеленский

На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским

12:49 08.08.2023
 
© Пес Патрон/соцсети
© Пес Патрон/соцсети
Читать в
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскритиковала читателей Twitter за вброс о смерти собаки по кличке Патрон, которого ранее наградил Владимир Зеленский. Об этом 8 августа написала АфишаDaily
В начале июля в украинских СМИ появилась информация о том, что пес попал под обстрел и, вероятнее всего, погиб. В ГСЧС отреагировали.
"Теперь на твиттерян напала болезнь "Патрон умер". Хоть бери и фотографируйся каждый день со свежим выпуском "Бульвар Гордона". Им это приносит лайки и охват, а мне весь день отписываний. Я жив!" - такая запись появилась на странице Патрона в социальных сетях.
8 мая Владимир Зеленский наградил пса Патрона медалью "За самоотверженную службу" за помощь в работе пиротехника.
"[Хочу сегодня наградить] прекрасного маленького сапера Патрона, который помогает не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и обучать наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза", — сказал Зеленский.
Очеловечивание животных часто используется пиарщиками, в том числе для создания "правильного" образа хозяина или даже главы государства. Эту технологию с помощью Патрона и отыграли на Украине, сказала в интервью изданию Украина.ру кинолог Елена Супрун.
"От ее имени пса там, например, писали всякие послания. Пес интервью "давал", представляете? То есть на Украине собака даже "разговаривает" с народом и лично президентом. Зеленский наградил Патрона якобы за поиск снарядов, что в принципе невозможно с породой джек-рассел-терьер... но кого это волнует", - уточнила кинолог.
Елена Супрун интервью
27 июля, 05:16
Кинолог Елена Супрун: Собака Байдена стала кусачей ради пиараИстория о том, что уже вторая собака президента США Джо Байдена нападает на сотрудников секретной службы, облетела все мировые СМИ. И это - не проблемы с поведением животного, а пиар-компания Белого дома, чтобы обелить главу государства
 
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