https://ukraina.ru/20230808/1048556894.html

На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским

На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским - 08.08.2023 Украина.ру

На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскритиковала читателей Twitter за вброс о смерти собаки по кличке Патрон, которого ранее наградил Владимир Зеленский. Об этом 8 августа написала АфишаDaily

2023-08-08T12:49

2023-08-08T12:49

2023-08-08T12:49

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В начале июля в украинских СМИ появилась информация о том, что пес попал под обстрел и, вероятнее всего, погиб. В ГСЧС отреагировали."Теперь на твиттерян напала болезнь "Патрон умер". Хоть бери и фотографируйся каждый день со свежим выпуском "Бульвар Гордона". Им это приносит лайки и охват, а мне весь день отписываний. Я жив!" - такая запись появилась на странице Патрона в социальных сетях.8 мая Владимир Зеленский наградил пса Патрона медалью "За самоотверженную службу" за помощь в работе пиротехника."[Хочу сегодня наградить] прекрасного маленького сапера Патрона, который помогает не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и обучать наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза", — сказал Зеленский.Очеловечивание животных часто используется пиарщиками, в том числе для создания "правильного" образа хозяина или даже главы государства. Эту технологию с помощью Патрона и отыграли на Украине, сказала в интервью изданию Украина.ру кинолог Елена Супрун."От ее имени пса там, например, писали всякие послания. Пес интервью "давал", представляете? То есть на Украине собака даже "разговаривает" с народом и лично президентом. Зеленский наградил Патрона якобы за поиск снарядов, что в принципе невозможно с породой джек-рассел-терьер... но кого это волнует", - уточнила кинолог.

https://ukraina.ru/20230727/1048281871.html

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