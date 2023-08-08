https://ukraina.ru/20230808/1048555674.html

Минобороны Украины потратило 27 млрд гривен на оружие, которое не доставили

Минобороны Украины потратило 27 млрд гривен на оружие, которое не доставили - 08.08.2023 Украина.ру

Минобороны Украины потратило 27 млрд гривен на оружие, которое не доставили

Сумма задолженности Министерства обороны Украины по закупке вооружения составляет 27 млрд гривен, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции"

2023-08-08T12:15

2023-08-08T12:15

2023-08-08T12:15

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Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" направила запрос в Департамент государственных закупок Минобороны Украины касательно, в частности, наличия задолженности.В ЦПК объяснили наличие просроченной дебиторской задолженности тем, что Минобороны Украины перечислило компаниям деньги, однако вооружение так и не получило в срок, предусмотренный контрактами.27 млрд гривен – это общий объём задолженности размером в 33 млрд гривен, из которой высчитано 5,86 млрд гривен (задолженность по вещевому обеспечению) и 1 млрд гривен (примерный размер задолженности по другим программам Минобороны Украины), уточнили в ЦПК.В организации отметили, что за месяц сумма общей задолженности снизилась на 3 млрд гривен – с 36 до 33 млрд гривен.В июне журналисты издания The New York Times сообщили, что Украина заплатила сотни миллионов долларов за оружие Западу, а оно оказалось настолько ветхим, что годится только на запчасти.Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, который занимается закупками вооружений, и вовсе заявил, что были случаи, когда Украина платила деньги и не получала вооружения вовсе.

https://ukraina.ru/20230619/1047371152.html

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