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Минобороны Украины потратило 27 млрд гривен на оружие, которое не доставили
Минобороны Украины потратило 27 млрд гривен на оружие, которое не доставили - 08.08.2023 Украина.ру
Минобороны Украины потратило 27 млрд гривен на оружие, которое не доставили
Сумма задолженности Министерства обороны Украины по закупке вооружения составляет 27 млрд гривен, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции"
2023-08-08T12:15
2023-08-08T12:15
2023-08-08T12:15
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Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" направила запрос в Департамент государственных закупок Минобороны Украины касательно, в частности, наличия задолженности.В ЦПК объяснили наличие просроченной дебиторской задолженности тем, что Минобороны Украины перечислило компаниям деньги, однако вооружение так и не получило в срок, предусмотренный контрактами.27 млрд гривен – это общий объём задолженности размером в 33 млрд гривен, из которой высчитано 5,86 млрд гривен (задолженность по вещевому обеспечению) и 1 млрд гривен (примерный размер задолженности по другим программам Минобороны Украины), уточнили в ЦПК.В организации отметили, что за месяц сумма общей задолженности снизилась на 3 млрд гривен – с 36 до 33 млрд гривен.В июне журналисты издания The New York Times сообщили, что Украина заплатила сотни миллионов долларов за оружие Западу, а оно оказалось настолько ветхим, что годится только на запчасти.Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, который занимается закупками вооружений, и вовсе заявил, что были случаи, когда Украина платила деньги и не получала вооружения вовсе.
https://ukraina.ru/20230619/1047371152.html
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Украина.ру
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новости, украина, минобороны украины, запад, вооружение
Минобороны Украины потратило 27 млрд гривен на оружие, которое не доставили
Сумма задолженности Министерства обороны Украины по закупке вооружения составляет 27 млрд гривен, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции"
Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" направила запрос в Департамент государственных закупок Минобороны Украины касательно, в частности, наличия задолженности.
"Ответ на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК) и информация от источников свидетельствуют: просроченная дебиторская задолженность Министерства обороны Украины по закупке оружия составляет около 27 млрд грн (около 79 млрд рублей. - Ред.)", - говорится в сообщении ЦПК.
В ЦПК объяснили наличие просроченной дебиторской задолженности тем, что Минобороны Украины перечислило компаниям деньги, однако вооружение так и не получило в срок, предусмотренный контрактами.
27 млрд гривен – это общий объём задолженности размером в 33 млрд гривен, из которой высчитано 5,86 млрд гривен (задолженность по вещевому обеспечению) и 1 млрд гривен (примерный размер задолженности по другим программам Минобороны Украины), уточнили в ЦПК.
В организации отметили, что за месяц сумма общей задолженности снизилась на 3 млрд гривен – с 36 до 33 млрд гривен.
В июне журналисты издания The New York Times сообщили, что Украина заплатила сотни миллионов долларов за оружие Западу, а оно оказалось настолько ветхим, что годится только на запчасти.
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, который занимается закупками вооружений, и вовсе заявил, что были случаи, когда Украина платила деньги и не получала вооружения вовсе.