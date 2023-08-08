https://ukraina.ru/20230808/1048551511.html

В ходе СВО ликвидирована "Молния"

В ходе СВО ликвидирована "Молния" - 08.08.2023 Украина.ру

В ходе СВО ликвидирована "Молния"

В зоне спецоперации была уничтожена боевой медик ВСУ Дарья Филипьева с позывным "Молния". Об этом 8 августа написали местные СМИ

2023-08-08T10:58

2023-08-08T10:58

2023-08-08T10:58

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Филипьева - уроженка Сум, но в последние годы проживала в Киеве. Впервые пришла в армию в 2019 году "из чувства долга делать что-то важное для страны".Женщина закончила курс боевого медика и позже обучала других сотрудников территориальной обороны.Ранее Филипьева работала в 24-й отдельной механизированной бригаде, в 2023 году получила нагрудный знак "Стальной крест".Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, только за последние дни стало известно об уничтожении в ходе СВО грузина Ачико Деврашвили, колумбийца Эдисона Гиральдо, перуанца Мигеля Яя и американца Ланса Лоуренсе.Также в середине июля во время боевых действий погиб украинский спортсмен, чемпион страны по фехтованию Денис Борейко. Еще через пару дней в СМИ появилась информация о ликвидации известного на Украине театрального актера Филиппа Виннера, сменившего сцену на театр боевых действий.В начале июля под Артемовском был уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации журналистов, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя.

https://ukraina.ru/20230807/1048522387.html

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