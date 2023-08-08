"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины
© AP / Emilio Morenatti
© AP / Emilio Morenatti
Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ воюют поляки и прибалты, потому что на Украине дефицит мужского населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина не считается с катастрофическими потерями ВСУ. Киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей, рассказал Кнутов.
"Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить. А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США", - добавил эксперт.
Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ уже воюют поляки и прибалты. Потому что на Украине не хватает молодых мужиков до 40-лет, которые в состоянии решать задачи на передовой, отметил Кнутов.
Дефицит мужского населения на Украине начинает ощущаться крайне болезненно. На это Россия и делает ставку. Без серьезных потерь в личном составе российские подразделения пытаются перебить силы, которые киевский режим бросает в атаку от Херсонской до Харьковской областей, заключил собеседник издания.
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