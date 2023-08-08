https://ukraina.ru/20230808/1048539981.html

"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины

"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины - 08.08.2023 Украина.ру

"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины

Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ воюют поляки и прибалты, потому что на Украине дефицит мужского населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-08T04:45

2023-08-08T04:45

2023-08-08T04:45

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Украина не считается с катастрофическими потерями ВСУ. Киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей, рассказал Кнутов.Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ уже воюют поляки и прибалты. Потому что на Украине не хватает молодых мужиков до 40-лет, которые в состоянии решать задачи на передовой, отметил Кнутов.Дефицит мужского населения на Украине начинает ощущаться крайне болезненно. На это Россия и делает ставку. Без серьезных потерь в личном составе российские подразделения пытаются перебить силы, которые киевский режим бросает в атаку от Херсонской до Харьковской областей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048529337.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геноцид, украина, сша, русские, сво