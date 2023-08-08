"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины - 08.08.2023 Украина.ру
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"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины
"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины - 08.08.2023 Украина.ру
"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины
Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ воюют поляки и прибалты, потому что на Украине дефицит мужского населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T04:45
2023-08-08T04:45
новости
геноцид
украина
сша
русские
сво
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Украина не считается с катастрофическими потерями ВСУ. Киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей, рассказал Кнутов.Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ уже воюют поляки и прибалты. Потому что на Украине не хватает молодых мужиков до 40-лет, которые в состоянии решать задачи на передовой, отметил Кнутов.Дефицит мужского населения на Украине начинает ощущаться крайне болезненно. На это Россия и делает ставку. Без серьезных потерь в личном составе российские подразделения пытаются перебить силы, которые киевский режим бросает в атаку от Херсонской до Харьковской областей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048529337.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, геноцид, украина, сша, русские, сво
Новости, геноцид, Украина, США, русские, СВО

"Русские убивают русских". Военный эксперт рассказал, как в США придумали геноцид для Украины

04:45 08.08.2023
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP / Emilio Morenatti
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Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ воюют поляки и прибалты, потому что на Украине дефицит мужского населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина не считается с катастрофическими потерями ВСУ. Киевский режим безразличен к гибели своих солдат по одной простой причине – в основном военных призывают из центральных и восточных областей, рассказал Кнутов.
"Это русскоговорящее население, которое Украина все равно планировала истребить. А сейчас у нее есть возможность сделать так, чтобы русские убивали русских. Это изощренный метод геноцида, который придумали в США", - добавил эксперт.
Сегодня на ряде участков фронта на стороне ВСУ уже воюют поляки и прибалты. Потому что на Украине не хватает молодых мужиков до 40-лет, которые в состоянии решать задачи на передовой, отметил Кнутов.
Дефицит мужского населения на Украине начинает ощущаться крайне болезненно. На это Россия и делает ставку. Без серьезных потерь в личном составе российские подразделения пытаются перебить силы, которые киевский режим бросает в атаку от Херсонской до Харьковской областей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Вчера, 13:42
"Горячее всего": минобороны Украины рассказало о тяжелых боях в Харьковской областиНа минувшей неделе тяжелые бои шли на Купянском направлении в районе Харькова. Об этом 7 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада"
 
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