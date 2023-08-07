Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге - 07.08.2023 Украина.ру
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Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге
Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге - 07.08.2023 Украина.ру
Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге
Сотрудник полиции сбил 64-летнюю украинку в селе Москвин Ровенской области и уехал с места ДТП. Об этом 6 августа сообщила в соцсетях местная полиция
2023-08-07T14:17
2023-08-07T14:17
полиция
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новости
украина
автомобиль
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Пожилая женщина шла домой от знакомой. Но до места назначения не добралась. Ее тело с телесными повреждениями, характерными для ДТП, обнаружили недалеко от места жительства.Правоохранителям удалось разыскать автомобиль и водителя, совершившего наезд. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции.В отношении него возбудили уголовное дело, подробности случившегося выясняют.
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полиция, дтп, новости, украина, автомобиль
полиция, ДТП, Новости, Украина, автомобиль

Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге

14:17 07.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сотрудник полиции сбил 64-летнюю украинку в селе Москвин Ровенской области и уехал с места ДТП. Об этом 6 августа сообщила в соцсетях местная полиция
Пожилая женщина шла домой от знакомой. Но до места назначения не добралась. Ее тело с телесными повреждениями, характерными для ДТП, обнаружили недалеко от места жительства.
Правоохранителям удалось разыскать автомобиль и водителя, совершившего наезд. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции.
В отношении него возбудили уголовное дело, подробности случившегося выясняют.
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