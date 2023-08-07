https://ukraina.ru/20230807/1048531605.html

Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге

Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге - 07.08.2023 Украина.ру

Украинский полицейский сбил пенсионерку и оставил ее умирать на дороге

Сотрудник полиции сбил 64-летнюю украинку в селе Москвин Ровенской области и уехал с места ДТП. Об этом 6 августа сообщила в соцсетях местная полиция

2023-08-07T14:17

2023-08-07T14:17

2023-08-07T14:17

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Пожилая женщина шла домой от знакомой. Но до места назначения не добралась. Ее тело с телесными повреждениями, характерными для ДТП, обнаружили недалеко от места жительства.Правоохранителям удалось разыскать автомобиль и водителя, совершившего наезд. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции.В отношении него возбудили уголовное дело, подробности случившегося выясняют.

https://ukraina.ru/20230516/1046241671.html

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полиция, дтп, новости, украина, автомобиль