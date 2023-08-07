https://ukraina.ru/20230807/1048528690.html
Данилко не смог забыть о русских, задирая юбку
Данилко не смог забыть о русских, задирая юбку - 07.08.2023 Украина.ру
Данилко не смог забыть о русских, задирая юбку
Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, записал проморолик своего американского тура. Однако обойтись без упоминания русских он не смог. Соответствующее видео артист-русофоб разместил в своих соцсетях
2023-08-07T13:37
2023-08-07T13:37
2023-08-07T13:37
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В ролике "мать" Верки Сердючки, роль которой играет украинская артистка Инна Билоконь, одевает ее перед концертом, тем временем проводница решает обратиться к россиянам."Сердючка показала, что у нее под юбкой", – говорится в описании ролика."Все никак про русских забыть не может, вот бедняга", "Всегда думала, что Данилко добрый одинокий парень, теперь вижу, что это злобный одинокий дед. Даже как-то жалко его", "Данилка еще тот знаток колготок, вот пусть их в Америку и везет", - отреагировали пользователи сети.Андрей Данилко активно поддерживает киевский режим, негативно высказываясь не только в адрес руководства РФ, но и граждан страны. Между тем, артист до последнего продолжал выступать в России и говорить на русском языке.
https://ukraina.ru/20230807/1048521045.html
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новости, новости украины, украина, данилко, русские, юбка
Данилко не смог забыть о русских, задирая юбку
Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, записал проморолик своего американского тура. Однако обойтись без упоминания русских он не смог. Соответствующее видео артист-русофоб разместил в своих соцсетях
В ролике "мать" Верки Сердючки, роль которой играет украинская артистка Инна Билоконь, одевает ее перед концертом, тем временем проводница решает обратиться к россиянам.
"Российские [пропагандисты] говорят, что мы не приедем в Америку в тур. Да [хрен] вам, <...>, приедем! Танцевать будем", - сказал Данилко, задирая юбку.
"Сердючка показала, что у нее под юбкой", – говорится в описании ролика.
"Все никак про русских забыть не может, вот бедняга", "Всегда думала, что Данилко добрый одинокий парень, теперь вижу, что это злобный одинокий дед. Даже как-то жалко его", "Данилка еще тот знаток колготок, вот пусть их в Америку и везет", - отреагировали пользователи сети.
Андрей Данилко активно поддерживает киевский режим, негативно высказываясь не только в адрес руководства РФ, но и граждан страны. Между тем, артист до последнего продолжал выступать в России и говорить на русском языке.