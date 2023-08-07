Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват - 07.08.2023 Украина.ру
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Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват
Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват - 07.08.2023 Украина.ру
Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват
Украинские военкоматы убивают больных. С таким заголовком 7 июля выпустил пост одесский телеграм-канал "Дерибасівська". Публикация посвящена 29-летнему жителю поселка Ширяево, который был призван вопреки эпилепсии, и умер от приступа в первую же ночь, проведенную в военной части
2023-08-07T12:07
2023-08-07T12:07
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Авторы канала утверждают, что произошло это из-за коррупции, массово распространившейся в военкоматах. В тексте поста говорится о том, что территориальные центры комплектования (ТЦК) "зарабатывают вымогательством над богачами, чиновниками, депутатами и мажорами, вместо этого ловят и отправляют на фронт бедняг, которые не способны откупиться".По информации канала, каждый медотвод приносит военкомам до 15 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей).Схемы такого "заработка" четко отлажены: профильные отделы силовиков получают свой "откат", чтобы коррупционная монополия на право выдачи "индульгенций" сохранялась за ТЦК. При этом представители полиции, уточняется в публикации, мотивировались суммой в 800 гривен (2 тысячи рублей) за каждого принудительно доставленного в военкомат, "поэтому им безразлично больной человек или здоровый"."Если не заплатил – ты не болен, врачи тоже получают "откат"; если привезли очевидно больного человека, то есть специально подготовленные люди, которые вместо больного проходят комиссию️. Вот в такие коррупционные сети и попал несчастный эпилептик из Ширяева", - резюмировали авторы "Дерибасівська".Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук также прокомментировал этот случай, отметив, что мобилизовал больного эпилепсией "майор Гаврилов А.А., начальник мобилизационного отдела, имеющий на Ширяевском базаре контейнеры, который лично много лет знал Бориса и его болезни".Одновременно с этим во Львове будут судить пожилого врача, выдававшего больничные раненым всушникам. Об этом на днях рассказывал телеграм-канал Украина.ру.Ранее Мосийчук обнародовал информацию о том, что одесский военком Евгений Борисов купил себе виллу в Испании и элитное авто, зарабатывая на продаже "белых билетов". Позже военком был задержан.Параллельно в СМИ нередко появляется информация о призыве на Украине заведомо негодных к военной службе людей. Так, на днях в сети появилось видео, где военком оправдывался перед матерью призывника, стоящего на учете у психиатра. Военком объяснил, что по закону обязан забрать такого гражданина на службу.
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Новости, Новости Украины, Украина, призыв, смерть, призывники

Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват

12:07 07.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПризыв на военную службу в городах России
Призыв на военную службу в городах России - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Украинские военкоматы убивают больных. С таким заголовком 7 июля выпустил пост одесский телеграм-канал "Дерибасівська". Публикация посвящена 29-летнему жителю поселка Ширяево, который был призван вопреки эпилепсии, и умер от приступа в первую же ночь, проведенную в военной части
Авторы канала утверждают, что произошло это из-за коррупции, массово распространившейся в военкоматах. В тексте поста говорится о том, что территориальные центры комплектования (ТЦК) "зарабатывают вымогательством над богачами, чиновниками, депутатами и мажорами, вместо этого ловят и отправляют на фронт бедняг, которые не способны откупиться".
По информации канала, каждый медотвод приносит военкомам до 15 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей).
Схемы такого "заработка" четко отлажены: профильные отделы силовиков получают свой "откат", чтобы коррупционная монополия на право выдачи "индульгенций" сохранялась за ТЦК. При этом представители полиции, уточняется в публикации, мотивировались суммой в 800 гривен (2 тысячи рублей) за каждого принудительно доставленного в военкомат, "поэтому им безразлично больной человек или здоровый".
"Если не заплатил – ты не болен, врачи тоже получают "откат"; если привезли очевидно больного человека, то есть специально подготовленные люди, которые вместо больного проходят комиссию️. Вот в такие коррупционные сети и попал несчастный эпилептик из Ширяева", - резюмировали авторы "Дерибасівська".
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук также прокомментировал этот случай, отметив, что мобилизовал больного эпилепсией "майор Гаврилов А.А., начальник мобилизационного отдела, имеющий на Ширяевском базаре контейнеры, который лично много лет знал Бориса и его болезни".
"По словам местных жителей, дал согласие на призыв в ускоренном режиме новый военком поселка Ширяево, бывший руководитель колонии N14 г. Одессы, капитан Стахов Александр Анатольевич. Но мы знаем, что военно-лечебные комиссии никаких решений без согласия с войсками не принимает. Так кто ответит за смерть инвалида?", - написал экс-депутат.
Одновременно с этим во Львове будут судить пожилого врача, выдававшего больничные раненым всушникам. Об этом на днях рассказывал телеграм-канал Украина.ру.
Ранее Мосийчук обнародовал информацию о том, что одесский военком Евгений Борисов купил себе виллу в Испании и элитное авто, зарабатывая на продаже "белых билетов". Позже военком был задержан.
25 июля, 13:32
Мосийчук: "испанского" военкома Борисова "развели", обещая "порешать" вопросБывшего одесского военкома Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы, силовики заманили в Киев обманом. Пост с таким содержанием 25 июля опубликовал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Именно он весной первым сообщил о наличии у Борисова элитных зарубежной недвижимости и авто
Параллельно в СМИ нередко появляется информация о призыве на Украине заведомо негодных к военной службе людей. Так, на днях в сети появилось видео, где военком оправдывался перед матерью призывника, стоящего на учете у психиатра. Военком объяснил, что по закону обязан забрать такого гражданина на службу.
 
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