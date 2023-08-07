https://ukraina.ru/20230807/1048524531.html

"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP

"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP - 07.08.2023 Украина.ру

"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP

Россия приняла ответные меры в связи с поставкой Украине французских дальнобойных ракет SCALP, сказал 7 августа врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"

2023-08-07T11:45

2023-08-07T11:45

2023-08-07T11:45

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эммануэль макрон

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Пушилин заявил, что информация о поставке Украине французских дальнобойных ракет SCALP не является новой.Для Запада характерно заявлять о том, что они собираются поставить какие-либо виды вооружения, тогда как с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины, отметил он.По его словам, для ДНР ситуация особо не поменяется, учитывая те виды вооружения, которые имеются у Украины, практически вся территория региона находится в зоне поражения со стороны противника.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале опубликовал видео с французской ракетой дальнего действия SCALP.Scalp (аббревиатура от Système de croisière conventionnel autonome à longue portée, многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением) представляет собой управляемую ракету класса "воздух-земля", предназначенную для поражения неподвижных целей на большом расстоянии - более 250 километров.Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возможности поставок Украине таких ракет в первый день саммита НАТО, 11 июля, но тогда он уточнил, что "решение пока не принято".Аналогом французских ракет SCALP являются британские Storm Shadow. Великобритания приняла решение поставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow 11 мая.

https://ukraina.ru/20230807/1048518647.html

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новости, украина, россия, днр, денис пушилин, владимир зеленский, scalp , storm shadow , франция, эммануэль макрон