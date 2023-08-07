"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP - 07.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230807/1048524531.html
"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP
"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP - 07.08.2023 Украина.ру
"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP
Россия приняла ответные меры в связи с поставкой Украине французских дальнобойных ракет SCALP, сказал 7 августа врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
2023-08-07T11:45
2023-08-07T11:45
новости
украина
россия
днр
денис пушилин
владимир зеленский
scalp
storm shadow
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048523808_0:0:1428:803_1920x0_80_0_0_4421050fe6499263b9062b65981b1b6d.jpg.webp
Пушилин заявил, что информация о поставке Украине французских дальнобойных ракет SCALP не является новой.Для Запада характерно заявлять о том, что они собираются поставить какие-либо виды вооружения, тогда как с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины, отметил он.По его словам, для ДНР ситуация особо не поменяется, учитывая те виды вооружения, которые имеются у Украины, практически вся территория региона находится в зоне поражения со стороны противника.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале опубликовал видео с французской ракетой дальнего действия SCALP.Scalp (аббревиатура от Système de croisière conventionnel autonome à longue portée, многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением) представляет собой управляемую ракету класса "воздух-земля", предназначенную для поражения неподвижных целей на большом расстоянии - более 250 километров.Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возможности поставок Украине таких ракет в первый день саммита НАТО, 11 июля, но тогда он уточнил, что "решение пока не принято".Аналогом французских ракет SCALP являются британские Storm Shadow. Великобритания приняла решение поставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow 11 мая.
https://ukraina.ru/20230807/1048518647.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048523808_91:0:1162:803_1920x0_80_0_0_9c2f37d23f668ceb8174ef9714831ca2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, днр, денис пушилин, владимир зеленский, scalp , storm shadow , франция, эммануэль макрон
Новости, Украина, Россия, ДНР, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, SCALP , Storm Shadow , Франция, Эммануэль Макрон

"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP

11:45 07.08.2023
 
© Владимир Зеленский телеграм-каналФранцузская ракета SCALP
Французская ракета SCALP
© Владимир Зеленский телеграм-канал
Читать в
Россия приняла ответные меры в связи с поставкой Украине французских дальнобойных ракет SCALP, сказал 7 августа врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
Пушилин заявил, что информация о поставке Украине французских дальнобойных ракет SCALP не является новой.
Для Запада характерно заявлять о том, что они собираются поставить какие-либо виды вооружения, тогда как с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины, отметил он.
По его словам, для ДНР ситуация особо не поменяется, учитывая те виды вооружения, которые имеются у Украины, практически вся территория региона находится в зоне поражения со стороны противника.
"Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры", - подчеркнул он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале опубликовал видео с французской ракетой дальнего действия SCALP.
Scalp (аббревиатура от Système de croisière conventionnel autonome à longue portée, многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением) представляет собой управляемую ракету класса "воздух-земля", предназначенную для поражения неподвижных целей на большом расстоянии - более 250 километров.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возможности поставок Украине таких ракет в первый день саммита НАТО, 11 июля, но тогда он уточнил, что "решение пока не принято".
Аналогом французских ракет SCALP являются британские Storm Shadow. Великобритания приняла решение поставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow 11 мая.
09:42
Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузуЕдинственной внятной реакций фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского на провалы прошедшей недели стала его надпись "Слава Украине!" в день военно-воздушных сил страны
 
НовостиУкраинаРоссияДНРДенис ПушилинВладимир ЗеленскийSCALPStorm ShadowФранцияЭммануэль Макрон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват
12:03Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео
11:53Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
11:45"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP
11:43"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"
11:18"Отказываются воевать": пленный украинец рассказал о слабой подготовке ВСУ в Британии
11:17Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области
10:56Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах
10:52"Застыла от шока": украинка набросилась на грекокатолического священника после призыва к миру с русскими
10:35Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова
10:29"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте
10:25Зеленский победил СССР. Но только на отдельно взятом щите, унизив при этом Родину-мать
10:20Перуанец, американец, колумбиец и грузин: стало известно о потерях иностранных наемников на Украине
10:03Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО
09:46В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева
09:42Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузу
09:27Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области
08:58Предложение Эрдогана и переговоры в Джидде. Главное на Украине на утро 7 августа
08:42В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар
08:27Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ
Лента новостейМолния