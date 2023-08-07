Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах
Специалисты изготовили металлический пластырь для поврежденного танкера "Сиг", сообщили в Росморречфлоте 7 августа
"В 16.00 [6 августа] работы по изготовлению пластыря завершены. […]Ведутся работы по установке пластыря", - сообщили в ведомстве.
В понедельник, 7 августа производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение поврежденного машинного отделения.
В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива. В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.
Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.
5 августа, 14:06"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер Киевские власти понимают только жестокость и силу, им мало ударов по Одессу и Измаилу, прокомментировал в своём телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев атаку на российский танкер „Сиг“