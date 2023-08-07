Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах - 07.08.2023 Украина.ру
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Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах
Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах - 07.08.2023 Украина.ру
Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах
Специалисты изготовили металлический пластырь для поврежденного танкера "Сиг", сообщили в Росморречфлоте 7 августа
2023-08-07T10:56
2023-08-07T10:56
новости
россия
черное море
танкер
морские беспилотники
украина
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В понедельник, 7 августа производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение поврежденного машинного отделения.В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива. В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.
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новости, россия, черное море, танкер, морские беспилотники, украина
Новости, Россия, Черное море, танкер, морские беспилотники, Украина

Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах

10:56 07.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Специалисты изготовили металлический пластырь для поврежденного танкера "Сиг", сообщили в Росморречфлоте 7 августа

"В 16.00 [6 августа] работы по изготовлению пластыря завершены. […]Ведутся работы по установке пластыря", - сообщили в ведомстве.

В понедельник, 7 августа производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение поврежденного машинного отделения.
В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива. В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.
Ответственность за атаку на танкер взяла Служба безопасности Украины.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 14:06
"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер Киевские власти понимают только жестокость и силу, им мало ударов по Одессу и Измаилу, прокомментировал в своём телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев атаку на российский танкер „Сиг“
 
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