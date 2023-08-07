Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах

"Мало им ударов по Одессе и Измаилу". Медведев прокомментировал атаку Киева на российский танкер Киевские власти понимают только жестокость и силу, им мало ударов по Одессу и Измаилу, прокомментировал в своём телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев атаку на российский танкер „Сиг“