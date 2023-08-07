Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова - 07.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230807/1048523135.html
Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова
Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова - 07.08.2023 Украина.ру
Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова
Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Об этом заявила 7 августа официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает "Российская газета"
2023-08-07T10:35
2023-08-07T10:35
трансплантология
трансплантация
новости
захарова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg
"Давно известно, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением социально-экономического положения в стране", - указала Захарова.Она добавила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который будучи сотрудником некой благотворительной организации занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов. По словам дипломата, залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен, после его внесения обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся. Захарова подчеркнула, что при этом для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве залога была назначена астрономическая сумма - 33 миллиона гривен.Дипломат указала, что органами на Украине торгуют "не только в черном онлайне, но и в офлайне"."Есть данные о том, что в июне 2023 года представители минздрава одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень", - сказала Захарова.Она добавила, что с украинской стороной работали "индивидуальные предприниматели" при содействии людей также из минздрава Украины и офиса президента."Если кто-то сейчас вскрикнет: этого не может быть, напомню: на Украине легализованы посмертное донорство и продажа органов за границу. Странно другое, члены команды Зеленского не заинтересованы в обнародовании этих сведений, хотя сами же это решение и принимали", - заключила дипломат.
https://ukraina.ru/20221211/1041691704.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_85eea8842c9e3a9df673ab7f513d0b40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
трансплантология, трансплантация, новости, захарова, украина
Трансплантология, трансплантация, Новости, Захарова, Украина

Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова

10:35 07.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Об этом заявила 7 августа официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает "Российская газета"
"Давно известно, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением социально-экономического положения в стране", - указала Захарова.
Она добавила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который будучи сотрудником некой благотворительной организации занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов. По словам дипломата, залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен, после его внесения обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся.
Захарова подчеркнула, что при этом для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве залога была назначена астрономическая сумма - 33 миллиона гривен.
"Это однозначно говорит о том, что украинское государство покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Есть также данные, которые свидетельствуют о причастности к нему окружения Владимира Зеленского", - отметила она.
Дипломат указала, что органами на Украине торгуют "не только в черном онлайне, но и в офлайне".
"Есть данные о том, что в июне 2023 года представители минздрава одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень", - сказала Захарова.
Она добавила, что с украинской стороной работали "индивидуальные предприниматели" при содействии людей также из минздрава Украины и офиса президента.
"Если кто-то сейчас вскрикнет: этого не может быть, напомню: на Украине легализованы посмертное донорство и продажа органов за границу. Странно другое, члены команды Зеленского не заинтересованы в обнародовании этих сведений, хотя сами же это решение и принимали", - заключила дипломат.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 09:54
"Чёрные трансплантологи", покушение на Балицкого, наёмники. Главное на Украине на утро 11 декабряВ ЛНР заявили о прибытии "чёрных трансплантологов" в Артёмовск. Украинские военные попытались убить врио главы Запорожской области Евгения Балицкого. Мобилизованные рассказали о боях с наёмниками
 
ТрансплантологиятрансплантацияНовостиЗахароваУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07Больной эпилепсией умер в первую ночь после призыва: на Украине разбираются, кто виноват
12:03Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео
11:53Украина стала крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны
11:45"ВС РФ принимают контрмеры": Пушилин прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет SCALP
11:43"Начинают выводить из игры": политолог Карасев объяснил появление плана на случай "смерти Зеленского"
11:18"Отказываются воевать": пленный украинец рассказал о слабой подготовке ВСУ в Британии
11:17Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области
10:56Атака на танкер "Сиг": Росморречфлот рассказал о ремонтных работах
10:52"Застыла от шока": украинка набросилась на грекокатолического священника после призыва к миру с русскими
10:35Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова
10:29"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концерте
10:25Зеленский победил СССР. Но только на отдельно взятом щите, унизив при этом Родину-мать
10:20Перуанец, американец, колумбиец и грузин: стало известно о потерях иностранных наемников на Украине
10:03Бывший депутат Верховной Рады погиб в зоне СВО
09:46В Польше отреагировали на слова Подоляка о скором окончании дружбы Варшавы и Киева
09:42Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузу
09:27Система ПВО отразила атаку беспилотника в Калужской области
08:58Предложение Эрдогана и переговоры в Джидде. Главное на Украине на утро 7 августа
08:42В Днепропетровской области после взрыва произошел пожар
08:27Российские военные разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - Минобороны РФ
Лента новостейМолния