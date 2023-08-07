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Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова
Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова - 07.08.2023 Украина.ру
Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова
Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Об этом заявила 7 августа официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает "Российская газета"
2023-08-07T10:35
2023-08-07T10:35
2023-08-07T10:35
трансплантология
трансплантация
новости
захарова
украина
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"Давно известно, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением социально-экономического положения в стране", - указала Захарова.Она добавила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который будучи сотрудником некой благотворительной организации занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов. По словам дипломата, залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен, после его внесения обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся. Захарова подчеркнула, что при этом для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве залога была назначена астрономическая сумма - 33 миллиона гривен.Дипломат указала, что органами на Украине торгуют "не только в черном онлайне, но и в офлайне"."Есть данные о том, что в июне 2023 года представители минздрава одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень", - сказала Захарова.Она добавила, что с украинской стороной работали "индивидуальные предприниматели" при содействии людей также из минздрава Украины и офиса президента."Если кто-то сейчас вскрикнет: этого не может быть, напомню: на Украине легализованы посмертное донорство и продажа органов за границу. Странно другое, члены команды Зеленского не заинтересованы в обнародовании этих сведений, хотя сами же это решение и принимали", - заключила дипломат.
https://ukraina.ru/20221211/1041691704.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
трансплантология, трансплантация, новости, захарова, украина
Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова
Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Об этом заявила 7 августа официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает "Российская газета"
"Давно известно, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением социально-экономического положения в стране", - указала Захарова.
Она добавила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который будучи сотрудником некой благотворительной организации занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов. По словам дипломата, залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен, после его внесения обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся.
Захарова подчеркнула, что при этом для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве залога была назначена астрономическая сумма - 33 миллиона гривен.
"Это однозначно говорит о том, что украинское государство покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Есть также данные, которые свидетельствуют о причастности к нему окружения Владимира Зеленского", - отметила она.
Дипломат указала, что органами на Украине торгуют "не только в черном онлайне, но и в офлайне".
"Есть данные о том, что в июне 2023 года представители минздрава одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень", - сказала Захарова.
Она добавила, что с украинской стороной работали "индивидуальные предприниматели" при содействии людей также из минздрава Украины и офиса президента.
"Если кто-то сейчас вскрикнет: этого не может быть, напомню: на Украине легализованы посмертное донорство и продажа органов за границу. Странно другое, члены команды Зеленского не заинтересованы в обнародовании этих сведений, хотя сами же это решение и принимали", - заключила дипломат.