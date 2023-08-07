Перуанец, американец, колумбиец и грузин: стало известно о потерях иностранных наемников на Украине - 07.08.2023 Украина.ру
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Перуанец, американец, колумбиец и грузин: стало известно о потерях иностранных наемников на Украине
Перуанец, американец, колумбиец и грузин: стало известно о потерях иностранных наемников на Украине - 07.08.2023 Украина.ру
Перуанец, американец, колумбиец и грузин: стало известно о потерях иностранных наемников на Украине
За последние дни в зоне СВО были уничтожены сразу четыре иностранных наемника. Об этом 6 июля написал Телеграм-канал "Зачистка"
2023-08-07T10:20
2023-08-07T10:20
новости
иностранные наемники
ликвидация
потери
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Речь идет о грузине Ачико Деврашвили, колумбийце Эдисоне Гиральдо, перуанце Мигеле Яя и американце Лансе Лоуренсе."Западные источники утверждают, что все они были "волонтерами", однако на фотографиях в соцсетях у каждого из них имелось оружие в руках", - отмечается в публикации.Другой Телеграм-канал - "Направленец по Украине" - в понедельник, 7 августа, сообщил, что в военный госпиталь Харькова в последние дни было поступление польских наемников.В сообщении указано, что пункт дислокации иностранцев находился в одном из помещений спорткомплекса "Динамо" в Шевченковском районе, и в ночь на 1 августа объект был поражен беспилотниками Shahed.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, в середине июля во время боевых действий погиб украинский спортсмен, чемпион страны по фехтованию Денис Борейко. Еще через пару дней в СМИ появилась информация о ликвидации известного на Украине театрального актера Филиппа Виннера, сменившего сцену на театр боевых действий.В начале июля под Артемовском был уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации журналистов, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя.
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новости, иностранные наемники, ликвидация, потери
Новости, иностранные наемники, ликвидация, потери

Перуанец, американец, колумбиец и грузин: стало известно о потерях иностранных наемников на Украине

10:20 07.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
За последние дни в зоне СВО были уничтожены сразу четыре иностранных наемника. Об этом 6 июля написал Телеграм-канал "Зачистка"
Речь идет о грузине Ачико Деврашвили, колумбийце Эдисоне Гиральдо, перуанце Мигеле Яя и американце Лансе Лоуренсе.
"Западные источники утверждают, что все они были "волонтерами", однако на фотографиях в соцсетях у каждого из них имелось оружие в руках", - отмечается в публикации.
Вчера, 10:38
На Украине впервые сообщили о гибели наемника из ПеруВ субботу, 5 августа, организация Memorial – International volunteers for Ukraine("Мемориал – иностранные добровольцы на Украине – ред.) сообщила о гибели гражданина Перу Мигеля Анхеля Самудио Яя
Другой Телеграм-канал - "Направленец по Украине" - в понедельник, 7 августа, сообщил, что в военный госпиталь Харькова в последние дни было поступление польских наемников.
В сообщении указано, что пункт дислокации иностранцев находился в одном из помещений спорткомплекса "Динамо" в Шевченковском районе, и в ночь на 1 августа объект был поражен беспилотниками Shahed.
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, в середине июля во время боевых действий погиб украинский спортсмен, чемпион страны по фехтованию Денис Борейко. Еще через пару дней в СМИ появилась информация о ликвидации известного на Украине театрального актера Филиппа Виннера, сменившего сцену на театр боевых действий.
В начале июля под Артемовском был уничтожен литовский наемник Валерий Полковников (Valerijus Polkovnikovas). По информации журналистов, он должен был заниматься обучением ВСУ, однако был уничтожен непосредственно на поле боя.
 
Новостииностранные наемникиликвидацияпотери
 
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