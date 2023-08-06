https://ukraina.ru/20230806/1048506885.html

На Украине впервые сообщили о гибели наемника из Перу

На Украине впервые сообщили о гибели наемника из Перу - 06.08.2023 Украина.ру

На Украине впервые сообщили о гибели наемника из Перу

В субботу, 5 августа, организация Memorial – International volunteers for Ukraine("Мемориал – иностранные добровольцы на Украине – ред.) сообщила о гибели гражданина Перу Мигеля Анхеля Самудио Яя

2023-08-06T10:38

2023-08-06T10:38

2023-08-06T10:38

новости

иностранные наемники

латинская америка

перу

украина

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Самудио – первый гражданин Перу, чью гибель подтверждает украинская сторона.В апреле он приехал на Украину для участия в боевых действиях, и уже спустя месяц был ликвидирован российскими военными.Страница "Мемориала" в Facebook*, в основном, состоит из таких некрологов: за последнее время там сообщается о гибели граждан США, Колумбии, Грузии, Литвы.Наибольшее количество сообщений – о выходцах из стран Латинской Америки."К сожалению, в Колумбии люди слабо информированы о происходящем [на Украине], но это видео широко разошлось среди общества и вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Потому что люди думают, что колумбийцы поехали на Украину бороться за свободу, а потом становится ясно, что те, кого они вроде бы поехали защищать, плохо с ними обращаются", - об участим латиноамериканских наемников в украинском конфликте в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог из Колумбии Кристиан Галиндо.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230803/1048464428.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иностранные наемники, латинская америка, перу, украина