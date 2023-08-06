На Украине впервые сообщили о гибели наемника из Перу - 06.08.2023 Украина.ру
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На Украине впервые сообщили о гибели наемника из Перу
На Украине впервые сообщили о гибели наемника из Перу - 06.08.2023 Украина.ру
На Украине впервые сообщили о гибели наемника из Перу
В субботу, 5 августа, организация Memorial – International volunteers for Ukraine("Мемориал – иностранные добровольцы на Украине – ред.) сообщила о гибели гражданина Перу Мигеля Анхеля Самудио Яя
2023-08-06T10:38
2023-08-06T10:38
новости
иностранные наемники
латинская америка
перу
украина
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Самудио – первый гражданин Перу, чью гибель подтверждает украинская сторона.В апреле он приехал на Украину для участия в боевых действиях, и уже спустя месяц был ликвидирован российскими военными.Страница "Мемориала" в Facebook*, в основном, состоит из таких некрологов: за последнее время там сообщается о гибели граждан США, Колумбии, Грузии, Литвы.Наибольшее количество сообщений – о выходцах из стран Латинской Америки."К сожалению, в Колумбии люди слабо информированы о происходящем [на Украине], но это видео широко разошлось среди общества и вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Потому что люди думают, что колумбийцы поехали на Украину бороться за свободу, а потом становится ясно, что те, кого они вроде бы поехали защищать, плохо с ними обращаются", - об участим латиноамериканских наемников в украинском конфликте в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог из Колумбии Кристиан Галиндо.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230803/1048464428.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иностранные наемники, латинская америка, перу, украина
Новости, иностранные наемники, Латинская Америка, Перу, Украина

На Украине впервые сообщили о гибели наемника из Перу

10:38 06.08.2023
 
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В субботу, 5 августа, организация Memorial – International volunteers for Ukraine("Мемориал – иностранные добровольцы на Украине – ред.) сообщила о гибели гражданина Перу Мигеля Анхеля Самудио Яя
Самудио – первый гражданин Перу, чью гибель подтверждает украинская сторона.
В апреле он приехал на Украину для участия в боевых действиях, и уже спустя месяц был ликвидирован российскими военными.
Страница "Мемориала" в Facebook*, в основном, состоит из таких некрологов: за последнее время там сообщается о гибели граждан США, Колумбии, Грузии, Литвы.
Наибольшее количество сообщений – о выходцах из стран Латинской Америки.
"К сожалению, в Колумбии люди слабо информированы о происходящем [на Украине], но это видео широко разошлось среди общества и вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
Потому что люди думают, что колумбийцы поехали на Украину бороться за свободу, а потом становится ясно, что те, кого они вроде бы поехали защищать, плохо с ними обращаются", - об участим латиноамериканских наемников в украинском конфликте в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог из Колумбии Кристиан Галиндо.
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Кристиан Артуро Галиндо интервью
3 августа, 18:32
Кристиан Галиндо: Мои земляки ехали "защищать свободу Украины" за деньги, а в ответ получили травлю ВСУВ эксклюзивном интервью изданию Украина.ру колумбийский политолог и журналист Кристиан Артуро Галиндо объяснил, что происходит на Украине с колумбийскими наемниками и почему они так сильно разочарованы действиями вооруженных сил Украины (ВСУ)
 
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