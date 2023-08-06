https://ukraina.ru/20230806/1048503570.html

Ростислав Ищенко: Ликвидация Украины – это вопрос времени, а не принципа

Ростислав Ищенко: Ликвидация Украины – это вопрос времени, а не принципа - 06.08.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Ликвидация Украины – это вопрос времени, а не принципа

Есть еще люди, которые считают, что надо еще немножко потерпеть - и, все-таки, Запад Россию победит. На Украине таких людей достаточно много, потому что вся соль украинства заключалась в низкопоклонстве перед Западом., отмечает политолог Ростислав Ищенко.

2023-08-06T09:16

2023-08-06T09:16

2023-08-06T09:16

интервью

украина

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_f7c442e4b0beb1bdfa2a6bc981e2c1f5.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру– Ростислав, предлагаю начать с очередного обострения отношений между Украиной и Польшей. В МИД Польши заявили об ухудшении отношений Варшавы и Киева и обвиняют в этом украинскую сторону. Напомню, что министр президентской канцелярии Польши Мартин Пшидаш выступил с критикой в адрес Украины за то, что те, дескать, неблагодарны за помощь со стороны Варшавы. Далее польского посла вызвали в украинский МИД и потребовали объяснений, потом вызвали исполняющего обязанности украинского посла в МИД Польши.Для чего стороны идут на обострение отношений, может ли это привести к чему-то серьезному? Либо обменяются какими-то недружественными заявлениями, а потом помирятся, а потом опять будет мир, дружба, жвачка, и все остальное.– Милые бранятся, только тешатся, ни к чему это не приведет. Ну, поругались, можно подумать, первый раз они обмениваются колкостями. Гораздо серьезнее было, когда Польша запретила ввоз украинского зерна на свою территорию. Ну ничего, у них есть общий враг – Россия. Соответственно, они все равно будут дружить домами против нас, это сильнее всех прочих раздоров.– Почему Украина на это идет? У них же не так много стран, которые их искренне поддерживают или хотя бы делают вид, что искренне поддерживают. Тут - с одной стороны, Зеленский обнимается с Дудой, ведет сепаратные переговоры, а с другой стороны - позволяет и своим чиновникам и другим недружественно высказываться. Он не понимает, что это может быть чревато, либо он убежден, что можно говорить все, что угодно, и тебе за это ничего не будет?– А чем чревато? Интересно, что ему будет? Ну, вызовут посла в польский МИД, ну выразят неудовольствие, а что еще будет?– В США могут пожурить и денег не дать.– Причем тут США в Польше?– Потому что Польша исполняет во многом волю США, разве нет?– Польша поддерживает Украину, исходя из своих собственных национальных интересов, так, как она их понимает. Исходя из этих собственных национальных интересов, Польша и вассалом США сделалась, и видит себя региональным лидером в Восточной Европе. Еще не стала и, скорее всего, никогда не станет, но - видит, по крайней мере.Но, исходя из этих же национальных интересов, Польша никогда ничего не сделает Украине, потому что Польше нужна Украина как буфер, как средство борьбы с Россией и т. д.Они же поддерживают украинцев не из большой своей любви к Бандере, поляки поддерживают это потому, что они боятся России. И считают, что враг моего врага – мой друг. Поэтому они поддерживают Украину. А так - сколько у них было разных скандалов, и будет много разных скандалов. Ну и что?До тех пор, пока есть Россия, с которой они борются совместно – они поссорились, помирились, ничего страшного.– Бразилия на этой неделе выступила с заявлением о том, что переговоры по Украине без России невозможны. Чем вызвана и обусловлена такая позиция Бразилии? И Украина заявила, и официально даже закон приняла, что ни в каких переговорах с Россией она участвовать не будет. Но, если Бразилию могут поддержать другие страны, изменит ли Зеленский свою позицию или нет?– Нет, а что ей менять позицию? Бразилия исходит из того, что в ходе переговоров нужно прийти к какому-то результату – прийти к мирному соглашению. В этом плане, безусловно, никакие переговоры без России невозможны — потому, что Россия является одной из сторон конфликта, и договориться без нее о прекращении этого кризиса невозможно.Но, с точки зрения Украины – это переговоры не о том, как прекратить конфликт, а о том, как победить Россию. А такие переговоры без России возможны, такие переговоры Украина постоянно ведет, такие переговоры она и сейчас собирается вести.Другое дело, что все потуги победить Россию – это в пользу бедных, хотя бы потому, что Россия - это ядерная держава. Не буду перечислять прочие достоинства.Но есть один неоспоримый аргумент – даже, когда Россия была слаба, ее невозможно было победить, потому что Россия была ядерной державой, которая способна была уничтожить как любого своего противника, включая Соединенные Штаты, так и весь мир в целом.Поэтому Зеленский может как угодно корячиться, сколько угодно переговоров вести, с кем угодно, и так далее, но результат будет один - и он предсказуем.Ликвидация Украины – это вопрос времени, а не принципа. Но у них другой взгляд на вещи. Вы знаете их позицию. Они исходят из того, что 55% мировой экономики всегда уничтожат полтора процента.Хотя в истории, как правило, было наоборот, и обычно 0,5% уничтожало 80% мировой экономики, когда начинались прямые столкновения. Но они почему-то считают, что если они написали себе на Западе, что у них 50% мировой экономики, то это значит, что они сильнее всех.Неважно, что они не могут производить снаряды, важно, что у них есть цифры, которые показывают, что экономика у них большая очень.На Украине рассчитывают и продолжают рассчитывать на то, что Россия не выдержит санкций, рухнет, развалится. И на Западе есть еще люди, которые на это рассчитывают. Их уже не так много, как было в прошлом, позапрошлом году, потому что факты – вещь суровая, а факты говорят, что Россия не собирается ни распадаться, ни погибать под санкциями.Но есть еще люди, которые считают, что надо еще немножко потерпеть и, все-таки, Запад Россию победит. На Украине таких людей достаточно много, потому что вся соль украинства заключалась в низкопоклонстве перед Западом.То есть, они определили, что Запад – это вершина человеческого достижения, и захотели к нему присоединиться. И сейчас пересматривать эту позицию они не могут, потому что они так прожили 30 лет, они разрушили собственное государство, они украли будущее своих детей и внуков.Если сейчас сказать: "мы ошиблись", то они просто сойдут с ума. Поэтому на Украине еще достаточное количество людей, которые считают, что победа над Россией еще не только возможна и достижима, она - вот еще чуть-чуть. Совсем немножко, одно последнее напряжение, а там, наконец-то, 55% мировой экономики добьют Россию.– Какой сигнал и кому, по вашему мнению, подает Бразилия, делая такие заявления, что без России никакие переговоры по Украине невозможны?– Это не всегда нормальная позиция. Есть позиция Зеленского, который ведет переговоры для того, чтобы уничтожить Россию, а не для того, чтобы добиться мира.Есть позиция государства, которому говорят: "Мы хотим заключить мир" - они же говорят, что это переговоры о мире. Но вот если есть две стороны конфликта, вы и я – мы две стороны конфликта, то нельзя договориться о мире только со мной или только с вами, надо договориться со всеми сразу одновременно.Допустим, конфликт в Нагорном Карабахе – ему больше 30 лет. То Азербайджан был согласен на условия мира, Армения не согласна. Потом Армения согласна, Азербайджан не согласен. И до сих пор все перемирия, все мирные соглашения, которые подписывались, они так или иначе срывались и продолжают срываться только потому, что нет постоянного согласия двух сторон.Согласия одной стороны по очереди на мир получаем, а от двух... Даже если они подписывают соглашения, то потом одна из сторон – та, которая считает себя в данный момент более сильной, которая считает, что она может из этого еще что-то выжать - она начинает соглашение саботировать.В данном случае, сейчас саботирует Азербайджан, который устраивает провокации в Лачинском коридоре с понятной целью. Он хочет добиться больших территориальных приобретений, он хочет вернуть полностью границы Азербайджанской СССР.Возможно, маленькими шагами, на пару метров, в свою пользу. В принципе, его устраивают границы Азербайджанской ССР, по состоянию на 1990 год. Это то, чего он хочет добиться, но, поскольку у него есть такое окно возможностей – он пытается в него втиснуться.Тридцать лет переговоров. Вначале Армения не хотела, потому что она считала, что она может получить весь Карабах без всяких проблем, и еще что-нибудь в придачу. Теперь Азербайджан не хочет. Когда будет такая ситуация, что оба захотят - наверное, когда-нибудь будет - но пока что в обозримой перспективе явно такая ситуация не ожидается.Вот и здесь то же самое. Бразилия говорит: если вы хотите заключить мир, то его надо заключить с Россией. А как его заключить без России? Ну объявите, что вы заключили мирный договор. А Россия в курсе?– Российское правительство включило Норвегию в список недружественных стран. Там уже есть США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Словакия, Хорватия. И в Кабмине предупредили, что список может быть расширен, с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств. Какие еще страны стоило бы включить в этот список, если стоило бы вообще, и нужен ли этот список, на ваш взгляд?– Думаю, что можно списки не писать. Важно, как вы действуете, а не какие вы списки составляете. Это плохой пример в свое время подали американцы – они стали составлять списки стран-изгоев. И теперь все проводят красные линии и пишут списки.Мы что, не знаем, с кем мы дружим, с кем мы не дружим? Тем более, мы хотим всему миру сообщить. Хочется – можно составлять списки. Но, с моей точки зрения, значительно более эффективно работать без уведомления, потому что предупрежден – вооружен.То есть, если вы кому-то сказали, или нам кто-то сказал, что в нас видят неприятеля – мы знаем, что от этой страны надо ждать враждебных действий или недружественных действий. То же самое, если мы кому-то что-то сказали.Если мы ничего никому не говорили, просто занимаем определенную позицию по определенному вопросу, почему такую – потому что у нас такая. В ООН голосование – кто-то голосует "за", кто-то воздерживается. Почему так? У нас такая наша национальная позиция. И сообщать о том, что мы составили список из десяти-двадцати-пятидесяти государств - не вижу смысла.Когда у нас составляется список иноагентов – это понятно, потому что они должны знать, что они должны плашечку ставить иноагента, им надо об этом сообщить. А в международных отношениях составлять списки – это, с моей точки зрения, абсолютная бессмыслица.Это для внутреннего употребления – да, для информационной какой-то активности – да. А сами по себе международные отношения – они значительно более гибкие, чем были списки. Сегодня вы дружите – завтра не дружите, послезавтра опять дружите. Вы не успеете эти списки применять.С одной стороны, мы можем провозгласить любую страну недружественной, но при этом вести с ней переговоры. Ради Бога, посмотрите простой пример. У нас в Украине боевые действия идут, куда уж быть более недружественными, но мы с ней же заключали зерновую сделку, она год действовала.А это переговоры, это какие-то договоренности, принятие на себя каких-то взаимных обязательств, поддержание каких-то дипломатических отношений и т.д. Хотя у нас с ней боевые действия, и вроде бы даже дипломатические отношения разорваны. Наших дипломатов нет в Киеве, их дипломатов нет в Москве, но - тем не менее.То же самое, что с любой недружественной страной. Есть совместные интересы – значит, будем вести переговоры и договариваться о чем-то. Дипломаты будут действовать точно так же, как действовали раньше.Есть четкие показатели взаимных отношений. Снижение уровня дипломатического представительства, сокращения штата посольств, отзыв посла в принципе, на консультацию, разрыв дипломатических отношений – это все показатели реально ухудшающихся отношений, и каждое государство знает, на какой уровень отношения соответствующим образом упали, если сократился дипломатический персонал, если отозвали посла для консультации.А списки дружественных, недружественных стран – ну и что, что внесли в список, а что, есть какие-то нормы, которые обязывают нас соответствующим образом вести себя со страной, которая является недружественной? Нет. Просто, если они у нас спрашивают - скажите, пожалуйста, почему вы по отношению к нам так недружественно поступили? – Потому, что вы недружественная страна. Но мы это можем сказать без всяких списков.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230806/1048474524.html

https://ukraina.ru/20230526/1046609184.html

https://ukraina.ru/20230806/1048502873.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, ростислав ищенко