https://ukraina.ru/20230806/1048492088.html

"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград

"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград - 06.08.2023 Украина.ру

"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград

Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-06T07:00

2023-08-06T07:00

2023-08-06T07:00

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Литва не сможет устроить блокаду Калининграда в одиночку. Вряд ли литовские водолазы поплывут перебивать коммуникации между Калининградом и Санкт-Петербургом, рассказал политолог.Не стоит рассматривал Литву как что-то серьезное. Это государство стремительно исчезает. Литовское население с точки зрения популяции движется к нулю олимпийскими темпами, добавил Кочетков.Не надо обращать на Литву внимания. Необходимо на законодательном уровне запретить любую торговлю с этой страной под угрозой санкций для бизнесменов. Чтобы Вильнюс не получал от России ни копейки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230802/1048422886.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, калининград, россия, балтийское море, балтийский флот вмф россии