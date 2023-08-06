"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкУчения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Литва не сможет устроить блокаду Калининграда в одиночку. Вряд ли литовские водолазы поплывут перебивать коммуникации между Калининградом и Санкт-Петербургом, рассказал политолог.
Не стоит рассматривал Литву как что-то серьезное. Это государство стремительно исчезает. Литовское население с точки зрения популяции движется к нулю олимпийскими темпами, добавил Кочетков.
"А если они попытаются заблокировать Калининград, Балтийский флот должен заблокировать Клайпеду. Учитывая наши вооружения, деблокировать ее союзникам Литвы будет крайне сложно. Тем более, если это будет ответный шаг с нашей стороны", - подчеркнул политолог.
Не надо обращать на Литву внимания. Необходимо на законодательном уровне запретить любую торговлю с этой страной под угрозой санкций для бизнесменов. Чтобы Вильнюс не получал от России ни копейки, заключил собеседник издания.
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