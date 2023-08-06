"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград - 06.08.2023 Украина.ру
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"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград
"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград - 06.08.2023 Украина.ру
"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград
Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-06T07:00
2023-08-06T07:00
новости
литва
калининград
россия
балтийское море
балтийский флот вмф россии
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Литва не сможет устроить блокаду Калининграда в одиночку. Вряд ли литовские водолазы поплывут перебивать коммуникации между Калининградом и Санкт-Петербургом, рассказал политолог.Не стоит рассматривал Литву как что-то серьезное. Это государство стремительно исчезает. Литовское население с точки зрения популяции движется к нулю олимпийскими темпами, добавил Кочетков.Не надо обращать на Литву внимания. Необходимо на законодательном уровне запретить любую торговлю с этой страной под угрозой санкций для бизнесменов. Чтобы Вильнюс не получал от России ни копейки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048422886.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, литва, калининград, россия, балтийское море, балтийский флот вмф россии
Новости, Литва, Калининград, Россия, Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России

"Номинальное государство". Эксперт рассказал, что сделает Россия, если Литва заблокирует Калининград

07:00 06.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкУчения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Михаил Голенков
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Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Литва не сможет устроить блокаду Калининграда в одиночку. Вряд ли литовские водолазы поплывут перебивать коммуникации между Калининградом и Санкт-Петербургом, рассказал политолог.
Не стоит рассматривал Литву как что-то серьезное. Это государство стремительно исчезает. Литовское население с точки зрения популяции движется к нулю олимпийскими темпами, добавил Кочетков.
"А если они попытаются заблокировать Калининград, Балтийский флот должен заблокировать Клайпеду. Учитывая наши вооружения, деблокировать ее союзникам Литвы будет крайне сложно. Тем более, если это будет ответный шаг с нашей стороны", - подчеркнул политолог.
Не надо обращать на Литву внимания. Необходимо на законодательном уровне запретить любую торговлю с этой страной под угрозой санкций для бизнесменов. Чтобы Вильнюс не получал от России ни копейки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Клинцевич интервью
2 августа, 13:15
Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за КалининградУ Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
НовостиЛитваКалининградРоссияБалтийское мореБалтийский флот ВМФ России
 
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