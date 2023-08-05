https://ukraina.ru/20230805/1048494463.html

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, как спецслужбы Запада выращивают агентов влияния для России

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, как спецслужбы Запада выращивают агентов влияния для России - 05.08.2023 Украина.ру

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов о том, как спецслужбы Запада выращивают агентов влияния для России

Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов рассказал в интервью Украина.ру о том, какие... Украина.ру, 05.08.2023

2023-08-05T08:01

2023-08-05T08:01

2023-08-05T08:01

интервью

украина

сша

великобритания

саудовская аравия

ссср

россия

запад

владимир зеленский

майдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039656524_25:18:840:476_1920x0_80_0_0_e81dd1c208f2548ae99885e12022861e.jpg

Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов рассказал в интервью Украина.ру о том, какие рычаги могут использовать западные спецслужбы и госдеп США для того, чтобы влиять на мнение европейских элит, которые соберутся на очередную встречу 5-6 августа.В эти дни в Саудовской Аравии состоится саммит представителей Запада, Украины и отдельных европейских стран. В повестке — обсуждение "мирного плана Зеленского" по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, который в России считают далеким от реальности. Россию, кстати, на встречу не позвали.— Михаил Георгиевич, расскажите, какие рычаги влияния есть у западных спецслужб для того, чтобы моделировать решения политиков?— Инструменты всегда одни и те же: идейно-политическая близость взглядов, денежная заинтересованность, компромат, который может нанести ущерб тому или иному политику. Поэтому все зависит от того, с кем конкретно спецслужбы работают. К сожалению, мы должны констатировать, что очень многие политики Запада, да и не только Запада, следуют в русле своих мировоззренческих установок, которые четко совпадают с интересами США. Тут можно назвать проблемы глобализма, интеграцию стран, и взаимопроникновение идеологии из одного государства в другое.Мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты являются тем самым магнитом, который многих политиков притягивает к себе, и, кстати говоря, США их не отталкивают, а более того, каким-то образом стимулируют и дают возможность укрепляться на политической арене. Многие страны, которые возглавляют выходцами из США, находятся под полным контролем агентства национальной безопасности или госдепа США (а не Центрального разведывательного управления — ЦРУ, которое является лишь исполнителем).Я подчеркну, что ЦРУ — это специальный орган со специфическими формами и методами, действующий в рамках своей компетенции, полностью подчиняющийся государственному департаменту США и проводящий все свои акции под патронажем последнего. Центральное разведывательное управление не самостоятельная единица — мы очень часто путаем, когда говорим о ЦРУ как о всесильной организации. Специальные службы — это исполнитель воли политического руководства страны.В США много таких служб, которые выполняют разведывательные функции, и существует такое понятие, как "разведывательное сообщество Америки", которое возглавляет в разные периоды времени то директор ЦРУ, то директор ФБР, то другие представители ведомств.— Какие методы используют разведки Британии, США для сбора данных? Что наиболее популярно: просушка, отслеживание финансовых потоков, слежка за моральным поведением, "медовая ловушка"?— Сейчас "медовые ловушки", по-моему, не работают. Было время, когда политики, сотрудники спецслужб должны были быть непогрешимыми аскетами. Госорганы, например, в той же самой Германии, очень тщательно отслеживали, чтобы не дай бог, какие-нибудь гомосексуалисты не проникли во власть и управление. А сегодня это норма, сегодня принадлежность к геям и лесбиянкам уже не рассматривается как компрометация. Вы посмотрите, что творится в США, где трансгендеры руководят целыми министерствами![Медовая ловушка, англ. Honey trap — практика спецслужб, связанная с использованием романтических или сексуальных отношений в политических целях, включая шпионаж].Теперь несколько слов о том, как именно собирают сегодня информацию. Сделать это элементарно. Сегодня наша жизнь настолько прозрачна благодаря соцсетям и мессенджерам, что разведке не нужны какие-то особые спецсредства. Многие люди выкладывают о себе абсолютно все: политические, идеологические, культурные взгляды; предпочтения — вплоть до того, что они съели на завтрак и куда поехали отдыхать.Если говорить о нынешней ситуации в отношении наших специальных служб, они ведут себя в отношении российских граждан абсолютно отвязано (раньше они должны были тщательно изучать, перепроверять информацию). Сегодня все, что может понадобиться, есть в публичном доступе.— Агентов влияния Запада специально готовят или вербуют?— Безусловно, многие люди [агенты влияния], которые привлекаются специальными службами, это выходцы из западных университетов. Но давайте определимся в понятии, что такое "агент влияния". Это не только завербованный персонаж, который продвигается в какие-то органы власти. Это носитель некоего мировоззрения, человек, имеющий определенные идейно-политические установки, которые (в нашем случае) совпадают с интересами США, взглядами американских политиков на развитие ситуации. Такие люди часто являются бескорыстными проводниками заданных идей, очень часто им ничего не платят за это.Например, Владимир Александрович Крючков [председатель КГБ СССР] на одном из заседаний Верховного Совета СССР буквально называл агентов влияния, в том числе Александра Яковлева, — людей, по сути являющихся носителями тех взглядов, которые были ключевыми для политики США. Тогда его чуть ли не освистали, а Михаил Горбачев к заявлениям отнесся весьма скептически и даже немножко брезгливо. Он почему-то полагал, что если это его подчиненные, то он сможет управлять ими в нужном ключе.В реальности же получалось так, что люди, которые являлись носителями американских взглядов, носителями взглядов либеральной интеллигенции — антироссийской, антигосударственной —находились на высших постах. Они учились в наших школах, закончили наши вузы, но их мировоззренческая позиция совпадала с интересами наших противников.Враг очень активно использует таких людей, даже не с точки зрения каких-то финансовых заинтересованностей. У Окуджавы в песне "Поле дураков" есть такие строчки: "На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним что хошь. На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош – и делай с ним, что хошь". Именно это и случилось с Горбачевым: его критиковали внутри страны, но по всей Европе ему пели хвалебные оды и говорили, дескать, "ты правильной дорогой идешь, товарищ; давай сюда, в наше международное сообщество, в Европу".— Отслеживают ли наши спецслужбы, разведка, какие данные собирают ЦРУ, МИ-6?— В свое время, когда я еще служил в Комитете госбезопасности СССР в политической контрразведке, основная функция нашей службы заключалась в ограждении представителей элиты (творческой интеллигенции, научно-технического сообщества) от идеологических диверсий противника и их влияния. Вообще все спецслужбы работают от противника. Мы узнаем, что им надо, и делаем так, чтобы им это не досталось: будь то устремление противника к конкретным людям, конкретным отраслям экономики, нашим секретам.— Как спецслужбы Запада используют досье и другую собранную информацию для давления, контроля или манипуляций политиками? Идет прямой шантаж или действуют более тонко?— Я опять вернусь к Окуджаве и его песне "Поле дураков". Есть много инструментов для манипуляций. Например, человека, который является носителем определенных политических взглядов, начинают раскручивать как будущего политика в России, приглашать в университеты, где он выступает перед студенческой средой; ему платят какие-то деньги за эти лекции, кстати говоря, иногда очень большие; могут предоставить льготный кредит или другие преференции.Естественно, этот потенциальный агент влияния рассматривается ими [Западом] как человек, которого нужно стремительно двигать вперед по служебной, политической лестнице в связи с тем, что он уже является носителем их взглядов и будет реализовывать ту самую политику, которая нужна нашим противникам.— То есть агентов влияния Запада воспитывают не кнутом, а пряником?— Много кнутом не сделаешь. И, конечно, сегодня наш меркантильный мир очень активно использует золотой металл для того, чтобы решать все возможные проблемы. Но, кстати говоря, тут есть обратная сторона: закрепившись в органах власти и управления, многие начинают пользоваться положением. Например, как Зеленский — он же ворует вагонами, что греха таить! Сколько ему денег дают, неизвестно куда эти средства уходят. Вспомните заявление Виктории Нуланд, которая сказала "мы потратили 5 миллиардов долларов на киевскую революцию, на Майдан".Ребята, за 5 миллиардов можно было купить Украину с потрохами — это колоссальные бабки! Но эти деньги осели в чьих-то карманах — Яценюка, Тимошенко,, Порошенко. Все эти доллары они распихали по карманам! Если провести аудит якобы потраченных на Майдан средств, мы этих денег не найдем. Да, были какие-то печенюшки, которые Нуланд раздавала митингующим, но это не 5 миллиардов долларов.— Почему, кстати, Зеленский не уехал с такими деньгами из Украины?— Зачем ему уезжать? Он доит и доит [Запад], он это любит. Как говорится, ласковый теленок двух маток сосет. Так и Зеленский всех за сиськи дергает: и Германию, и Францию, и США — чтоб ему отсюда да оттуда копейки упали. Только эти копейки надо будет возвращать. И вот тогда Зеленского мы не найдем уже — когда скажут "к расчету стройся".— Кстати, на Зеленского у ЦРУ, должно быть, большое досье?— Досье на клоуна — неблагодарное дело. Он весь на виду, в долгах как в шелках — какое досье? Я не исключаю, может наступить время, когда с Зеленским будут разбираться "по-пацански". Ему скажут: брат, мы же тебя упаковали по самое некуда, а где результат? Тебе деньги вломили, а ты что сделал? Значит, мы с тобой можем и по-другому разобраться — уже не с точки зрения политики.Вспомните, как здорово MИ-6 разыграла историю, связанную с Александром Литвиненко? Помните, такой был мерзавец-оперативник, который уехал вместе с Березовским в [Великобританию], долгое время там, простите, вонял, и, в конце концов, скончался от радиоактивного отравления. И во всем обвинили Россию.А теперь подумаем с точки зрения логики, почему это произошло. Я знал лично Литвиненко, который в какой-то период времени был у меня в подчинении в локальных операциях. Это очень ограниченный человек с интеллектом конвойного, который оказался рядом с Березовским, заслужил его доверие, и последний его вывез за рубеж.Когда Литвиненко оказался в Великобритании, естественно, МИ-6 встрепенулись — о, офицер КГБ. И он сел, как говорится, "на кошт" MИ-6, которая платила ему деньги. Через какое-то время британцы поняли, что он "пустой бамбук" и ничего не знает, ничем не владеет, ничем не может помочь. Березовскому, у которого были свои проблемы, он стал мешать как пятое колесо в телеге.Мое глубокое убеждение, что в уничтожении Литвиненко были заинтересованы и Березовский, и британские специальные службы, которым приходилось содержать русского предателя. И при этом они ничего не теряли, а, наоборот, сбрасывали с себя финансовую кабалу — его и отравили. А кого, по мнению западных спецслужб, обвинить в убийстве Литвиненко (именно убийстве, которое совершено Ми-6) — только Россию.Литвиненко исчез, а потом появляется такая же история со Скрипалем. Зачем он им нужен? Пожертвовать пешкой и выиграть партию — это же лучше, чем любоваться на нее, не зная как ходить!— Как сейчас действуют агенты влияния Запада в России? Если их убрать, то Россия победит в течение ближайщих месяцев в СВО?— Конечно, нет. Дело в том, что помимо агентов влияния в политике, есть "пятая колонна" среди чиновников, которые могут, используя регламент, превратить любые действия в итальянскую забастовку, и все это — в рамках закона. Понимаете? Если следовать строго по закону, мы с вами входим в понятие, которое называется "итальянская забастовка".[Итальянская забастовка" —форма протеста наряду с забастовкой и саботажем, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы].Можно таким образом построить всю систему управления, которая просто остановит паровоз, и паровоз будет стоять, пыхтеть и только гудеть, и никуда не денется. Поэтому это серьезная проблема — маргинальная среда. От нее можно ожидать всё, что угодно, пусть она не является агентом влияния. Она является тем условием, с помощью которого можно многие вопросы решать в государстве.Обратите внимание, все Майданы, все массовые акции, которые происходили на Западе, в Европе, США не связаны с политиками. Политиков уже потом пристегивают, как сейчас пристегнули Трампа к атаке на Капитолий! Маргинальную среду нужно лишь подтолкнуть…Вспомним Майдан на Украине — огромное число людей пришло (интеллигенция, рабочий класс, другие), и значительная их часть была искренне возмущена тем положением, в котором они оказались. Люди вышли на площадь, но настоящих буйных среди них было мало, никто не мог сказать им "в две шеренги становись, на первый-второй рассчитайсь". И тут появился Ярош, который взял и возглавил людей и толкнул эту маргинальную среду на безумства, которые в дальнейшем произошли.Это очень серьезный момент. Если бы Янукович вышел на площадь, был бы другой формат. Если бы Захарченко как министр внутренних дел принял бы жесткие меры, установил, арестовал бы "смутьянов", по сути националистических бандитов, то он бы сохранил жизни своим беркутовцам, сотрудникам правоохранительных органов. Но для этого нужна воля, а воли, как оказалась, у политического руководства Украины было мало.Поэтому, когда мы с вами говорим об агентах влияниях, они бывают локального характера, как на площади [в Майдан], а бывают глобального — когда занимаются крупной политикой.Я всегда вспоминаю и привожу пример: в 90-е годы, в 1985 году, когда началась Перестройка, у нас в стране пошли сложные процессы, связанные с турбулентностью, которая просто разносила изнутри страну в прах. Что сделали спецслужбы Запада в идеологической работе? Они убрали свои "уши" — перестали финансировать диссидентов.Потому что [советская] арба покатилась с горы, и тут главное не мешать — пусть она так и катится! А вот когда она упадет в пропасть, тогда уже можно включаться. Запад убрал со всех своих радиостанций — "Радио Свобода"*, "Свободная Европа", "Немецкая волна, "Голос Америки"* — белогвардейцев, власовцев, которые занимались пропагандой; убрал "отщепенцев", которые выехали, и перешел от "черной" пропаганды к "серой". Они стали только декларировать свершившийся в стране факт с очень небольшими комментариями.На Западе понимали, что, если сейчас свои "уши" не уберут, они станут предметом ужесточения ситуации в нашей стране, и потому все свалят на них, скажут: вот они, гады, что творят, куда нас подталкивают! Это очень важный момент.Происходящее сегодня нельзя сравнивать с тем, что было в 90-х годах — потому что проведена очень серьезная селекция. И даже при всем моем специфическом отношении к выборам в высшие органы государственной власти и в местные органы, я все-таки понимаю, что эти фильтры позволяют как-то исключить возможность проникновения туда той самой "пятой колонны" с червоточинкой. Но опять же мы вокруг себя перышки частично почистили, сроки нашим оппозиционерам назначили большие, но время пройдет, могут и срок скостить, могут еще что-то сделать...* Организации, признанные в России иноагентами.

https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html

https://ukraina.ru/20230804/1048490744.html

https://ukraina.ru/20230804/1048479840.html

https://ukraina.ru/20230731/1048373252.html

https://ukraina.ru/20230804/1048476255.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, великобритания, саудовская аравия, ссср, россия, запад, владимир зеленский, майдан, спецслужбы, цру, разведка, агенты, mi6, досье, госдеп сша, политики, вербовка, сергей горбачев, советская интеллигенция, деньги, отравление, спецоперация, виктор янукович, власть