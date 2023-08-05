Деян Мирович о продаже человеческих органов на Украине: Это делают наследники Гитлера и Бандеры
© Деян Мирович/личный архив
© Деян Мирович/личный архив
На днях в Закарпатье начал давать показания бывший работник системы образования и сотрудник благотворительной организации Денис Вароди. Его обвиняют в продаже детей на органы.
Во время косовского конфликта в конце 1990-х, в южном сербском крае и соседней Албании процветала торговля человеческими органами. Доказательства об этом представил в Совете Европы швейцарский политик Дик Марти. В соответствии с данными, которыми он располагал, эту торговлю в Косово и Метохии возглавил один из главарей террористической "Армии освобождения Косово" Хашим Тачи. О торговле человеческими органами писала и экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла дел Понте. Она считала, что около 300 сербов и лиц других неалбанских национальностей были перевезены в Италию, где у них были изъяты органы для дальнейшей продажи в Западной Европе и США.
В настоящее время конфликт происходит на Украине. И опять речь идет о торговле человеческими органами. Существует ли аналогия между этими событиями в интервью Украина.ру рассказывает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.
- Деян, считаете ли вы, что есть что-то общее между тем, что происходило в связи с торговлей человеческими органами в Косово в 1990-е годы и на Украине в наши дни?
- Я считаю, что аналогия между событиями тех лет в Косово и тем, что сегодня происходит на Украине существует. Неонацистские отряды на Украине и террористическая АОК в Косово имеют своих командиров в западных странах, прежде всего в США, НАТО и ведущих странах ЕС. Как мы понимаем, край этой цепочки, задействованной в торговле органами в Косово находился не в Косово или в Албании, а на Западе. Я полагаю, что сегодня торговля органами заканчивается не на Украине, а ведет куда-то на Запад. В принципе продавцы органов одни и те же, изменился только рынок.
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- От Косово до Украины прошло довольно много времени. Говорят, что торговцы органами настолько обнаглели, что в интернете уже появились площадки, которые торгуют ими почти в открытую. Как вы объясняете это?
- Что касается наглости, которую проявляют торговцы органами, она зиждется на двух вещах. Первое – Россия, также как и Сербия в 1990-е годы, демонизирована. Если кто-то демонизирован, представлен в черном свете, против него разрешены любые методы.
Второе – медийная пропаганда очень сильная. Вы помните, НАТО в Белграде ударил в первую очередь по национальному телевидению. Чтобы через спутники нельзя было передавать настоящую картину о том, что происходит в Сербии.
Конечно, Запад не будет бомбить Москву, так как у России есть ядерное оружие. Но зато они везде запретили российские СМИ. Мы в Сербии даже не можем смотреть российские информационные каналы, такие как Первый канал или Россия 24, потому что наши провайдеры заменили их развлекательными каналами. Значит, сначала демонизация, а потом медийная блокада, чтобы нельзя было услышать другое мнение. Оттуда такая наглость.
Тоже надо упомянуть, что (заместитель госсекретаря США) Виктория Нуланд фактически призналась в том, что США на Украине организовали биолаборатории. Если там проводят эксперименты над людьми, не удивляет, что продают их органы, также как это делалось в Косово. Это делают наследники Бандеры и Гитлера, но я уверен, что их ждет такая же судьба как в 1945 году.
- Помните ли вы за какие деньги продавались органы, изъятые у косовских сербов?
- Насколько я помню, эти органы стоили тогда несколько десятков тысяч евро. Примерно 20-30 тысяч.
- Как вы видите такую ситуацию – русскоговорящих демонизируют везде на Западе. Но как бы это ни было ужасно и цинично, их органы готовы брать и пересаживать себе?
- Они не верят ни в Бога, ни в душу, ни в сердце, которое является домом души. Они ближе такому представлению о мире, где люди воспринимаются как полу-машины, у которых можно заменить все части тела.
Есть вся теория о том, что русские и сербы низшие народы, украинцы, албанцы и хорваты немого выше. Это напоминает Третий рейх и экспериметны доктора Менгеле. Мы – разные цивилизации, разные миры. Для них сердце просто орган, двигатель, не центр веры, души или характера человека. Мы из нашего угла не можем понять из мотивацию. Это что-то абсолютно иное.
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