Политолог сообщил, когда Польша перевооружит армию и ударит по России "мощным кулаком" - 05.08.2023 Украина.ру
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Политолог сообщил, когда Польша перевооружит армию и ударит по России "мощным кулаком"
Политолог сообщил, когда Польша перевооружит армию и ударит по России "мощным кулаком" - 05.08.2023 Украина.ру
Политолог сообщил, когда Польша перевооружит армию и ударит по России "мощным кулаком"
Если СВО будет тянуться долго, то через пару лет Россия получим мощный кулак в виде перевооруженной польской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-05T06:30
2023-08-05T06:30
новости
польша
мобилизация
россия
вооружение
сво
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Поляки готовятся к серьезным военным операциям. Варшаве потребуется 1,5 -2 года, чтобы перевооружиться и провести мобилизацию. Туда уже активно привлекают добровольцев и офицеров-резервистов, рассказал политолог.Поляки активно пропускают через зону СВО младший и средний офицерский состав, а также узких специалистов. Они активно участвуют в боевых действиях в качестве инструкторов, наводчиков и артиллеристов, добавил Кочетков.За эти полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048464888.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, мобилизация, россия, вооружение, сво
Новости, Польша, мобилизация, Россия, вооружение, СВО

Политолог сообщил, когда Польша перевооружит армию и ударит по России "мощным кулаком"

06:30 05.08.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© NATO
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Если СВО будет тянуться долго, то через пару лет Россия получим мощный кулак в виде перевооруженной польской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Поляки готовятся к серьезным военным операциям. Варшаве потребуется 1,5 -2 года, чтобы перевооружиться и провести мобилизацию. Туда уже активно привлекают добровольцев и офицеров-резервистов, рассказал политолог.
"Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией", - подчеркнул Кочетков.
Поляки активно пропускают через зону СВО младший и средний офицерский состав, а также узких специалистов. Они активно участвуют в боевых действиях в качестве инструкторов, наводчиков и артиллеристов, добавил Кочетков.
За эти полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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