https://ukraina.ru/20230805/1048484730.html

Политолог сообщил, когда Польша перевооружит армию и ударит по России "мощным кулаком"

Политолог сообщил, когда Польша перевооружит армию и ударит по России "мощным кулаком" - 05.08.2023 Украина.ру

Политолог сообщил, когда Польша перевооружит армию и ударит по России "мощным кулаком"

Если СВО будет тянуться долго, то через пару лет Россия получим мощный кулак в виде перевооруженной польской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-05T06:30

2023-08-05T06:30

2023-08-05T06:30

новости

польша

мобилизация

россия

вооружение

сво

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Поляки готовятся к серьезным военным операциям. Варшаве потребуется 1,5 -2 года, чтобы перевооружиться и провести мобилизацию. Туда уже активно привлекают добровольцев и офицеров-резервистов, рассказал политолог.Поляки активно пропускают через зону СВО младший и средний офицерский состав, а также узких специалистов. Они активно участвуют в боевых действиях в качестве инструкторов, наводчиков и артиллеристов, добавил Кочетков.За эти полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048464888.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, мобилизация, россия, вооружение, сво