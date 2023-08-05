Это не "Хаймарсы". Военный эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие стала применять Украина - 05.08.2023 Украина.ру
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Это не "Хаймарсы". Военный эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие стала применять Украина
Это не "Хаймарсы". Военный эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие стала применять Украина - 05.08.2023 Украина.ру
Это не "Хаймарсы". Военный эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие стала применять Украина
Для ВС РФ наибольшую угрозу сейчас представляют британские ракеты Storm Shadow. Эти боеприпасы Украина применяет для ударов по складам с вооружением и командным пунктам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-05T06:15
2023-08-05T06:15
новости
ракеты
офицеры
вооружение
storm shadow
сво
вс рф
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В зоне СВО противник активно применяет системы ракетного поражения. При этом наибольшую опасность представляют британские ракеты Storm Shadow. Эти боеприпасы часто попадают в командные пункты и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, рассказал Живов.Если на каком-то отдельном участке противник навалится, значит там возникнет снарядный голод. Если ракета поразит командный пункт и будет убит старший офицер, то в этом подразделении возникнут серьезные проблемы, ухудшится управление и мотивация военнослужащих, добавил Живов.Следовательно, ВС РФ необходимо тщательнее защищать склады с оружием и беречь своих талантливых офицеров. Тогда успех будет сопутствовать России и дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230707/1047863291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ракеты, офицеры, вооружение, storm shadow , сво, вс рф
Новости, ракеты, офицеры, вооружение, Storm Shadow , СВО, ВС РФ

Это не "Хаймарсы". Военный эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие стала применять Украина

06:15 05.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Калининского района Донецка
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Для ВС РФ наибольшую угрозу сейчас представляют британские ракеты Storm Shadow. Эти боеприпасы Украина применяет для ударов по складам с вооружением и командным пунктам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
В зоне СВО противник активно применяет системы ракетного поражения. При этом наибольшую опасность представляют британские ракеты Storm Shadow. Эти боеприпасы часто попадают в командные пункты и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, рассказал Живов.
"Если в случае с "Хаймарсами" при наличии "Панциря", прикрывающего подразделения, мы сбиваем девять из десяти снарядов, то в случае со Storm Shadowмы сбиваем одну из трех", - подчеркнул блогер.
Если на каком-то отдельном участке противник навалится, значит там возникнет снарядный голод. Если ракета поразит командный пункт и будет убит старший офицер, то в этом подразделении возникнут серьезные проблемы, ухудшится управление и мотивация военнослужащих, добавил Живов.
Следовательно, ВС РФ необходимо тщательнее защищать склады с оружием и беречь своих талантливых офицеров. Тогда успех будет сопутствовать России и дальше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 10:32
Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm ShadowРоссийские бойцы успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации из зоны спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил глава военно-технического центра подразделения Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале
 
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