https://ukraina.ru/20230805/1048454854.html

Это не "Хаймарсы". Военный эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие стала применять Украина

Это не "Хаймарсы". Военный эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие стала применять Украина - 05.08.2023 Украина.ру

Это не "Хаймарсы". Военный эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие стала применять Украина

Для ВС РФ наибольшую угрозу сейчас представляют британские ракеты Storm Shadow. Эти боеприпасы Украина применяет для ударов по складам с вооружением и командным пунктам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-08-05T06:15

2023-08-05T06:15

2023-08-05T06:15

новости

ракеты

офицеры

вооружение

storm shadow

сво

вс рф

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В зоне СВО противник активно применяет системы ракетного поражения. При этом наибольшую опасность представляют британские ракеты Storm Shadow. Эти боеприпасы часто попадают в командные пункты и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, рассказал Живов.Если на каком-то отдельном участке противник навалится, значит там возникнет снарядный голод. Если ракета поразит командный пункт и будет убит старший офицер, то в этом подразделении возникнут серьезные проблемы, ухудшится управление и мотивация военнослужащих, добавил Живов.Следовательно, ВС РФ необходимо тщательнее защищать склады с оружием и беречь своих талантливых офицеров. Тогда успех будет сопутствовать России и дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230707/1047863291.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ракеты, офицеры, вооружение, storm shadow , сво, вс рф