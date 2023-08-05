https://ukraina.ru/20230805/1048443476.html

Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта

Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта - 05.08.2023 Украина.ру

Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта

В Польше не считают, что для войны с Россией ей придется создавать три группировки для боевых действий на Украине, в Белорусии и Калининграде. Их план состоит в другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-08-05T04:00

2023-08-05T04:00

2023-08-05T04:00

новости

белоруссия

калининград

польша

вторжение

западная украина

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Варшава полагает, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, поэтому Польга постарается ввести в ослабленную страну "миротворческий контингент" НАТО, пояснил эксперт. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, после этого начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. В стране начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на польско-белорусской границе, добавил специалист.Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. Но Белоруссия не будет для поляков "легкой прогулкой", им будет тяжело. Минску придется проводить мобилизацию, потому что у бойцов группы "Вагнера" не хватит сил защитить всю Белоруссию, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html

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новости, белоруссия, калининград, польша, вторжение, западная украина