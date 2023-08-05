Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта - 05.08.2023 Украина.ру
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Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта
Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта - 05.08.2023 Украина.ру
Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта
В Польше не считают, что для войны с Россией ей придется создавать три группировки для боевых действий на Украине, в Белорусии и Калининграде. Их план состоит в другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-05T04:00
2023-08-05T04:00
новости
белоруссия
калининград
польша
вторжение
западная украина
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Варшава полагает, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, поэтому Польга постарается ввести в ослабленную страну "миротворческий контингент" НАТО, пояснил эксперт. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, после этого начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. В стране начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на польско-белорусской границе, добавил специалист.Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. Но Белоруссия не будет для поляков "легкой прогулкой", им будет тяжело. Минску придется проводить мобилизацию, потому что у бойцов группы "Вагнера" не хватит сил защитить всю Белоруссию, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html
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новости, белоруссия, калининград, польша, вторжение, западная украина
Новости, Белоруссия, Калининград, Польша, вторжение, Западная Украина

Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта

04:00 05.08.2023
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
- РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
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В Польше не считают, что для войны с Россией ей придется создавать три группировки для боевых действий на Украине, в Белорусии и Калининграде. Их план состоит в другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Варшава полагает, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, поэтому Польга постарается ввести в ослабленную страну "миротворческий контингент" НАТО, пояснил эксперт.
Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, после этого начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. В стране начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на польско-белорусской границе, добавил специалист.
"России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков или обладателей "карты поляка", - отметил Клинцевич.
Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. Но Белоруссия не будет для поляков "легкой прогулкой", им будет тяжело. Минску придется проводить мобилизацию, потому что у бойцов группы "Вагнера" не хватит сил защитить всю Белоруссию, заключил собеседник издания.
Польный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 04:41
Алексей Живов: Пока ВСУ грызут позиции России под Артемовском, "Вагнер" готов идти на Польшу и на Киев Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян.
 
НовостиБелоруссияКалининградПольшавторжениеЗападная Украина
 
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