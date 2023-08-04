ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова - 04.08.2023 Украина.ру
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ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова
ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова - 04.08.2023 Украина.ру
ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова
Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают "очередную плохую комедию", говоря о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией. Таким мнением поделилась 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится на сайте министерства
2023-08-04T08:24
2023-08-04T08:27
коррупция
захарова
владимир зеленский
новости
ес
зарубежье
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"Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают очередную плохую комедию. Украина делает вид, что борется с коррупцией. Брюссель делает вид, что верит в способность киевского режима рано или поздно положить ей конец", - сказала дипломат.Она отметила, что Евросоюз старательно не замечает, что президент Украины Владимир Зеленский "использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов" и не собирается в действительности принимать меры для борьбы с этой проблемой.В июне Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад о ходе выполнения Украиной необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз условий. В документе говорится, что Киев достиг "некоторого прогресса" в борьбе с коррупцией.
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коррупция, захарова, владимир зеленский, новости, ес, зарубежье
коррупция, Захарова, Владимир Зеленский, Новости, ЕС, Зарубежье

ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова

08:24 04.08.2023 (обновлено: 08:27 04.08.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают "очередную плохую комедию", говоря о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией. Таким мнением поделилась 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится на сайте министерства
"Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают очередную плохую комедию. Украина делает вид, что борется с коррупцией. Брюссель делает вид, что верит в способность киевского режима рано или поздно положить ей конец", - сказала дипломат.
Она отметила, что Евросоюз старательно не замечает, что президент Украины Владимир Зеленский "использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов" и не собирается в действительности принимать меры для борьбы с этой проблемой.
В июне Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад о ходе выполнения Украиной необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз условий. В документе говорится, что Киев достиг "некоторого прогресса" в борьбе с коррупцией.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
29 июня, 07:54
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупциюПервый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"
 
коррупцияЗахароваВладимир ЗеленскийНовостиЕСЗарубежье
 
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