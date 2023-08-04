https://ukraina.ru/20230804/1048468686.html

ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова

ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова - 04.08.2023 Украина.ру

ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова

Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают "очередную плохую комедию", говоря о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией. Таким мнением поделилась 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится на сайте министерства

2023-08-04T08:24

2023-08-04T08:24

2023-08-04T08:27

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"Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают очередную плохую комедию. Украина делает вид, что борется с коррупцией. Брюссель делает вид, что верит в способность киевского режима рано или поздно положить ей конец", - сказала дипломат.Она отметила, что Евросоюз старательно не замечает, что президент Украины Владимир Зеленский "использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов" и не собирается в действительности принимать меры для борьбы с этой проблемой.В июне Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад о ходе выполнения Украиной необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз условий. В документе говорится, что Киев достиг "некоторого прогресса" в борьбе с коррупцией.

https://ukraina.ru/20230629/1047660833.html

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коррупция, захарова, владимир зеленский, новости, ес, зарубежье