ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова
08:24 04.08.2023 (обновлено: 08:27 04.08.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают "очередную плохую комедию", говоря о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией. Таким мнением поделилась 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится на сайте министерства
"Перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают очередную плохую комедию. Украина делает вид, что борется с коррупцией. Брюссель делает вид, что верит в способность киевского режима рано или поздно положить ей конец", - сказала дипломат.
Она отметила, что Евросоюз старательно не замечает, что президент Украины Владимир Зеленский "использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов" и не собирается в действительности принимать меры для борьбы с этой проблемой.
В июне Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад о ходе выполнения Украиной необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз условий. В документе говорится, что Киев достиг "некоторого прогресса" в борьбе с коррупцией.
29 июня, 07:54Руководство украинских военкоматов проверят на коррупциюПервый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"