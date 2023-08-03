"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
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"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУ
"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу ТСН 3 августа пожаловался на огромное количество минных полей. По его словам, известно даже примерное число снарядов, помешавших контрнаступлению ВСУ
2023-08-03T13:59
2023-08-03T13:59
новости
алексей данилов
мины
контрнаступление
всу
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Ранее в Киеве и на Западе неоднократно оправдывали неудачу украинского контрнаступления именно невозможностью быстро пройти минные поля.В частности, американская газета Washington Post писала, что "Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин, а чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи".Издание уточняло, что эта работа ведется, но медленно, поскольку разминировать территории украинцам приходится вручную и в темное время суток, чтобы не быть замеченными ВС РФ."У всех трясутся руки", - привела газета слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".В четверг, 3 августа, британская разведка сообщила общественности, что еще одним фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали кустарники и мелкие деревья, стихийно растущие на полях сражений.Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями.Авторы статьи отметили, что подготовленные Западом украинские военные не смогли справиться с минными полями, оставленными русскими, и теперь ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".Правда, уточняется в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
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новости, алексей данилов, мины, контрнаступление, всу
Новости, Алексей Данилов, мины, контрнаступление, ВСУ

"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУ

13:59 03.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони УкраїниАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони України
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу ТСН 3 августа пожаловался на огромное количество минных полей. По его словам, известно даже примерное число снарядов, помешавших контрнаступлению ВСУ
"Враг очень мощно подготовился к этим событиям, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумное. На сегодняшний день есть понимание, что в среднем на одном квадратном метре находится 3-5 мин", - сказал Данилов.
Ранее в Киеве и на Западе неоднократно оправдывали неудачу украинского контрнаступления именно невозможностью быстро пройти минные поля.
В частности, американская газета Washington Post писала, что "Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин, а чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи".
Издание уточняло, что эта работа ведется, но медленно, поскольку разминировать территории украинцам приходится вручную и в темное время суток, чтобы не быть замеченными ВС РФ.
"У всех трясутся руки", - привела газета слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
10:30
Британская разведка: русским помогают деревья и кустыЕще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге, это кустарники и мелкие деревья, стихийно отрастающие на полях сражений. Такое заявление 3 августа сделала британская разведка на своем сайте
В четверг, 3 августа, британская разведка сообщила общественности, что еще одним фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали кустарники и мелкие деревья, стихийно растущие на полях сражений.
Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями.
Авторы статьи отметили, что подготовленные Западом украинские военные не смогли справиться с минными полями, оставленными русскими, и теперь ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".
Правда, уточняется в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
 
НовостиАлексей ДаниловминыконтрнаступлениеВСУ
 
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