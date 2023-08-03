https://ukraina.ru/20230803/1048452377.html

"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУ

"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру

"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу ТСН 3 августа пожаловался на огромное количество минных полей. По его словам, известно даже примерное число снарядов, помешавших контрнаступлению ВСУ

2023-08-03T13:59

2023-08-03T13:59

2023-08-03T13:59

новости

алексей данилов

мины

контрнаступление

всу

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Ранее в Киеве и на Западе неоднократно оправдывали неудачу украинского контрнаступления именно невозможностью быстро пройти минные поля.В частности, американская газета Washington Post писала, что "Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин, а чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи".Издание уточняло, что эта работа ведется, но медленно, поскольку разминировать территории украинцам приходится вручную и в темное время суток, чтобы не быть замеченными ВС РФ."У всех трясутся руки", - привела газета слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".В четверг, 3 августа, британская разведка сообщила общественности, что еще одним фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали кустарники и мелкие деревья, стихийно растущие на полях сражений.Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями.Авторы статьи отметили, что подготовленные Западом украинские военные не смогли справиться с минными полями, оставленными русскими, и теперь ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".Правда, уточняется в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.

https://ukraina.ru/20230803/1048445088.html

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новости, алексей данилов, мины, контрнаступление, всу