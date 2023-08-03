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Украинское зерно не попадёт в Польшу - министр сельского хозяйства Телус
Украинское зерно не попадёт в Польшу - министр сельского хозяйства Телус - 03.08.2023 Украина.ру
Украинское зерно не попадёт в Польшу - министр сельского хозяйства Телус
Украинское зерно не попадёт в Польшу после окончания действия запрета на импорт ряда украинских зерновых, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус. Об этом сообщил польский портал polsatnews.pl
2023-08-03T13:20
2023-08-03T13:20
2023-08-03T13:20
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зарубежье
зерно
еврокомиссия
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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус прокомментировал вопрос импорта украинских зерновых.Телус предложил использовать литовские и латвийские порты для транзита украинского зерна.Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую декларацию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна с Украины.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле продлил разрешение до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.Правительства пяти стран заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.Телус считает, что Еврокомиссия продлит запрет на импорт ряда украинских зерновых.Польский министр прокомментировал также вызов на ковер польского посла в МИД Украины.1 августа посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Встреча с польским дипломатом касалась заявления главы президентской канцелярии Марчина Пшидача.Пшидач заявил о возможном продлении запрета на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов. "Самое главное - это защита интересов польского фермера[...] Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы", - сказал Пжидач."Вызов посла на ковер - не пустяк. Но мы будем защищать интересы польского фермера. Нас никто не испугает", - прокомментировал Телус.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, зарубежье, зерно, еврокомиссия
Новости, Польша, Украина, Зарубежье, зерно, Еврокомиссия
Украинское зерно не попадёт в Польшу - министр сельского хозяйства Телус
Украинское зерно не попадёт в Польшу после окончания действия запрета на импорт ряда украинских зерновых, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус. Об этом сообщил польский портал polsatnews.pl
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус прокомментировал
вопрос импорта украинских зерновых.
"Зерно из Украины не смогут ввезти в Польшу после 15 сентября, но мы сделаем всё возможное, чтобы помочь в транзите зерна", - заявил Телус.
Телус предложил использовать литовские и латвийские порты для транзита украинского зерна.
Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую декларацию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна с Украины.
В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле продлил разрешение до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.
Правительства пяти стран заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
Телус считает, что Еврокомиссия продлит запрет на импорт ряда украинских зерновых.
Польский министр прокомментировал также вызов на ковер польского посла в МИД Украины.
1 августа посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Встреча с польским дипломатом касалась заявления главы президентской канцелярии Марчина Пшидача.
Пшидач заявил о возможном продлении запрета на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов. "Самое главное - это защита интересов польского фермера[...] Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы", - сказал Пжидач.
"Вызов посла на ковер - не пустяк. Но мы будем защищать интересы польского фермера. Нас никто не испугает", - прокомментировал Телус.